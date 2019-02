LOUČOVICE - Loučovičtí v těchto dnech řeší obsazení trenérského postu u prvního týmu.

Jediný okresní účastník oblastní fotbalové I. A třídy – loučovický FC Vltava – se momentálně nachází ve složité situaci. V rozehrané sezoně totiž dochází ke změně na lavičce. Už po ostudně nedohraném utkání v Dřítni, které rozhodčí ukončil po necelé hodině hry pro malý počet hostujících hráčů, jsme informovali, že trenér Zdeněk Trnka uvažuje o rezignaci. „Vnitřně jsem byl už tehdy rozhodnutý, že skončím. Po jednání s vedením klubu jsme se ale dohodli, že ještě povedu mužstvo v domácím zápase s budějovickou Slávií a pak ještě v Oseku. Po víkendu ale všechno předám asistentovi Krátkému a odcházím,“ řekl nám odstupující kormidelník.

Pro nezasvěceného pozorovatele se přitom situace FC Vltava po čtyřech kolech nejeví jako krajně kritická. Loučovičtí nastřádali solidních pět bodů a prohráli jen zmiňovaný zápas v Dřítni. „K odchodu mám i osobní a pracovní důvody. Pořád se ale to nejdůležitější točí kolem kádru a samotného přístupu hráčů. V první řadě si myslím, že v Loučovicích se před sezonou trochu podcenila otázka doplnění, rozšíření a zejména zkvalitnění kádru. A pak je tu samotný přístup hráčů. Neříkám, že je vyloženě špatný. Je to hodně široké a zároveň těžké téma. Tady v pohraničí je to problém. Kluci pracují venku, dojíždějí. Není to tedy jen o tom, že by nechtěli. Práce je práce a fotbal je pořád jen koníček,“ má jasno Zdeněk Trnka a jedním dechem dodává: „S tím pochopitelně souvisí i tréninková morálka. Pokud chcete hrát první třídu na dobré úrovni, tak hráči musí třikrát týdně trénovat. A když to tak nefunguje, pak není nic platné, že jsou to dobří fotbalisté, protože malá trénovanost se v zápase prostě projeví. Co je vám pak platné, že tým v první půli tito lepší hráči táhnou, ale potom ve druhém poločase už fyzicky takzvaně vaří z vody.“

Trenér Trnka o své abdikaci dlouho přemýšlel. „Bylo to těžké rozhodování. Fotbal mám hodně rád a dávám mu maximum úsilí. Myslím, že jsem dělal všechno pro to, aby se dařilo a že špatné jméno nezanechám. Ani mezi mnou a mužstvem nebyla špatná vazba. Celkově mé působení tedy nehodnotím úplně skepticky, ale už jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl. Loučovickému fotbalu ale přeji všechno dobré,“ končí Zdeněk Trnka.

Stanovisko vedení

Člen výboru oddílu FC Vltava Miloslav Hüttner nám na dotaz, jaký je aktuální stav v nahrazení odcházejícího trenéra, řekl: „Je to všechno hodně čerstvé. V současné době máme vytipovaného možného nástupce trenéra Trnky. Už proběhla i nějaká jednání, nic ale není uzavřené. Je nám ale jasné, že najít vhodnou náhradu bude těžké. Do našich končin a při současné situaci se sem nikdo asi moc nepohrne.“