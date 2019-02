Českokrumlovsko – Příznivci míče kopaného a vyznavači barev zástupců našeho okresu budou o prvním únorovém víkendu upírat pozornost hned na několik míst v kraji či za jeho hranicemi.

Bombarďáci se ve zlínské hale utkají i se Suchou Vodou, které v krajském finále podlehli (na snímku z tohoto duelu vlevo hrající kouč Rudolf Weinhard). | Foto: Deník/ Karel Vosika

TAHÁKY POD STŘECHOU



Prvoligoví sálovkáři celku Bombarďáci Větřní hrají v sobotu republikové finále futsalového Českého poháru ve Zlíně.



Loňské pohárové stříbro z Mohelnice obhajující Větřínští se ve skupině A utkají s jihočeskými rivaly PCO Rudolfov a Suchou Vodou (pozn. – nahradila původně avizovanou Jilemnici) i domácím Futsalem Zlín. V béčku se představí obhájce z Moravské Třebové, sedminásobný vítěz a největší favorit Chemcomex Praha, další ligista Sparta Praha a Varnsdorf.



Velice zajímavý veteránský turnaj pro hráče nad 40 let, který pořádá Slavoj Český Krumlov ve spolupráci s OFS Český Krumlov, bude v sobotu po celý den k vidění v krumlovské sportovní hale na Chvalšinské silnici (začátek v 9 hodin).



Vedle obhájce z Netolic se představí legendy domácího Slavoje či budějovického Dynama, okresní barvy budou hájit i týmy SAK Č. Krumlov, Parohu Kaplice a Frymburku, osmičku doplní ještě budějovická Netáhla a Prachatice.



PRVNÍ HERNÍ ZKOUŠKY



O slovo se ovšem hlásí i velký fotbal, a to prvními herními testy zimní přípravy.



Hráči krumlovského Slavoje si v rámci soustředění, které absolvují od pátku do neděle na Lipně, odskočí v sobotu odpoledne na budějovické Složiště, kde se utkají se sedmnáctkou Dynama (od 14.30).



Kaplický Spartak v sobotu půl hodiny po poledni rozehraje své účinkování v rámci Hlubocké zimní ligy zápasem s rivalem z oblastní I.B třídy z Netolic.