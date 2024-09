close info Zdroj: Lukáš Hoďánek zoom_in Petr Dvořák (v černém s číslem 77) je nejlepším kanonýrem jihočeských soutěží této sezony.Petr Dvořák je nejen nejlepším střelcem jihočeský soutěží mužů této sezony s devíti brankami ze čtyř zápasů (Viktor Kadlec potřeboval na devět gólů zápasů pět), ale současně je i profesionálním hasičem. A jeho domovská stanice v Křemži měla v těchto dnech také plno práce.

O přicházející velké vodě se hovořilo již od středy a v tu chvíli musí i skvělý kanonýr přepnout do módu hasiče. Co se mu honí hlavou, když se hovoří o padesáti či stoleté vodě? „Samozřejmě každý máme Facebook a podobné věci a nepochopím lidi, kteří si stěžovali na práci hasičů, ať již dobrovolných nebo profesionálních, hejtmana a dalších lidí, že to dělají zbytečně a že nic nepřijde. To mi přijde jako úplná hloupost. I kdyby nic nepřišlo, je lepší být připraven na nějakou věc, než pak být překvapený a stěhovat všechno ze zatopených oblastí,“ kroutil hlavou nad některými příspěvky na sociálních sítích Petr Dvořák a pokračoval: “Jinak musí být člověk připraven na všechno. Naše práce hasičů je různorodá, takže jsme s tím tak nějak počítali. Co bylo jinak, je to, že jsme měli ke klasické službě ještě jednu službu navíc, kde jsme byli doma a měli dosah na zavolání.“

Přímo v Křemži a nejbližším okolí až tolik velká voda nehrozila, ale mohlo se stát, že by Křemežští vyjeli například do Českého Krumlova i jinam, kde se čekal větší problém. „Přesně tak, kdyby nestačili hasiči v Krumlově nebo kdekoliv jinde, tak nás mohli povolat. My jsme braní po celém kraji. Mohli si pro nás sáhnout jak pro Krumlov, tak i jinde po celém Jihočeském kaji,“ doplnil hasič kanonýr.

Pro fotbalistu musely být smutné záběry z Kaplice, kde se přehnala voda přímo přes hřiště. „Já jsem v Kaplici u hasičů začínal a sloužil, takže to tam znám. Voda tam udělala pěknou paseku. Je to neštěstí pro klub, když teď hovoříme konkrétně o hřišti a o fotbale. Snad to všechno dobře dopadlo, to je první myšlenka. Neznám u nás člověka, který by někomu přál něco zlého, takže pro nás je to dobré, když věc dobře dopadne,“ popřál Kaplickým brzký návrat na trávník Petr Dvořák a pokračoval: „Teď jsme byli na zásahu, kde jsme sundávali čtyři stromy z baráku a dopadlo to skvěle. Tomu domu se nic nestalo, jenom se lehce ohnul okap, takže pro nás to byla super práce a dobrý zásah. Těm lidem se nic nestalo.“

Vesměs v těchto dnech vidíme, že vztah mezi hasiči a obyvateli je většinou přátelský a pozitivní. „Přesně tak. Ale co vím od známých kluků z Ostravy, tak jim hodně dělali problémy dezinformátoři. Lidé se nechtěli evakuovat a podobně, ale bylo to v jednotkách. Samozřejmě je to stresová situace, ale už jenom to, že lidé nevěřili, že něco přijde a stěžovali si, mi přijde nepochopitelné,“ dodal Petr Dvořák.