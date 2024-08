Nějakou dobu již českým fotbalem hýbe názor na potřebu restrukturalizace soutěží. Nyní se k tomu udělal malý krůček přejmenováním soutěží. Ten velký krok spolu se zeštíhlením soutěží se neustále odkládá. Jak na tuto restrukturalizaci hledí předseda OFS Český Krumlov Václav Domin? „Je pravda, že fotbal zažívá úbytek mužstev i velký úbytek hráčů. Uvidíme, jestli chystaná změna zkvalitní soutěže. Já jsem to zažil kdysi, takže pro mě to není žádný problém. Vím, že jsme uvažovali a bavili se s krajským předsedou o snížení mužstev v I.B třídě ze čtyř na tři. To by byl asi první krok, možná od příští sezony. Snad to posílí okresní soutěže,“ uvedl na téma reorganizací soutěží Václav Domin a dodal: „Pomohlo by to i smazání výkonnostních rozdílů v jednotlivých soutěžích, což dnes zažíváme.“

Od další sezony hraje na Českokrumlovsku nově okresní přebor mladších žáků. A není to soutěž jen o pár týmech. „Je to tak, máme tam devět týmů, to je skvělý počet. Rád bych pochválil zástupce dotyčných oddílů, trenéry nebo vedení, že vůbec jsou schopni sehnat lidi k mladším žákům. Vždycky jsme mívali dost silné přípravky, takže to asi vyústilo po několika letech v to, že konečně máme okresní přebor mladších žáků,“ pochválil činnost v klubech směrem k mládeži předseda OFS Český Krumlov.

Českokrumlovsko také využívá možnosti tvořit v kategorii mužů společenství klubů. To může v některých klubech tak trochu zachránit fotbal. „Okresy to mohou povolit a my toho využíváme. Máme tam hned čtyři společenství. Horní Dvořiště / Dolní Dvořiště B, Kájov / Zlatá Koruna B, Lipno / Vyšší Brod a Horní Planá / Frymburk B. Spojení Nová Ves – Brloh již je léta zažité,“ hovořil o společenstvích mezi dospělými Václav Domin a dodal: „Mužstva chlapů stárnou, není kde brát. Než nám dorostou mládežníci, tak asi je to jediné řešení."

A co b předseda OFS popřál před novým soutěžním ročníkem? „Hlavně, aby se všichni bavili fotbalem a fotbal bavil je. Vždy musí být na konci soutěže vítěz i poražený a je třeba se vzájemně na hřišti i mimo něj respektovat,“ dodal Václav Domin.