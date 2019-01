České Budějovice – Je to už jako přes kopírák.

Richard Kalod pro zranění nedohrál, před koncem první půle v doprovodu maséra Jiřího Rotbauera a spoluhráče Pavla Nováka opouští hrací plochu. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Ještě dvě minuty před koncem sobotní přípravy na Složišti fotbalisté domácího Dynama vedli s Vlašimí 1:0, nakonec na vlas stejně jako ve všech třech nerozhodných zápasech zimní Tipsport ligy v Edenu ale gólem v samém závěru o výhru přišli…

„Já vím, na tom vy novináři takhle bazírujete, ostatně i my to vidíme, nicméně fotbal vždy má nějaký děj a my tentokráte přežili několik situací, kdy už nám Vlašim mohla dát gól a se štěstím jsme to ubránili, bohužel v závěru jsme tu brejkovou situaci neuhlídali," krčil rameny trenér Luboš Urban.

Dvě minuty před koncem zápasu totiž po pravé straně utekl Radoš a po jeho centru zcela volný Putz hlavou pohodlně vyrovnal na 1:1. „Prohrát bychom si nezasloužili, protože jsme nebyli horším mužstvem," uvedl po zápase pro Deník jižní Čechy trenér Vlastimil Petržela. „Bohužel opět se projevila naše největší bolest, kterou je proměňování šancí. Jinak bychom klidně tu mohli pomýšlet na výhru," dodal vlašimský kouč.

Petrželovi svěřenci skutečně nebyli na Složišti horší než domácí favorit. Hlavně v první půli se fotbalisté Dynama jen těžko vyrovnávali s důrazem soupeře. Za celý poločas se mezi tři tyče hostující branky vešla jen solidní Fundova rána ze 7. minuty, byla ale ještě zpoza vápna a navíc přímo na brankáře, takže Vejmola s ní potíže neměl. To hosté byli ve 28. minutě gólu blíž, když Putz své sólo zakončil střelou do tyče odkryté brány a Susovu dorážku gólman Křížek pohotově vyrazil. „V prvním poločase nám nevycházelo nic, mám z toho hodně rozpačitý pocit," připustil trenér Urban.

Druhou půli domácí začali aktivněji a v první čtvrthodině si vynutili i územní převahu. Měli i náznaky šancí: Herzán v pádu posunul na Linharta, ten ale pálil z otočky vedle, Banát po Poliačkově sklepnutí přestřelil a po Klesově pasu Linhart běžel sám na bránu, ve snaze to ještě vylepšit chtěl nahrát Hálovi, dobíhající bek ale míč uklidil na roh. Právě Hála pět minut předtím dal po chybné rozehrávce brankáře Vejmoly na 1:0, domácí po Putzově hlavičce ale o výhru přišli. Druhou půli chytal za Dynamo Michal Bárta, jenž tuto sezonu byl v Baníku.

Dynamo – Vlašim 1:1 (0:0) – Branky: 80. Hála – 88. Putz. Bez karet. Diváci: 70. Rozhodčí: Jílek – Krčín, Šnorek. Dynamo: Křížek (39. Bárta) – Hašek (39. Poliaček), Lengyel, Deli, Hanzlík (39. Machovec) – Klesa, Brunclík (39. Benát), Herzán, Funda (57. Chmelo) – Kalod (39. Hála), Linhart. Vlašim: Vejmola – Radoš, Hauer, Simerský, Starý – Vebr, Hronek (46. Tomášek) – Sus (58. Janda), J. Kučera (12. Putz), A. Kučera – Jícha.

Už v úterý Dynamo v další přípravě hraje od 11.00 hodin na Složišti s třetiligovým béčkem pražské Sparty.





Táborsko vyhrálo s Vltavínem 1:0





V prvním domácím utkání v rámci aktuální zimní přípravy porazili fotbalisté FC MAS Táborsko na umělce v táborské Kvapilově ulici celek Loko Vltavín 1:0.

