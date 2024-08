Důležité utkání s Doubravkou Slavoj zvládl, vyhrál 1:0 a jedinou branku utkání dal právě Jan Matuška. Ten si na postu štítového záložníka pořádně ve velkém vedru zaběhal. „Tento post je sám o sobě hodně běhavý, já se navíc snažím podporovat i hru dopředu. Proti Doubravce jsem tam také párkrát vyjel. Poslední dobou mi to tam začalo padat. Již na konci minulé sezony jsem se rozstřílel a nyní dal ve třech zápasech dva góly. Jsem za to rád, beru to jako odměnu z tu mou černou práci na hřišti,“ komentoval své góly Jan Matuška.

Slavoj vesměs dobře zahrával standardky, všechny „smrděly“ gólem, ale nakonec ten jediný padl ze hry. Měl však parametry standardky, když situaci zavíral Jan Matuška na zadní tyči a poslal míč do sítě. „Viděl jsem, že to tam krajní záložník Ondra Matuška nestíhá, a tak jsem to na zadní tyči zavřel já. Korďas trefil centr parádně, posadil mi to na nohu a již to bylo jen o štěstí, jestli to trefím nebo ne. Naštěstí jsem našel mezírku mezi nohama gólmana. Jsem za to moc rád,“ popsal svou branku jediný střelec utkání.

Český Krumlov - Doubravka. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Doubravka byla houževnatým soupeřem, přesto tam měl Krumlov ještě další šance. Ale celkově není snadné do tak pevné obrany hrát. „Hrají strašně nepříjemně. Na jeden dva doteky, sklepávačky, pak letí dlouhý balon. Prvních dvacet minut jsme se hledali, než jsme pořádně zjistili, co soupeř hraje. Ale pak jsme se s tím docela sžili a čekali na naše brejky. Šance vždy přijde a je to jenom o tom ji proměnit. Dnes se to povedlo,“ charakterizoval duel Jan Matuška.

Šest bodů ze tří zápasů je super start. Kabina Slavoje to musí prožívat. „Kabina je super. Sešla se zde skvělá parta, která drží při sobě a takové zápasy, jako byl ten ve středu s Dynamem či nyní s Doubravkou tu partu již jen stmelují,“ pochvaloval si Jan Matuška.