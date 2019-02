„Viděl jsem ho prvně, ale potvrdil reference, které jsme na něj měli. Je silný na míči, je pohyblivý, bylo vidět, že má něco odkopáno. Myslím, že předvedl solidní výkon," uvedl na trenér Luboš Urban na jeho adresu po prvním utkání se Znojmem (3:4).

Po utkání slovenský záložník odpovídal na otázky Deníku jižní Čechy.

Kdy a jak jste se do Českých Budějovic vůbec dostal?

Všechno zařídil můj manažer, který mi sdělil, že by Budějovice měly zájem, že bych sem mohl jít na zkoušku. Souhlasil jsem a v pátek jsem přišel. Ani nevím, jak dlouho tady budu. zda den, dva, anebo týden, či víc. Hodně to záleží i na mně. Uvidíme, jak se mi podaří se ukázat, zda se budu trenérovi a vedení tady líbit.

Mrzí vás, že jste v prvním vašem zápase za nový klub se Znojmem prohráli?

Je to škoda. Dali jsme tři góly, přesto nám to na vítězství nestačilo. Určitě to mrzí. Alespoň mě to mrzí, že se prohrálo. Nevím, co víc vám k tomu mám říct…

Co k utkání samotnému? Jak se vám hrálo?

Těžký terén. Na umělce je těžké hrát, bolí celé tělo. Byl to takový rozháraný fotbal, ale tak to na začátku přípravy bývá. Musíme se hlavně víc sehrát, pak to bude lepší.

Jaký pocit jste měl ze své hry vy sám? V první půli jste se blýskl pěknou střelou do tyče…

Trenér nám říkal, že okolo dvaceti metrů máme střílet, tak jsem to zkusil. Škoda, že to tam nepadlo. Možná jsme měli častěji střílet, i když tři vstřelené góly není až tak málo. Jak ale říkám, je to o tom, abychom se víc sehráli. Pak to bude určitě lepší.

V půli jste vedli 2:0 a ještě čtvrt hodiny před koncem 3:2, přesto jste prohráli. Myslíte, že vám došly síly?

To asi ne, spíše se mi zdá, že jsme ve druhé půli v určité fázi zaspali, nějak nám vypadlo patnáct minut a soupeř to potrestal.

Tři góly jste dali, ale čtyři dostali. To je dost.

Řekl bych, že minimálně dva góly jsme dostat nemuseli. Třeba po té standardce to byl hodně laciný gól. Tak dva góly z těch čtyř určitě byly úplně zbytečné.

Ale byla to jen příprava a v sestavě jste měli i několik hodně mladých hráčů. I trenér říkal, že žádné větší závěry v této fázi z výsledků dělat nebude.

Přesně tak. Sice ještě určitě máme co vylepšovat, jsme ale na začátku přípravy, času na zlepšení je dost.

Jste tady teprve od pátku, ale přesto už nějaké poznatky ze svého pobytu tady jistě máte.

Líbí se mi tady, a tak doufám, že se mi podaří se prosadit do mužstva. Jsem tu dva dni, nic špatného ale povídat nemohu. Řekl bych, že Dynamo je takový příjemný klub. Zatím se tu cítím výborně.

Co jste o Budějovicích věděl, než jste sem přišel? Že sice jdete do druholigového klubu, který ale předtím hrál nepřetržitě osm let v I. lize?

Mám-li být upřímný, moc jsem českou ligu nesledoval. Byl jsem doma na Slovensku, teď rok v Dunajské Stredě, předtím v Komárně, odkud jsem. Že ale Budějovice hrály ligu, samozřejmě vím. Čemuž se nedivím, protože podmínky, které tady vidím, určitě jsou prvoligové. Navíc mužstvo má ambice do ligy se zase vrátit. Prostě jen samá pozitiva.

Kdyby tudíž přišla od Budějovic nabídka, tak byste ji uvítal?

Stoprocentně ano. Je to pro mě velká výzva. Rád bych tady zůstal.