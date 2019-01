České Budějovice – Do pohárové dohrávky fotbalisté Dynama šli s přáním prvoligového soupeře vyřadit, což se jim ale nepovedlo.

Martin Vyskočil v zápase s Příbramí uniká Abrahámovi. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Se stejným cílem totiž přijela na jih Čech i Příbram, což bylo zřejmé už jen z toho, že trenér František Straka poslal svůj tým na hřiště v kompletním ligovém složení.

Hosté začali s chutí a měli od začátku v poli mírně navrch. Ve 21. minutě si připravili také první vážnější šanci, když si za domácí beky zaběhl Stratil, jeho padáček přes vybíhajícího Křížka ale domácí bránu přeletěl.

Ve 40. min. po faulu stopera Deliho na Řezníčka na rohu velkého vápna z přímého kopu Švancara zkusil nacvičený signál, nic z toho ale nebylo.

Ani Dynamo boj o pohárové osmifinále nepodcenilo a nastoupilo v sestavě, která se lišila od té z utkání II. ligy proti Frýdku jen na postu středního záložníka, kde za Rýdela zaskočil Benát. Dokonce i se zlomeným nosem a se speciální maskou na obličeji do zápasu šel obránce Hanzlík.

Do přestávky se přesto domácí do větší příležitosti dostali až tři minuty před půlí po spolupráci Poliačka a Kaloda, zakončené Kalodovou střelou z voleje. Z těžké pozice budějovický hrotový útočník ale balon do brány nedostal.

I začátek druhé půle patřil Příbrami, která hned v úvodu byla blízko vedoucímu gólu – měl ho na kopačce Švancara, který nejdřív trefil dělovkou břevno a poté ho v čisté šanci skvěle vychytal Křížek, který před koncem zneškodnil i velkou možnost Abrahama. Před ho v prázdné bráně při střele Jugase zastoupil Lengyel.

Ke slovu pak přišli i Jihočeši: v 64. min. po Švancarově faulu na Wermkeho se Hruška v bráně musel po přímém kopu Jarolíma hodně natahovat a následně jen reflexivně vyrazil dělovku Poliačka.

O tom, že na Dukle si osmifinále v sobotu zahraje Příbram, rozhodly až penalty. V nich hosté vyhráli 4:2.





Dynamo ČB – Příbram 0:0, pen. 2:4





Penalty: Hanzlík, Deli – Danoski, Pilík, Řezníček, Zápotočný, nedali: Vyskočil, Linhart – Aziz.

ŽK: Hašek, Jarolím – Danoski, Tarczal. Diváci: 517. Rozhodčí: Benedikt – Němec, Janíček.

Dynamo: Křížek – Hašek, Lengyel, Deli, Hanzlík – Poliaček, Jarolím, Benát (86. Chmelo), Vyskočil, Klesa (59. Wermke) – Kalod (46. Linhart).

Příbram: Hruška – Jugas, Zápotočný, Mišun, Divíšek – Danoski, Tarczal, Abraham (90. Aziz), Stratil (79. Pilík) – Řezníček, Švancara (69. Mareš).