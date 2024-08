/FOTOGALERIE/ Zajímavější start do sezony si fotbalový fanoušek na Českokrumlovsku ani nemohl přát. V pátek 16. srpna odstartuje od 18 hodin A skupinu 6. ligy příhraniční derby Kaplice – Dolní Dvořiště. Na konci článku vyjádřete v anketě svůj názor, kdo zvládne derby lépe.

V minulé sezoně dvakrát slavili výhru hráči Dolního Dvořiště. Nejprve 4:2 v Kaplici a pak 4:0 na domácím hřišti. Oba zápasy měly skvělou diváckou kulisu a oba navštívilo více než čtyři stovky fanoušků. A podobná návštěva, možná i vyšší, se dá očekávat i nyní. Hraje se v pátek večer, a tak nemá zápas v okolí žádnou konkurenci.

Papírovým favoritem jsou i vzhledem k výsledkům z minulé sezony hosté. Na druhé straně se říká, že derby nemá favorita. „Dolní Dvořiště se netají tím, že chce jít nahoru. My to budeme chtít soupeři znepříjemnit hned v prvním kole,“ burcuje své hráče kaplický trenér Zbyněk Ginzel.

„Tento zápas je samozřejmě jiný než s ostatními soupeři. Všichni se mezi sebou známe, máme plno kluků z Kaplice. Chodí plno lidí. Co se týká toho, že bychom měli být favoritem, pro někoho možná ano, ale zápas začíná od 0:0. Až zápas skončí, můžeme si k tomu říct více,“ je si hostující trenér Štefan Bršťák vědom síly domácích.

Na co by si měli dát trenéři pozor ve hře soupeře? „Dolní Dvořiště posílilo o dva hráče z Dynama, takže si určitě musíme dát pozor na tyto nové tváře. Ale my se budeme připravovat na celý kompletní tým Dolního Dvořiště, jelikož tam jsou výteční a hlavně góloví hráči jako Urazil, Štifter a Tesař,“ vypočetl nejúdernější sílu soupeře Zbyněk Ginzel.

„Kaplice má kvalitní tým. Ze čtyř posledních zápasů v I.A jsme třikrát vyhráli. Oba zápasy dokonce u nich. Nebudou chtít prohrát, nebude to jednoduché, ale těšíme se. Upřímně, ani nevím, na co si dát pozor. My si jedem to svoje a jak říkám, začíná se od 0:0,“ doplnil Štefan Bršťák.

Derby prožívají jak hráči na place, tak i fanoušci. Ti se asi již nemohou dočkat. „Naši fanoušci jsou natěšeni a doufám, že jich přijde co nejvíce a budou našim dvanáctým hráčem. Kluci jsou dobře připraveni a snad jim to vrátí předvedenou hrou s možností bodovat,“ zve fanoušky do hlediště domácí trenér.

„Na takový zápas se určitě těší oba fanouškovské tábory. Lepší start do sezony než derby si fanoušci nemohli přát,“ doplnil trenér hostů.

A jak tipují trenéři, že by derby mohlo skončit? „Očekávám, že to bude férové derby, jak má být a ať vyhraje ten lepší. Netroufnu si tipovat výsledek v tak vypjatém utkáni, jakým je derby Kaplice - Dolní Dvořiště," uvedl Zbyněk Ginzel. „Netipuji, ale uděláme vše pro to, abychom byli výborně připraveni a tento zápas zvládli,“ doplnil Štefan Bršťák.