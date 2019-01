České Budějovice – Duel, který může mnohé napovědět.

Baník proti Dynamu určitě půjde i s navrátilcem Milanem Barošem. | Foto: Deník/ Pavel Sonnek

Fotbalisté Dynama vstoupí v sobotu do jarní části I. ligy utkáním v Ostravě s domácím Baníkem, který sice stejně jako Jihočeši patří do okruhu celků, nejvíce ohrožených sestupem, přesto ale jeho fanoušci na diskusních fórech v drtivé většině tipují jednoznačné vítězství svého týmu.

Není ale divu, do Baníku se totiž vrátil Milan Baroš!

„Víme, co nás čeká," ujistil před cestou do Ostravy Pavol Švantner, jenž po nečekaném odvolání Miroslava Soukupa budějovické fotbalisty spolu s Martinem Vozábalem v sobotu do důležitého zápasu povede.

„Jmenováni jsme byli teprve v úterý, takže na žádné převratné změny nebyl čas. Věříme ale, že výkony i výsledky týmu v lize budou daleko lepší než v přípravě," zdůraznil. „S hráči jsme měli pohovor a je jak nám, tak i jim jasné, že potřebujeme od prvního zápasu zabrat naplno. A nejlépe za tři body," uvedl.

Sestavu chtějí oba noví trenéři určit až těsně před zápasem. „Pořád studujeme, co by mohlo na Baník platit," tvrdil Švantner s tím, že měnit složení týmu dle toho, zda Baroš nastoupí od začátku, anebo až v průběhu utkání, však nebudou. „Baroš určitě nastoupí, o tom nepochybujeme. Chceme ale vycházet z naší hry," krčil Švantner rameny.

Hráči Dynama se na Baroše těší. „Je to výborný fotbalista, ale je to člověk jako my. Bát se ho nebudeme," ujistil obránce Jaroslav Machovec. „Že Baroš nastoupí, nás může nažhavit na lepší výkon," věří kapitán týmu Roman Lengyel. „Máme z něj pochopitelně respekt, ale rozhodně se ho nebojíme! Věřím, že na Bazalech uhrajeme dobrý výsledek," dodal.

Že by debakl 1:6, který Dynamo utrpělo v nedělní generálce v Ml. Boleslavi, mohl mít negativní dopad na psychiku mužstva, si noví trenéři nemyslí. „Trenér Pulpit zápas v Boleslavi sledoval a jistě ho to, co měl možnost vidět, nebolelo… Jistě však bude hráče nabádat, aby nás nepodcenili, že tak špatně hrát nebudeme. My naopak věříme, že ta facka, co jsme v Boleslavi dostali, přišla v pravý čas, že už to ale je pryč a že hráči budou chtít dokázat, že fotbal hrát dovedou," podtrhl Švantner a dodal, že sílu Baníku znají a respektují. „Viděl je ještě Míra Soukup, máme videa, z těch poznatků budeme vycházet," podotkl.

Dynamo by v sobotu až na Sandra, jenž je po operaci kotníku, mělo být v plné síle.

„Jedeme s přáním získat tři body, anebo při nejhorším neprohrát. Jinak by nám Baník už o dost v tabulce utekl," připomněl před pátečním odjezdem do Ostravy situaci obou týmů trenér Pavol Švantner.

Začátek sobotního střetnutí mezi Baníkem a Dynamem je v Ostravě v 15 hodin.