V Katovicích došlo po minulé sezoně k velkým změnám v kádru, Otava dobrovolně přešla do I.A třídy. Pořád však má ve svém středu nesmírně zkušené hráče, jako špílmachra Jindřicha Kadulu či obránce Karla Cibulku. S jakými představami do Katovic Vimperští odjížděli? „Věděli jsme všichni, že nás v Katovicích nečeká nic lehkého, zvlášť když hrají doma. Věděli jsme, kdo jim tam tvoří hru, tak jsme se jim snažili ty nejlepší hráče pokrývat, nedávat jim tolik prostoru, aby rozehrávali. Jednou se nám to tedy nevyvedlo, nějak to sehráli a Kadula nám dal gól. Ale jinak si myslím, že celý tým odváděl dobrou práci a pohlídali jsme si ty jejich nejlepší hráče. Myslím, že jsme tomu dali všechno. Zápas jsme odmakali všichni a jsou z toho důležité tři body,“ zhodnotil utkání vimperský střelec Ondřej Rod.

Dával oba dva góly a prakticky rozhodl o třech bodech. "Před tím druhým ztratili Katovičtí na půlce balon a náš středopolař mě vyslal do samostatného průniku na brankáře, já jsem ho přeloboval a dal gól. Před prvním gólem jsem byl faulován někde za vápnem. Rychle jsme rozehráli do kraje, přišel centr a odrazilo se to ke mně. Na vápně jsem si to zpracoval a kolem hráčů to prostřelil,“ popsal Ondřej své góly.

Vimperk zatím nastřílel jedenáct branek, z toho jich Ondřej Rod dal pět. Má tak průměr gól na zápas. „Já jsem spokojený, nečekal jsem, že mi to tam takhle bude padat. Musím to zaklepat,“ uvedl s úsměvem kanonýr a doplnil: „Ale je to práce celého týmu, nejen moje.“

Ondřej by mohl poradit, jak na góly. Jaké nejvíce sedí jemu? „Stačí se nachomýtnout v pravou chvíli na pravém místě. Najít si to správné místo a věřit, že se to ke mně odrazí,“ říká s úsměvem.

Vimperk má velice mladý kádr, který toho má jistě ještě hodně před sebou. "S klukama se hraje dobře, mám z toho fajn pocit. Sice jsme mladý tým, ale každý zápas makáme na sto procent a je na ně spolehnutí. Takže do budoucna bychom mohli hrát hodně dobře,“ věří spoluhráčům Ondřej.

Nyní čeká vimperské fotbalisty derby se Lhenicemi. „Já jsem ještě neviděl ani jeden jejich zápas v této sezoně. Ale co koukám na tabulku a na to, jaké mají výsledky, tak se jim docela daří. Mohlo by to být dobré utkání,“ hledí již k příštímu duelu Ondřej Rod.