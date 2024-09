Již několik dní slyšíme ze všech stran výstrahu před velkou vodou. Ta se nevyhne ani okresu Český Krumlov. A jelikož má Sportovně technická komise OFS Český Krumlov dostatek volných termínů na přeložení zápasů, rozhodla se celé víkendové kolo zrušit. Určitě správné rozhodnutí, než čekat do poslední chvíle na momentální situaci na jednotlivých hřištích a následné rozhodnutí o nesehrání.

"STK OFS Český Krumlov na základě výstrahy ČHMÚ a se souhlsem VV OFS Český Krumlov ruší zápasy 4. kola všech kategorií (muži, žáci, přípravky) plánované v termínech od 12. do 17. září 2024," oznanamuje STK všem klubům, které mají svá družstva v okresních soutěžích na Českokrumlovsku.

Všechny zápasy z tohoto termínu jsou přeloženy na konec podzimní části. "Muži a žáci mají celé kolo odložené na víkend po plánovaném konci podzimní části soutěže, to znamená na víkend 2. - 3. listopadu 2024. Přípravky dohrají 4. kolo ve svátek, v pondělí 28. října. Tyto termíny jsou již vloženy do IS FAČR. Ve všech kategoriích STK odsouhlasí v rámci zmíněných termínů čas, či u mužů a žáků den (sobota, neděle). Nutno je to však nahlásit do úterý 17. září emailem na ofs.ck@jck.cuscz.cz a v kopii na kamenak@seznam.cz. Jde o to, aby se nekryly jednotlivé zápasy u oddílů, které mají více kategorií. STK upozorňuje, že ve svátek 28.10. lze začínat zápasy přípravek v nejpozdějším termínu od 15.30 hodin," doplňuje informci STK OFS Český Krumlov.