TJ Spartak Kaplice – TJ Blatná 2:2 (0:1)

Branky: 71. Petříková pen., 76. V. Jedličková – 24., 81. Pečená. ŽK 2:0 (K. Jedličková, V. Jedličková). Rozhodčí Kříž – Adamovič, Janda.

Sestavy - Kaplice: Poutníková – Pešadíková, Čaňková, Tošilová, Krátká, Fučíková, V. Jedličková, Vyslužilová, Chvalová, Petříková, Kršíková. Střídaly: Straková, Pártlová, Suchanová, K. Jedličková. Blatná: Chárová – Šafrová, Posavádová, Honnerová, Prokopiusová, Němejcová, Pečená, Kubešová, Pelešková, Hynková, Hamplová. Střídala: Terpáková.

Úvodní minuty byly takové seznamovací. Více vzruchu bylo až po čtvrthodině hry. Vyslužilová si narazila míč s Petříkovou, ale tvrdou ranou neprostřelila brankářku Chárovou. Hned v následující minutě Veronika Jedličková na pravé straně kolmou přihrávkou uvolnila Fučíkovou, která pronikla do vápna, ale křížná povedená střela skončila pouze na břevně blatenské svatyně. V 19. minutě hostující hráčky odvrátily centr Pešadíkové pouze k Petříkové, střela zpoza šestnáctky skončila nad brankou soupeře. Aktivitu fotbalistky Spartaku ve vedoucí branku nepřetavily a tvrdě za to pykaly. Ve 24. minutě centrovala z levé strany Němejcová, míč prošel í díky minele bránící hráčky až k Denise Pečené, která sama před brankářkou v koncovce nezaváhala – 0:1. Ihned po rozehrávce se k centru z pravé strany dostala Fučíková, Kršíková zblízka nedotlačila míč za záda hostující brankářky. Po půlhodině hry skončila nad brankou Blatné střela kapitánky Veroniky Jedličkové. I když byly v prvním poločase aktivnější fotbalistky Spartaku, měly po něm jednogólové manko.

Po pěti minutách hry ve druhém poločase pokoušela střelecké štěstí znovu Veronika Jedličková, po přihrávce od Vyslužilové mířila pouze nad branku Blatné. O chvíli později už se domácí hráčky radovaly z vyrovnání, když po přihrávce od Petříkové skórovala zblízka Fučíková, radost však zhatil zdvihnutý praporek asistenta rozhodčího. Pak se do ojedinělé možnosti dostaly i soupeřky. Do brejku se dostala Kubešová, prošla až do vápna, po zemi rozvlnila pouze boční síť. V 64. minutě Vyslužilová našla v gólové pozici Kršíkovou, tu však Chárová vychytala, akce pokračovala, z pravé strany vrátila míč před branku Petříková, gólová střela Veroniky Jedličkové skončila na těle bránící soupeřky a opakované zakončení skvěle reflexivně nohou vytáhla brankářka Chárová. V 71. minutě zahrávaly Kapličandy roh, u odraženého míče byla dříve Krátká než Hamplová a po jejím faulu se pískala penalta. Navíc pro Krátkou utkání skončilo, se zraněným kolenem musela hřiště opustit. K pokutovému kopu se postavila Pavla Petříková, a i když si Chárová na míč sáhla, bylo vyrovnáno – 1:1. O pět minut později už byly fotbalistky Kaplického Spartaku ve vedení. Na pravé straně Pešadíková autovým vhazováním našla Tošilovou, ta posunula míč Veronice Jedličkové, ta si navedla míč zhruba na pravý roh velkého vápna a tvrdou ranou do bližší šibenice nedala Chárové v hostující brance šanci – 2:1. Krtáce nato mohly domácí hráčky přidat třetí gól, když Petříková kolmou přihrávkou uvolnila Vyslužilovou, jenomže ta ve vyložené šanci Chárovou nepřekonala. A přišel trest. Devět minut před koncem se míč poněkud kostrbatě dostal do kaplické šestnáctky a Denisa Pečená pohotově zakončením přes hlavu poslal míč za záda brankářky Poutníkové – 2:2. Marně domácí hráčky reklamovaly ofsajd, bylo vyrovnáno. V samém závěru se do zajímavé střelecké pozice z levé strany dostala Vyslužilová, ale křížný pokus se mezi tři blatenské tyče nevešel. Utkání tak skončilo dělbou bodů. Vzhledem k brankovým příležitostem je to ztráta spíše pro fotbalistky kaplického Spartaku.