České Budějovice – Po prohře 1:2 s Táborskem v úvodním kole zimní Tipsport ligy padlo Dynamo ve středu v Berouně stejným výsledkem i s Duklou Praha.

Trenér Miroslav Soukup nebyl ani po zápase s Duklou příliš spokojen. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Naše hra se mi prostě nelíbila," uvedl po porážce s Táborskem pro Deník jižní Čechy trenér Miroslav Soukup a příliš důvodů ke spokojenosti neměl ani ve středu. „Musím říct, že jsme prohráli zaslouženě, protože zejména v prvním poločase byla Dukla daleko lepší než my, měla více brankových příležitostí, zatímco my na bránu do pauzy vystřelili snad jen jednou," řekl trenér Dynama pro klubový web.

Hráči Dukly měli zápas ve své moci celou hodinu, v jejímž závěru dvěma slepenými góly rozhodli o výsledku.

„V první půli jsme měli tři čtyři vyložené šance, dvakrát Budějovice vykopávaly balon z brány," chválil své svěřence trenér Dukly Luboš Kozel.

Jihočeši hru vyrovnali až v závěrečné půlhodině, kdy také Wermke po nahrávce Benáta snížil na konečných 2:1.

V sestavě Dynama v Berouně oproti zápasu s Duklou chybělo sedm hráčů, z nichž dle informací Deníku gólman Daněk pro zranění a pět hráčů (Hanzlík, Otepka, Riegel, Petráň a Linhart) hrálo ve středu v Písku za juniorku Dynama v přípravném utkání s mladíky Táborska. V něm posílená juniorka Dynama zvítězila 1:0 (1:0), když vítězný gól dal v 15. min. po centru Aleše Dvořáka hlavou Vaněk.

Dynamo Č. Budějovice – Dukla Praha 1:2 (0:0)

Branky: 74. Wermke – 56. Kalouda, 58. vlastní Novák. Rozhodčí: Kalenda.

Dynamo ČB: Křížek (61. Rojík) – Ježdík (61. Bakala), Halama, Lengyel (46. Novák), Machovec – Klesa (46. Rýdel), Benát, Dobal, Černý (61. Wermke) – Řezníček (46. Markovič), Táborský.

Dukla: Rada – Hašek, Štetina, Božič (81. Hell), Radoš (81. Hanousek) – Borek, Podrazký (67. Tenkl), Kalouda – Engelmann (81. Přeučil), Marek, Svatonský (67. Sklenář).

Zájem Brna o Markoviče trvá

Zájem brněnské Zbrojovky o příchod Miroslava Markoviče, jenž přišel v létě z Dukly Praha na roční hostování do českobudějovického Dynama, trvá dál a nepolevuje.

Dle informací úterního Brněnského deníku měl o uvolnění srbského útočníka v úterý s Dynamem jednat sportovní ředitel Zbrojovky Zdeněk Kudela. „Markovič je v Budějovicích nešťastný, shodli jsme se jak s jeho manažerem, tak i s Duklou Praha, které patří, že půjde do Brna. Nechci však předbíhat, jak to dopadne," poznamenal Kudela.

Třiadvacetiletý forvard má v Dynamu hostování do konce jarní sezony. I když Markovič na podzim vypadl ze sestavy, s jeho odchodem Dynamo nesouhlasí. „Spíše uvažujeme o uplatnění opce než o tom, že dáme souhlas k předčasnému ukončení jeho hostování," nechal se slyšet českobudějovický generální manažer Jiří Kotrba. K jednání se Zbrojovkou se vstřícně nestavěl. „Ať Brno nejdřív vyrovná účty za jiného útočníka, který tam od nás odešel," uvedl v nedávném rozhovoru pro Deník jižní Čechy.

Na mysli měl Pavla Mezlíka, jenž se do Brna vrátil před rokem, ale Zbrojovka ještě za něj dohodnuté odstupné v plné výši neuhradila. „Nezastírám, že doplatek za něj chybí. Dohodli jsme se na splátkách, jedna se opozdila," uznal Zdeněk Kudela.

Jenže v tom je kámen úrazu. „Uhrazení dlužné částky za Mezlíka, což se mělo stát už loni, je vstupenkou k tomu, abychom o možném Markovičově odchodu vůbec začali jednat," lakonicky sdělil v úterý Deníku jižní Čechy generální manažer Dynama Jiří Kotrba.