Jedinou branku vstřelil Musiol, jenž se ve druhém poločase prosadil po přistrčení od Sladkého.

Jan Šimák dostal od trenéra volno, aby ulevil kolenům. Aleš Nešický si stěžoval na svalové potíže. Antonín Presl byl s kolenem na magnetické rezonanci a čeká ho artroskopický zákrok.

Hodnocení asistenta trenéra Petra Frňky: „Do utkání jsme šli s tím, že jsme chtěli do hry přenést věci z tréninků. V tomto ohledu jsem velmi spokojen. Dokázali jsme natrénované věci implementovat do zápasu. Chtěli jsme utkání režírovat, ovládat, což se podařilo. Ukázali jsme ve hře hodně zajímavých okamžiků, zkvalitnila se přechodová fáze, vyvarovali jsme se chyb při rozehrávce. Jediné, co bych týmu vyčetl, je proměňování šancí. Při takové převaze bychom účet soupeře měli zatížit větším počtem gólů. Nechci vyzdvihovat výkony jednotlivců, v tuto chvíli jsou důležitější principy hry. Po utkání jsem dal hráčům dva dny volno, aby si odpočinuli od umělé trávy, která je tvrdá. Hráči si stěžují na bolesti kloubů. Od úterý nás teď čeká standardní tréninkový proces završený v sobotu dalším domácím utkáním proti Střížkovu."

Táborsko – Vltavín 1:0 (0:0) - Branka: 65. Musiol. Tábor: Toma – Sladký, Mráz, Cíferský, Štrbák – Turek – Džafić, Javorek, Kočí, Vukadinović – Strnad. II. půle: Toma – Kotrba, Hric, Cíferský, J. Rabiňák – Šiml – Bakule, Džafić, Sladký, Mariotti – Musiol.





Farma Dynama vyhrála s Roudným 4:2





České Budějovice – Strakonická farma Dynama dokázala na Složišti v přípravě na jarní část III. ligy zdolat účastníka krajského přeboru až díky dvěma brankám v posledních třech minutách zápasu. Do té doby drželi dobře hrající hosté lichotivou remízu 2:2.

Farma s několika nadějnými mladíky z kádru druholigového áčka začala zhurta a už v 1. minutě vedla, když Malý zastavil Kadulu ve vápně faulem a Wermke z penalty mířil přesně – 1:0. Domácí měli více ze hry, pak ale obrana nepohlídala Kössla, jenž hlavou vyrovnal na 1:1. Pak tečovanou střelu aktivně hrajícího Dvořáka konečky prstů vytlačil dobře chytající Bartizal, dvě minuty nato ale i on byl bezmocný proti vydařenému Kadulově voleji – 2:1. Vzápětí Pavelec vychytal sólo Trněného a na druhé straně po Dvořákově centru Vaněk z čisté šance gól nedal a z brejku Trněný trestal na 2:2. Po půli byli domácí lepší, ale Staněk trefil tyč a až v samém závěru Schertler a Staněk dvěma góly rozhodli.

Strakonice - Roudné 4:2 (2:2) - Branky: 1. Wermke (11), 33. Kadula, 87. Schertler, 90. Staněk – 22. Kössl, 44. Trněný, bez karet, 50 diváků, rozhodčí Pečenka – Kovařík, Klimeš. Strakonice: Pavelec – Dvořák, Tomášek (46. Novotný), Viták (46. Hrabík), Havelka (46. Lerch) – Radouch (46. Staněk), Slavík, Kadula, Čadek (46. Schertler), Wermke (66. Havelka) – Vaněk (66. Radouch).





Němcovi to ve Zwettlu střílí





Už minulý týden Deník jižní Čechy informoval o tom, že útočník František Němec po přesunu z Dynama do FC Zwettl se uvedl v přípravě proti Weißenkirchenu dvěma góly. Střelecky se mu dařilo i v dalších utkáních: proti FAC Team Vídeň (2:5) dal jeden gól a teď v Borovanech s SC Hartl Haus (5:3) dokonce tři.