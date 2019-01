Tábor - Ačkoli táborští fotbalisté druhou ligu už řadu let hrají, domácí prostředí měli za humny v S. Ústí na Soukeníku. Ale v nové sezoně budou fotbaloví fanoušci z Tábora na II. ligu po letech chodit zase k Jordánu.

Fotbalové Táborsko bude hrát II. ligu od letoška na rekonstruovaném stadionu v Kvapilově ulici. První trénink zde si v tomto týdnu hráči pochvalovali. | Foto: FCT/ Kateřina Betáková

Přesun utkání o druholigové body ze Sezimova Ústí do Tábora byl jedním z hlavních témat včerejší předsezonní tiskovky, která se konala v areálu stadionu v Kvapilově ulici, kde bude FC MAS Táborsko II. ligu od letoška hrát.



Přesun do Tábora označil za největší přelomovou změnu oproti minulé sezoně ve svém úvodním vystoupení i ředitel klubu Tomáš Samec: „Pro nás je to velký krok dopředu a také splnění cíle, který jsme po sloučení Spartaku Sezimovo Ústí a FK Tábor avizovali,“ uvedl šéf klubu a upřesnil, jaký cíl to byl: „Hrát velký fotbal ve velkém městě!“



Ačkoli přestavba stadionu v Kvapilově ulici hotova ještě zdaleka není a třeba stavba nové tribuny se teprve chystá, druholigová premiéra by v žádném případě ohrožena být neměla. „Jsme přesvědčeni, že zápas s FC Olympia odehrajeme v sobotu 5. srpna na novém stadionu,“ zdůraznil Tomáš Samec a dodal, že poslední nutné úpravy na stadionu finišují tak, aby podmínky příslušné komise FAČR byly včas naplněny.



Ředitel klubu ocenil podporu města Tábor. „Jen díky finanční podpoře města se nám podařilo přestavbu zahájit, protože snaha o dotaci z ministerstva školství k cíli nevedla,“ poznamenal.



Za další podstatnou změnu v chodu klubu jeho ředitel označil odchod předsedy představenstva Jiřího Smrže: „Po pětadvaceti letech se po sporech s městem rozhodl ukončit své působení v klubu,“ připomněl Tomáš Samec.



Odchod Jiřího Smrže dle trenéra Romana Nádvorníka měl dopad na ekonomiku. „Plno nejzkušenějších hráčů odešlo a my nejsme teď v takové ekonomické situaci, abychom si mohli dovolit přivést hotové fotbalisty,“ upozornil, že v létě skončili mj. Běloušek, Toml, Hanzlík, Ciku, Kalvach, Presl a také Javorek, jenž po testu v prvoligové Olomouci nakonec zamířil do Dynama.



Trenér Roman Nádvorník se svým novým asistentem Zdeňkem Koukalem uvítali i posily: přišli Prošek, Jakab, Mysliveček (vš. Slavia), Blecha (Bohemians), Kopřiva (Plzeň), Vandas (Jirny) a Hell (Kr. Dvůr). Kladem jsou odchovanci: „Vedle kapitána týmu Kuby Navrátila v kádru jsou Zadražil, Vozihnoj, Novák, Kostka, Mácha a Vysušil,“ vyzdvihl Samec.



Trenér Roman Nádvorník přesto čeká těžký půlrok: „To není fráze, ale bohužel skutečnost. Od ledna skončilo patnáct hráčů, takže nás čeká tvorba nového týmu. Jsem přesvědčen, že kvalitu náš kádr má, potřebuje ale dozrát,“ zdůraznil. „Věřím ale, že zvládneme i těžký los a že i v této přelomové sezoně uspějeme,“ uzavřel.



PODZIMNÍ PROGRAM TÁBORSKA

Pátek 28. července: Hradec Králové – Táborsko ⋌18.00

Sobota 5. srpna: Táborsko – Olympia Praha⋌17.00

Neděle 13. srpna: Baník Sokolov – Táborsko⋌15.00

Sobota 19. srpna: Táborsko – Příbram⋌17.00

Středa 23. srpna: Opava – Táborsko⋌17.00

Sobota 26. srpna: Táborsko – Frýdek-Místek⋌17.00

Pátek 8. září: Vítkovice – Táborsko⋌18.00

Sobota 16. září: Táborsko – Ústí nad Labem⋌16.30

Pátek 22. září: Znojmo – Táborsko ⋌19.30

Sobota 30. září: Táborsko – Pardubice⋌16.00

Sobota 14. října: Táborsko – Třinec ⋌15.30

Neděle 22. října: Vlašim – Táborsko⋌ 15.30

Sobota 28. října: Táborsko – Dynamo ČB⋌14.30

Neděle 5. listopadu: Žižkov – Táborsko⋌10.15

Sobota 18. listopadu: Táborsko – Varnsdorf⋌13.30

Sobota 25. listopadu: Olympia Praha – Táborsko⋌10.15

(změna termínů vyhrazena, mj. dle přenosů ČT Sport)