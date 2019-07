Český Krumlov – Hluboká 6:3 (3:0)

Byť se už v dopoledním čase hrálo za velkého horka, tak oba týmy předvedly pěkné útočné představení. Prim v koncovce však hráli slavojáci, kteří za necelou hodinu nasázeli do sítě soupeře půltucet gólů. Až po prostřídání a odstoupení krumlovského špílmachra Nováka se ke slovu dostali i Hlubočtí a výsledek korigovali.

První velkou šanci měli už ve 4. minutě Hlubočtí, ale Hájek na Trnku nevyzrál. Skóre se poprvé měnilo o dvě minuty později, kdy se po narážečce s Tauberem dostal do sóla Novák a s přehledem ranou po zemi k tyči prostřelil hlubockého brankáře – 1:0.

Následující čtvrthodina patřila Hluboké, ale Trnka opět výborně zasahoval při dvou velkých šancích soupeře.

Slavojáci ukázali daleko lepší efektivitu a v polovině prvního dějství odskočili. Gólovou střelu novice Růžičky vyrazil hlubocký brankář jen před sebe, následně se Novák zbavil obránce a předložil snadnou dorážku do odkryté branky Tauberovi – 2:0.

Krásný fotbalový moment přichystal krumlovský špílmachr Novák ve 27. minutě, kdy se dostal do šestnáctky a lahůdkovým lobem, kdy se míč od tyče odrazil za čáru, zvýšil na 3:0.

Velkou šanci měl ještě před půlí jeden z tria krumlovských noviců Kuna, ale jeho střelu vyrazil gólman soupeře na roh, po kterém hlavičkoval Tauber těsně mimo.

Nástup do druhé půle ovšem vyšel zelenobílým na výbornou a během deseti minut přidali další tři zásahy. Po střele Taubera do tyče se ve 48. minuty zapsal do střelecké listiny i s kapitánskou páskou hrající extřeboňský Vávra – 4:0.

V 51. minutě po centru Strapka zvyšoval už na 5:0 ranou pod břevno druhý z třeboňské Jiskry do podzámčí přicházející Růžička. Tentýž hráč o čtyři minuty později po důrazném napadání a ťukesu s Tauberem upravil na 6:0.

Až za tohoto stavu se prosadili i Hlubočtí. Dvakrát z brejků v 57. a 85. minutě skóroval Tejko, na průběžných 6:2 pak z penalty po faulu Svobody ve vápně upravoval Rubick.

„Sestava z prvního poločasu se blížila té optimální, se kterou bychom chtěli hrát krajský přebor. Byla to dobrá příprava, kdy jsme zvedli produktivitu, ale ukázalo nám to i mezery, které musíme zaplnit. V některých pasážích jsme soupeři nechávali moc prostoru a i Hluboká měla plno šancí,“ okomentoval brankově bohatý test krumlovský kouč Václav Domin.

Sestava Slavoje: Trnka – Beránek, Kabele, Svoboda, Malý – Strapek, Vávra, Novák, Kuna – Růžička, Tauber, střídali: Filip, Šára, Ryneš, Kordík a Tůma.

Ve středu 24. července sehrají Krumlovští další přípravu v Plané u Českých Budějovic (18.30) a v sobotu 27. července dopoledne (10.30) se vydají na trávník dalšího zástupce I.A třídy, tentokrát do Nové Vsi u Českých Budějovic.