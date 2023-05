/FOTOGALERIE, VIDEO/ Skvěle připravený areál Slavoje Český Krumlov hostil okresní finále 24. ročníku McDonald´s cupu školních týmů. Ve středu hráče 1. - 3. tříd, ve čtvrtek pak 4. a 5. tříd ZŠ.

McDonald´s Cup Český Krumlov. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Do turnaje mladší kategorie 1. - 3. tříd se přihlásilo devět škol a na hřištích se představilo 96 hráčů. Hrálo se skupinovým systémem, po skupinách následovay souboje o umístění, semifinále a finále.

Do finálového duelu se probojovali hráči Frymburka a ZŠ Za Nádražím Český Krumlov. V dramatickém souboji vyhráli fotbalisté ZŠ Frymburk 1:0 a zajistili si postup do krajského finále v Písku. V souboji o místo třetí zvítězili hráči ZŠ Fantova Kaplice nad Velešínem po bezbrankovém výsledku na pokutové kopy. Další pořadí: 5. Školní Kaplice, 6. Plešivec ČK, 7. Křemže, 8. Linecká ČK, 9. Malonty.

K turnaji starší kategorie 4. a 5. tříd ZŠ se sešlo třináct škol (dohromady 124 fotbalistů), které byly nalosovány do tří základních skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. Ze skupin pak vedla cesta jednak do semifinále a jednak do skupin o další pořadí.

1/6 Zdroj: Jiří Reitinger 2. místo: ZŠ Křemže. 2/6 Zdroj: Jiří Reitinger 1. místo: ZŠ Horní Planá. 3/6 Zdroj: Jiří Reitinger Nejlepší hráčka turnaje Inna Sičáková ze ZŠ Křemže. 4/6 Zdroj: Jiří Reitinger 3. místo: ZŠ Fantova Kaplice. 5/6 Zdroj: Jiří Reitinger Nejlepší hráčka turnaje Inna Sičáková ze ZŠ Křemže. 6/6 Zdroj: Jiří Reitinger Společné foto účastníků.

Jak se ukázalo, nejsilněji obsazená byla skupina o pěti účastnících. Z té se nakonec rekrutovala i finálová dvojice ZŠ Horní Planá – ZŠ Křemže. Ve skupině vyhrála vzájemný duel ZŠ Křemže a postupovala přímo do semifinále z prvního místa. Ve finále skončil vzájemný duel 0:0 a o prvenství Horní Plané rozhodla až osmá série penaltového rozstřelu. Třetí místo pak obsadila ZŠ Fantova Kaplice po výhře 3:0 nad ZŠ Velešín. Další pořadí: 5. Za Nádražím ČK, 6. Školní Kaplice, 7. Brloh, 8. Frymburk, 9.. Plešivec, 10. Malonty, 11. Benešov nad ěrnou, 12. Větřní, 13. Linecká ČK.

„V Českém Krumlově jsme našli skvělé zázemí, musím poděkovat celému Slavoji za vstřícnost. Dík patří i všem zúčastněným za skvělé sportovní výkony a vítězům přeji co nejlepší výsledek na krajském finále 18. května v Písku,“ dodal k turnaji okresní garant McDonald´s cupu Josef Sviták