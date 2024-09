Kapličtí fotbalisté měli již v pátek vpodvečer předehrávat utkání 6. ligy s SK Lhenice. To již ten den dopoledne odvovali a zahájili práce, aby minimalizovali škody avizovaného příchodu velké vody. "V pátek jsme dali všechno, co by mohlo být překážkou pro protékající vodu, na stranu. Sundali jsme reklamy za bránou, dali na stranu přenosté branky, zvedli sítě u branek na hřišti, lavičky dali do vyšších poloh. Zkrátka jsme dali pryč všechno, co by mohlo případně udělat problémy," popsal páteční odpoledne Libor Granec.

"V sobotu bylo na hřišti několik desítek centimetrů vody," informoval Libor Granec v neděli kolem desáté dopolední a pokačoval: "Akorát jdu do kabin, abych zjistil zda se voda nedostala až sem. Odhazuji pytle s pískem. A je to dobré, do kabin se nedostala."

close info Zdroj: KIC Kaplice zoom_in Kaplické fotbalové hřiště v roce 2002.V živé paměti měli Kapličtí rok 2002, kdy se jim přes hřiště přehnala velká voda. "Voda nějakou dobu na hřišti ještě bude, takže čekáme, až opadne. Pak uvidíme, co se hřištěm udělala. Udělali sme všechno, aby voda přes hřiště jen protékala a nezanechala tam nějaké bahno a podobně. V roce 2002 bylo podstatně více vody, to jí bylo skoro po břevna," srovnal situaci tehdy a nyní Libor Granec.

Kaplické fotbalové hřiště v neděli dopoledne. | Video: Libor Granec

Voda však stále kolem hřiště v neděli dopoledne proudila a hrozila. "Kurty vedle hřiště jsou úplně pod vodou, střed fotbalového hřiště již je vidět, ale stále prší a tečou kolem hřiště proudy vody. Pořád se to ještě může vrátit. Teď jen čekáme, nelze dělat žádné prognózy, kdy co bude. Ale naštěstí není hřiště obalené bahnem, alespoň jak je nyní vidět," dodal Libor Granec.