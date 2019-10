Od úvodní minuty byli dokonce nuceni hrát pouze v deseti hráčích. Hodně vzruchu přinesla hned šestá minuta střetnutí. Poláček před vápnem přiťukl míč Kubátovi, jeho povedená rána skončila na břevně, dorážka Szojky olízla pro změnu tyč. Co se nepovedlo domácím, podařilo se v té samé minutě hostům. Příliš prostoru dostal Adam Pešek a chytrou technickou střelou po břevno dokázal překonat brankáře Kostelného – 0:1. Uběhlo jen necelých deset minut a skóre se zcela otočilo. Koubek přesnou kolmicí vysunul do vápna Štěpánka, proti jeho zakončení zasáhl gólman Novotný reflexivně nohou, ale odraženého míče se zmocnil Samuel Kubát, zachoval chladnou hlavu a s přehledem vyrovnal – 1:1. Za další tři minuty už domácí vedli. Tvaroh narýsoval přihrávku na nabíhajícího Daniela Poláčka, který pronikl do vápna a střelou po zemi na zadní tyč dokonal obrat – 2:1. Domácí měli míč častěji na svých kopačkách, ale proti zatažené obraně hostů se jim nedařilo moc dostávat do šancí.

Po půlhodině hry se po rohu dostal k odraženému míči Aibl, tvrdou ranou Novotného neprostřelil. Krátce před poločasem Pavlyuk našel před vápnem Kubáta, při jeho další povedené střele zachránila Novotného tyč. Hosté měli ojedinělé možnosti. V dobré pozici byl Pešek, míč poslal jen do míst, kde byl připravený gólman Kostelný. Po změně stran se téměř výhradně hrálo na polovině hostů. Nebylo divu, že s přibývajícími minutami hostujícím hráčům docházely fyzické síly. Gólové příležitosti Szojky a Štěpánka ještě zůstaly nevyužity. Po hodině hry Szojka vyslal do úniku Jana Blažka a ten sám před brankářem nezaváhal – 3:1. Krátce na to zatáhl míč do šestnáctky z levé strany Poláček, a po přesné přihrávce se zblízka prosadil Filip Štěpánek – 4:1. Čtvrthodinu před koncem se do střelecké listiny zapsal i kapitán Václav Aibl – 5:1. Konečnou podobu pak výsledek dostal až tři minuty před samotným závěrem střetnutí. Z pravé strany centroval Vasyl Pavlyuk, nikdo z nabíhajících spoluhráčů míč před brankou nezasáhl, ale na zadní ty si naběhl Ladislav Škulavík a přesnou křížnou střelou podtrhl vítězství dorostenců Spartaku a Dynama – 6:1.

FK Spartak Kaplice + V. Brod – SK Mladé 6:1 (2:1)

B: 12. Kubát, 15. Poláček, 60. Blažek, 62. F. Štěpánek, 75. Aibl, 87. Škulavík – 6. Pešek,

bez karet; rozhodčí Crkva – Řimnáč (N), Zemek (N),

diváků 70

Kaplice: Kostelný – O. Říha, Aibl, Vochozka, Blažek, Kubát, Koubek, Tvaroh, F. Štěpánek, Poláček, Szojka, střídali: Lhotský, Pavlyuk, Kubák, D. Linhart, Škulavík, Beránek,

Mladé: Novotný – Eliáš, Masák, J. Linhart, Němec, Kneys, Prokeš, Pešek, Volf, Pánek,

8. kolo krajský přebor starší žáci 29. 09. 2019

V dalším domácím střetnutí Kapličtí starší žáci hostili Strakonice a chtěli navázat na výsledky právě z domácího prostředí. Předchozí tři zápasy vyhráli, aniž by inkasovali. Do sestavy se vrátili minule absentující Kostelný, Mokoš, Šedivý a Dreiling a to bylo rozhodně znát.

Už ve třetí minutě mohl otevřít skóre Řídel, který s notnou dávkou štěstí vybíhajícího Moudrého překonal, ale jeden z obránců stačil míč směřující do brány odkopnout. V sedmé minutě druhá vyložená příležitost Spartakovců. Sám na branku se řítil Řídel, zakončoval po zemi, Moudrý zakročil nohou. A do třetice souboj stejných hráčů ve dvanácté minutě. Po výkopu brankáře Kostelného Jan Řídel znovu postupoval sám na bránu, Moudrému udělal kličku, ale z úhlu strakonickou svatyni minul. Hosté měli nebezpečné brejkové situace, po jednom z nich zakončoval mimo z hranice velkého vápna Straka. V té samé minutě mohl na druhé straně skórovat Kaňka, mířil však jen nad břevno. Bezbrankový stav se změnil po dvaceti minutách hry. Po dlouhém míči se za vápnem srazil vybíhající gólman Kostelný s Martynem, balón se dostal k Matyáši Havlíkovi, který poslal míč po zemi do brány, ten prošel skrz nohy vracejícího se Mokoše, otřel se o tyč a skončil za brankovou čárou – 0:1. Ve 23 minutě mohl vyrovnat Tomáš Plach, který se zprava dostal do vápna, trefil však jen bližší tyč. O čtyři minuty později Tesař uvolnil Řídela, ten se ocitl znovu zcela sám před Moudrým, střelu po zemi strakonický gólman znovu vykopl nohou. Před poločasem ještě mohl vyrovnat po Řídelově přihrávce Tesař, zakončoval však nepřesně.

