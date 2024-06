Vítězství je samozřejmě to nejdůležitější. Hráli jsme s vědomím toho, že Dolní Dvořiště padlo v Prachaticích a vítězstvím bychom si upevnili druhé místo. A to se podařilo. Hřiště tady je velké, je hodně široké, skoro jako čtverec. Je to náročné a souboje jsou ostré. Nikdo v ničem neuhne.

Ve Zlaté Koruně máte hřiště podstatně menší, zrovna ve Čkyni to musí být pro váš tým hodně běhavé.

Pro nás jsou vlastně všechna hřiště soupeřů běhavá. Máme malé hřiště, takže pro nás je většina z nich v tomto směru náročná. Ale už jsme na to zvyklí.

Jak vypadaly Vaše dva góly z pohledu ze hřiště? Dával jste je hned v první čtvrthodině.

Trenér říkal, abych se soustředil na dobíhání. Takže jsem si to pořád hlídal. Jakmile šel míč na bránu soupeře, snažil jsem se tam být první. Buď to gólmanovi vypadlo, nebo se míč nějak odrazil, vyplaval jsem tam já a jen to dorážel do brány.

Když jsme se spolu bavili po podzimní části sezony, říkal jste, že nemáte moc času na trénování. Už se to zlepšilo, nebo to hrajete dál z voleje?

Nezlepšilo se to vůbec. Nyní mám dva tréninky za celé jaro. A to bylo v posledních dvou týdnech, kdy začalo zkouškové období, takže už nejsem celý týden v Praze, ale stále tam dojíždím. Času je více, ale stále toho je málo.

Přitom je trenér Domin hodně náročný na přípravu.

To je pravda. Ale dnes jsem šel do základu primárně proto, že Venca Beránek je zraněný. Je to klasický konec sezony, kdy máme plno lidí mimo hru. Snad jsem toho, že mi dal trenér šanci, využil dobře.

Druhé místo je teď už jasné. Mluví se mezi hráči o tom, že byste mohli postoupit i ze druhého místa?

Moc se o tom nebavíme, neřešíme to. Jsme rádi, že jsme v první sezoně obsadili druhé místo, což je úspěch. Spíše se koukáme na to, že se nám daří, fanoušci jsou spokojení a nějaký postup ze druhého místa neřešíme.

Teď si tedy již jen užijete poslední dva zápasy.

Přesně, teď si to už jenom užijeme a oslavíme dost povedenou první sezonu v I.A třídě.