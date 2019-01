České Budějovice – K souboji dvou mužstev, která ve II. lize mají na druhé příčce tabulky stejně bodů i stejné skóre, dojde v nedělní podvečer na Střeleckém ostrově, kde se od 17 hodin fotbalisté Dynama střetnou s exligovým Hradcem Králové.

V minulém domácím zápase hráli fotbalisté Dynama se Žižkovem 1:1 (na snímku Elvis Mashike bojuje s Onřejdem Švejdíkem), uspějí v neděli doma s Hradcem Králové? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Domácí tým do nedělního šlágru půjde sice s respektem k síle soupeře, taky ale v pohodě a s optimismem. „Po dvou výhrách venku ve Vlašimi a Varnsdorfu panuje v kabině příznivá atmosféra, nicméně my přistupujeme ke každému utkání s pokorou a respektem. Což nic nemění na tom, že do každého zápasu jdeme s cílem získat tři body,“ zdůraznil trenér David Horejš.



Hradec v úvodním kole ztratil po remíze s Táborskem doma dva body, potom ale vyhrál ve Znojmě i v derby s Pardubicemi. „Ten zápas jsme samozřejmě viděli a Hradec to neměl lehké, dokázal ale z 0:1 výsledek otočit a vyhrát. Je jasné, že nás nečeká jednoduchý zápas, přesto v něm chceme uspět,“ ujistil kouč Dynama, dle jehož soudu se v derby Hradec prosadil i díky zkušenosti svých hráčů.



Do Hradce Králové krátce před začátkem sezony z Dynama přestoupil obránce Jiří Funda, ten se ale hned při svém debutu proti Táborsku zranil. Východočeši si před nedělním zápasem v jihočeské metropoli věří: „Já se na utkání v Budějicích těším. Domácí budou hrát asi otevřenější fotbal, nebudeme dobývat. Ale tohle nechám na našich trenérech, určitě bude v týdnu nějaké video o soupeři,“ uvedl pro klubový web obránce Marek Krátký. „Mohu slíbit, že se na utkání nachystáme poctivě, a uděláme všechno pro dobrý výsledek,“ dodal.



V sestavě Dynama příliš změn oproti posledním vítězným zápasům asi nebude. „Drobnější zdravotní potíže měl Jindra Kadula, jenž ve Varnsdorfu chyběl, ale věřím, že do neděle se dá do pořádku. Lépe na tom už je i Lukáš Pouček,“ přemítal trenér Horejš, jemuž udělali radost i hráči ze širšího kádru, kteří v lize juniorů přispěli k výhře 7:0 nad Příbramí. „Ti kluci, co tam z áčka byli, potvrdili svou kvalitu a já jsem rád, že v týmu je síla a zdravá konkurence. Věřím, že to potvrdíme i teď s Hradcem,“ uzavřel David Horejš.



Atraktivní zápasy o ligové body se budou o tomto víkendu hrát nejen na druholigových stadionech v Táboře, kam v sobotu přijede exligová Příbram (17), a v Č. Budějovicích, ale i v ČFL, do níž oba jihočeské celky vstoupily těsnými prohrami na hřištích svých soupeřů. Jak Písek, tak i nováček z Čížové dnes jistě budou chtít před svými fanoušky bodovat.



Písek se po prohře v Praze s Vltavínem střetne v sobotu doma tradičně už dopoledne od 10.15 hod. s Benešovem, který před týdnem vyhrál 1:0 s Čížovou.



Nováček z Čížové si „domácí“ premiéru v sobotu odbude ve Strakonicích, kam si na hřiště ČZ pozval fotbalisty Vyšehradu: začátek utkání ve 13.30 hod.



Ligoví mladíci Dynama se za svými soupeři tentokráte vydají. Devatenáctka Dynama po úvodní prohře s Karvinou 2:3 sice v dohrávce se Spartou vedla v půli 1:0, ale nakonec padla 1:4. „Je to pro nás hodně kruté, první půli jsme totiž odehráli skutečně velice dobře,“ litoval trenér Pavol Švantner. „Do půle to z naší strany byl zodpovědný a týmový výkon. Co jsme si v kabině řekli, to kluci do puntíku plnili a za tu vůli, nasazení a bojovnost si vyhrát ten poločas zasloužili.“

Po půli Sparta brzy srovnala na 1:1 a otěže hry převzala do svých rukou. „Gól na 1:1 byl hrozně laciný, takové chyby nás sráží,“ vraštil čelo Švantner, dle pak už se kvalita Sparty projevila.



V soboru hraje Dynamo U19 ve Frýdku-Místku. „Zkusíme tam uspět,“ ujistil Švantner.



Ven jede Dynamo i v lize juniorů, a to v neděli do Hradce Králové (výkop v 11.00).