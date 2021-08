Český Krumlov, který by měl patřit k favoritům KP, si zajel ke generálce do nedaleké Kaplice, kde v okresním derby a v utkání dvou zcela rozdílných poločasů zvítězil nad účastníkem I. A třídy těsně 3:2. O utkání podrobně referoval spolupracovník Deníku Libor Granec.

V rámci letní přípravy na sebe narazili tradiční soupeři. Spartakovcům v týdnu odřekl přípravu Ševětín, Slavoj se nedohodl na termínu se Čkyní, a tak se narychlo domluvil derby zápas. Hostující trenér Václav Domin slavící kulaté šedesáté narozeniny postrádal některé své svěřence. Chyběli na příklad Václav Beránek, jeho jmenovec Štefan, dále Filip, Tůma, také Strapek a Kordík. A tak se do sestavy dostal dorostenec Gelnar a mezi náhradníky byla dvojice dorostenců Ryneš a Trapl. Ani domácí trenér Ginzel neměl k dispozici kompletní kádr. Tomu pro změnu chyběla například čtveřice Faltus, Micák, Vaniš, Kuchař, která absolvovala pouze páteční tréninkový blok soustředění a večerní zápas za B mužstvo.

Po úvodní oťukávací desetiminutovce začali diktovat tempo hry favorizovaní hosté. Ve 13. minutě si gólman Schneider poradil s tvrdou ranou Gelnara. Blíže ke gólu měl o minutu později Novák, jenž se dostal k míči velice lacino, střela po zemi olízla pravou tyč. Vzápětí bránící dvojice Štrbačka - Štěpánek zastavila ve vápně nedovoleně pronikajícího Kunu a pískala se penalta. Tu dokázal s přehledem proměnit Jakub Kabele – 0:1. Pak se divákům připomněli i Kapličtí. Janoušek přesným pasem našel na pravé rozběhnutého Štěpánka, který se dokázal uvolnit před bránícího soupeře, ve vápně našel Gutheise, ale ten byl tísněn a střela mu nesedla ideálně. V minutě devatenácté Slavoj navýšil své vedení. Před vápnem měl dostatek prostoru David Růžička a povedenou střelou pod břevno překonal Schneidera – 0:2. Hosté i v dalším průběhu prvního poločasu měli míč častěji na svých kopačkách a kontrolovali vývoj hry. V 35. minutě hosté navíc přidali třetí trefu. Po protiútoku do otevřené obrany Novák našel ideální přihrávkou ve vápně zcela volného Davida Růžičku a ten zacílil v gólové pozici přesně – 0:3. Stejný hráč pak o chvíli později zakončil samostatný nájezd nepřesně.

Po poločasové přestávce nastoupily týmy do druhého dějství jako vyměněné. Obraz hry se otočil prakticky o 180 stupňů. Zcela určitě tomu napomohl už samotný úvod druhé půle. Časomíra neodpočítala snad ani půl minuty a domácím se podařilo snížit. Divoký ve středu ustál atak soupeřů, přesnou přihrávkou našel rozběhnutého Filipa Štěpánka, jenž se řítil sám na gólmana Trnku a zamířil přesně – 1:3. A za další dvě minuty už byli spartakovci na kontakt. Divoký přesná kolmice na levou stranu na Gutheise, ten pronikl do vápna, zpětná přihrávka našla nepokrytého Jana Smolena, který prostřelil vše, co mu stálo v cestě – 2:3. Pak v 51. minutě se po rohovém kopu dostal do zakončení hostující Kuna, ale míč mezi tři tyče nenasměroval. Nikdo by asi nečekal, že to bude po hříchu jediné nebezpečné zakončení krumlovského Slavoje ve druhém poločase. V dalším průběhu zápasu si naopak Kapličtí vypracovali několik slibných příležitostí na vyrovnání. Po hodině hry Jan Smolen přesnou přihrávkou oslovil Filipa Štěpánka, který se dostal za krumlovskou obranu, Trnka se štěstím zasáhl. Hostující gólman svůj tým podržel i v sedmdesáté minutě při šanci Gutheise, když dokázal proti jeho střele po zemi zasáhnout reflexivně nohou. O pár minut později další příležitost na srovnání stavu. Gutheis na levé straně vyslal na zteč Pastiera, ten se protáhl do vápna, zakončení bylo razantní, ale mezi tři tyče nesměřovalo. Poslední možnost zremizovat utkání měla Kaplice čtyři minuty před koncem. Divoký z levé strany poslal do vápna centr na zadní tyč, kam si naběhl nepokrytý Vít Beránek, střílel z první, bohužel rozvlnil pouze boční síť. Generálka pro Slavoj skončila těsnou výhrou, je třeba ovšem zmínit, že Kapličtí si za druhý poločas nezasloužili prohrát a při lepší koncovce mohli zápas dokonce otočit.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Soupeř nás v prvním poločase přehrával ve všech směrech. Byl aktivní v rychlosti, silný na balonu. Výsledkem bylo tříbrankové manko v poločase. Do druhé půle jsme nastoupili jako vyměnění a nebojím se říct, že jsme to byli mi, kdo diktoval tempo hry. Vstřelili jsme dvě rychlé branky a sahali jsme i po vyrovnání. Kluky musím pochválit, jelikož od pátku polykají tréninkové jednotky v rámci soustředění.

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: Pro nás to byla generálka, ale trochu nás trápí marodka. Myslím, že utkání mělo dva rozdílné poločasy. Chtěl bych poděkovat Kaplici, která nám vyšla vstříc a byla nám kvalitním protivníkem.

Spartak Kaplice – Slavoj Český Krumlov 2:3 (0:3)

Branky: 46. F. Štěpánek, 48. J. Smolen – 19., 35. Růžička, 16. Kabele (pen.). ŽK 0:1 (Svoboda). Rozhodčí: Bartůněk. Diváci: 100.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Čutka, Gondek, Daniel, Divoký, Janoušek, F. Štěpánek, Pál, Gutheis, Pastier. Střídali: J. Smolen, Beránek, F. Říha, O. Říha.

Č. Krumlov: Trnka – Paráček, Kabele, Švec, Vávra, Gelnar, Svoboda, Novák, Kuna, Růžička, Šára. Střídali: Ryneš, Trapl.