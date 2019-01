Loučovice - Loučovičtí svůj chabý jarní zisk v derby nerozhojnili.

V derby na loučovickém trávníku se do střelecké listiny zapsal i dvořišťský obránce Václav Lattner (na snímku zcela vpravo). | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

I. B třída – 20. kolo: FC Vltava – FK Dolní Dvořiště 0:3 (0:1)

V druhém okresním derby z programu 20. kola I. B třídy šlo o hodně zejména zachraňujícím se hráčům domácího FC Vltava.

Tři hřebíčky

Loučovičtí opět ukázali, že jejich trápení v koncovce nebere konce. Dvakrát se tváří v tvář hostujícímu brankáři Poslovi ocitl Měchura, ale ani jednou s nabídnutou šancí nenaložil dobře, když poprvé zakončoval vedle a podruhé trefil jen vybíhajícího gólmana hostů.

Naopak, v pohodě hrající fotbalisté úspěšného nováčka předvedli, jak s koncovkou naložit. Dvě minuty před pauzou zahrávali hosté roh, v poli opět hrající jindy brankář Večerník nepokryl stopera J. Hajdáka, který hlavou zblízka otevřel skóre – 0:1.

Ani po přestávce se obrázek nezměnil. Hosté kontrolovali vedení, které v poslední desetiminutovce ještě dvakrát zvýraznili. V 83. minutě se po brejku do otevřené obrany prosadil hlavičkující Lattner a poslední hřebíček do loučovické rakve zasadil dvě minuty před koncem střídající Varhol umístěnou střelou zpoza šestnáctky – 0:3.

Loučovičtí tak na jaře nevstřelili ani branku, získali zatím pouze jeden bod a zůstávají s osmibodovým kontem na posledním místě. Novic z Dolního Dvořiště má už třiatřicet bodů a lepším skóre nyní přeskočil Křemži na průběžné páté místo.

V derby hráli

Sestavy – FC Vltava: Hüttner – Kapec, Zayml, Sládek, Fekete – Večerník (80. Serdel), Ra. Krátký (70. Jiroušek), J. Peltán, Žák – Hošek, Měchura.

Dolní Dvořiště: Posel – M. Hajdák, J. Hajdák, T. Macanovič, V. Lattner – Malý (60. Konias), Bóga, Mazanec, Svoboda (65. Varhol) – Z. Fatura, Pecha.

Pohledem trenérů

Trenér Gerhard Procházka st. (FC Vltava): „Opět byl vidět náš současný největší problém, a to hra dopředu a zakončení. V koncovce jsme doslova zoufalí. Na jaře jsme za šest zápasů nedali ani jeden gól, což také o něčem svědčí. Na předváděných výkonech a hlavně psychice hráčů se odráží naše postavení v tabulce. Stejně jako ve většině předchozích zápasů nás soupeř nijak výrazně nepřehrával, ale ve finální fázi se prostě nemůžeme chytit.“

Trenér František Hájek (Dolní Dvořiště): „Hrál se hodně průměrný fotbal, až moc poklidný na to, že domácím jde o záchranu. My máme teď velké problémy s marodkou, hrálo jen osm zcela zdravých hráčů, přesto jsme zápas celkem v poklidu a bez většího úsilí zvládli. Celý zápas jsme byli herně lepší. U soupeře bylo vidět, že jeho velkým problémem momentálně je dávat góly. Nepřísluší mi to hodnotit, ale strávil jsem v Loučovicích čtyři krásné roky a je mi z toho trochu smutno. Před dalším derby s Planou mě nejvíc mrzí ztráta Zbyňka Fatury, který po zápase zkolaboval a je v nemocnici na kapačkách.“