Po prvním poločase měli domácí mít několika gólový náskok, ale po neproměněných gólovkách naopak gól ztráceli. Po změně stran měli první brankovou příležitost opět Spartakovci. Vyrovnat mohl Mac Tesař, ale brankáře Moudrého z levé strany neprostřelil. Poté mohli své vedení navýšit Strakoničtí, ale Káles brankáře Kostelného nepřekonal. V 56 minutě už se domácí z vyrovnání radovali, bohužel předčasně. Hostující asistent rozhodčího viděl neexistující ofsajd zakončující Placha. Za další dvě minutky střílel z hranice velkého vápna Řídel, Moudrý střelu po zemi konečky prstů vyškrábl na rohový kop. Zaslouženého vyrovnání se Kapličtí dočkali čtyři minuty před koncem. Trestný kop z pravé strany zahrával Kaňka, centr propadl až na zadní tyč k Janu Řídelovi, který se uvolnil a křížnou střelou vyrovnal na 1:1. Pak mohl obrat dokonat Tesař, ale ve vyložené šanci nadvakrát gólmana Moudrého nepřekonal. Když už se zdálo, že zápas dospěje k penaltovému rozuzlení, propadl výkop brankáře Kostelného až k Janu Řídelovi, jenž se dostal do vápna a dokázal prostřelit brankáře Moudrého – 2:1. Vzhledem k počtu vyložených šancí, je vítězství Spartakovců zasloužené, i když hosté měli k bodovému zisku velmi blízko.

FK Spartak Kaplice – FK Junior Strakonice 2:1 (0:1)

B: 66., 69. Řídel – 20. Havlík,

ŽK 1:0 (Pecha); rozhodčí Bartůněk – L. Mokoš (N), Pintíř (N),

diváků 54

Kaplice: Kostelný – A. Seltsam, D. Mokoš, Martyn, Šedivý, Macanovič, J. Kaňka, Pecha, Tesař, Plach, Řídel, střídali: Melnyk, Dreiling, Jak. Fejtek,

Strakonice: Moudrý – Martínek, Pacák, Sokol, Havel, Hájek, Voják, Prokop, Vaněček, Straka, Zvonek, střídali: Káles, Mach, Havlík,

8. kolo krajský přebor mladší žáci 29. 09. 2019

V utkání mladších žáků vydrželo bezbrankové skóre pouze do třetí minuty. Povedenou ranou z trestného kopu poslal strakonický Junior do vedení Adam Rejšek – 0:1. Záhy bylo vyrovnáno, když chybu brankáře Horejše potrestal Tomáš Plach – 1:1. Ani tento stav na ukazateli skóre příliš dlouho nevydržel. V šesté minutě Filip Gyebi-Ababio našel přihrávkou z pravé strany před brankou Jiřího Chalupu a ten vrátil hostům vedení – 1:2. Navíc hned v následující minutě se z dálky opřel do balónu Adam Rejšek a tvrdý projektil se zastavil až v síti – 1:3. V dalším průběhu pak Spartakovci mohli vstřelit kontaktní branku, ale Melnyk ve vyložené šanci Horejše neprostřelil a o pár minut později Daniel Melnyk neuspěl ani z další šance a stejně dopadl i dorážející Čabela. Za neproměněné příležitosti pak domácí pykali. Po centru z pravé strany Janošec neuhlídal Štěpána Macha a hosté šli do kabin s tříbrankovým náskokem – 1:4. Hosté se střelecky prosadili po čtyřech minutách hry ve druhém dějství. Tvrdá střela Teodora Kálese měla gólové parametry – 1:5. Snížit pak mohl Čabela, ale bránu soupeře minul. To hosté byli o poznání přesnější. Po chybě brankáře Matěje Říhy skóroval zblízka Štěpán Mach – 1:6. V 53 minut zahrával trestný kop z poloviny hřiště kaplický Jan Kaňka, míč po jeho dalekonosném pokusu skončil na tyči. Konečnou podobu dostal výsledek tři minuty před koncem zápasu. Po faulu na Jakuba Fejtka se k přímému kopu postavil Jan Kaňka a nekompromisní tvrdá rána skončila v horním rohu Horejšovy svatyně – 2:6. Hosté byli v koncovce o poznání efektivnější a po zásluze si z Kaplice odvezli všechny tři body.

FK Spartak Kaplice – FK Junior Strakonice 2:6 (1:4)

B: 4. Plach, 57. J. Kaňka – 3., 7., Rejšek, 25., 48. Mach, 6. Chalupa, 34. Káles,

bez karet; rozhodčí Bartůněk,

diváků 42

Kaplice: M. Říha – Šimek, Tafallari, Čabela, Plach, Jak. Marek, Dreiling, Vaněčková, Jak. Fejtek, J. Kaňka, Melnyk, Janošec, Janů, Martyn,

Strakonice: Horejš – Farkaš, Maroušek, Kotrc, Kostěnec, Kloud, Chalupa, Rejšek, Mach, Káles, Gyebi Ababio,

8. kolo okresní přebor starší přípravka 24. 09. 2019

FK Slavoj Český Krumlov – FK Spartak Kaplice 4:5 (1:2)

B: Rehberger, Fišer, Doubek, Kordík – Mrenica 3, P. Janek, P. Kučera,

6. kolo okresní přebor mladší přípravka 27. 09. 2019 Kaplice

Vltavan Loučovice – FK Spartak Kaplice 4:15 (2:6)

B: Zábranský 2, Štichová, Gondek – D. Štěpánek 10, Vošický 5,

FK Spartak Kaplice – SK Větřní 3:8 (2:6)

B: Vošický, D. Štěpánek, Lukš – Brantál 7, Krief