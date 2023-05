Přesně před rokem jste dal proti Balvanům tři góly z penalt a hovořil o tom, že hattrick je vašim maximem. Tentokrát jsou z toho hattricky hned tři v jednom, z toho sedm branek v řadě. Jak se takové utkání, kde to tam padá jak na běžícím páse, hraje?

Takovýto zápas se začíná stejně jako každý jiný, přijde šance, ze které chcete jednoduše vytěžit maximum. Ne vždy se ta vizualizace pochopitelně propojí s realitou, ale s Osekem se mi povedlo vytěžit maximum. Skóroval jsem skoro ze všech možných šancí. Lví podíl na tom mají samozřejmě také spoluhráči, kteří mi tu šanci pomohli vytvořit či mi ji připravili někdy až na ''zlatém'' podnose. Ve statistice se objeví sice hráč, který vstřelil gól, ale je to samozřejmě zásluha i dalších spoluhráčů, kteří tomu dali tu správnou myšlenku.

Uvědomíte si zpětně, jak těch devět branek vypadalo ze hřiště? Ta první byla z penalty, ale co ty další?

První branka padla z penalty, která následovala po ruce v pokutovém území, další branky padly poměrně v rychlém sledu z brejkových situací. Ve druhé polovině utkání byl tým Oseka oslaben z důvodu zranění jednoho hráče. Díky tomu se nám nabízely šance, kde jsme protihráče přečíslovali a tyto situace jsme následně dokázali využít.

Drahonice se na jaře střelecky trápily, takže to vypadá, že jste musel přijít Vy, aby se to začalo trochu hýbat.

Pro Drahonice jsem spíše takový "sváteční hráč". Moc zápasů za ně bohužel neodehraju. Rád bych s týmem strávil více času, ale jsem pracovně hodně vytížen. Když už se mi nějaké to okénko naskytne, tak samozřejmě rád přijdu. Kluci to naštěstí chápou (smích).

Přestože nemáte odehráno moc zápasů, dotáhl jste na čele střelecké tabulky Zdeňka Svobodu. Zapojíte se do boje o korunu krále střelců?

Je hezké být v popředí takzvaných králů střelců, ale otázka je, jestli je to za těch pár zápasů, co odehraju v sezoně, zasloužené. Pokud bude čas, rád se zapojím i do dalších zápasů, abych klukům pomohl, ale jestli dám gól já či někdo jiný z týmu, je úplně jedno.

Vysoká výhra přišla v rámci prodlouženého víkendu a před "Čarodějnicemi", užili jste si to se spoluhráči?

Večer po zápase si to užili nejen spoluhráči, ale doufám, že i místní obyvatelé a zároveň fanoušci, kteří s námi mají tu trpělivost a chodí či jezdí na každý zápas.

Za minulý hattrick Vás podle vlastních slov čekal soudek „iontového nápoje“, co to bude za těch devět kousků?

Popravdě jsme se o tom po zápase v kabině ani nějak moc nebavili, ale určitě je něco i za rozhovor do novin (smích). Pochopitelně budu muset něčím ještě doplnit ledničku v kabině, když mi nevyšlo, že budou buřty na májku (smích).

Zdroj: Deník