Jižní Čechy – Přinášíme přehled fotbalových soutěží na jihu Čech na tento víkend.

Lukáš Havel blahopřeje ke gólu Jindřichu Kadulovi, nad nimi Filip Řezáč: Písek - Tachov ve středeční III. lize 3:0. O víkendu fotbalové soutěže v kraji pokračují. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Pokud není uvedeno jinak, jsou úřední začátky v 17 hodin.





Pátek

I. B TŘÍDA: Zliv – Planá u ČB (17:30).





Sobota

II. LIGA: Táborsko – Pardubice (Soukeník).

DIVIZE: J. Hradec – Sedlčany (10.30), Třeboň – Hořovicko (18).

KRAJSKÝ PŘEBOR: Soběslav – Prachatice, Čimelice – Sedlice (10:15), Olešník – Katovice, Veselí – Dražice, Osek – Jankov, Rudolfov – Želeč, Planá/Luž. – Dačice.

I. A TŘÍDA: Protivín – Milevsko B (14), Vodňany – Chýnov, Mirovice – Osek B, Týn – S. Ústí, Loko ČB – Větřní (10:15), Ledenice – Čt. Dvory (13:30), D. Voda – Ševětín, Slavia ČB – Kaplice, Hrdějovice – Bavorovice.



I. B TŘÍDA: Frymburk – Č. Krumlov B, Horní Planá – Dříteň, Sedlec – Nemanice, Stachy – Sousedovice (15), Volyně – Vacov B, Strunkovice – Lažiště B, Kestřany – Chelčice, Bělčice – Hradiště, Sm. Lhota – Božetice (13), R. Hory – Kluky (13:30), Řepeč/ Opařany – Bechyně (Řepeč), Sepekov – Záhoří, Borovany – Lomnice (10:15), Lišov – Břilice, Chlum – K. Řečice, D. Bukovsko – N. Včelnice (17:30).



II.LIGA DOROSTU: Táborsko – Vyšehrad (10.30 Viktoria), Písek – D. Praha (10:15).



LIGA ML. DOROSTU: Dynamo ČB – Bohemians (11 Složiště).

KP DOROSTU: Strakonice – SKP ČB (10 Fezko), Čt. Dvory – Vodňany (10), Břilice/D. Voda – Hradiště (10 Břilice), Kaplice – Milevsko (10), Slavia ČB – J.Hradec (10).

I. A DOROSTU: H. Stropnice – Mladé (9), T. Sviny – K. Újezd (9:30), Větřní – Jankov (10), Hrdějovice – Suchdol (10), Hluboká/ Olešník – Lomnice (10 Hluboká), Blatná – Týn (9:30), Čkyně/Vimperk – Zdíkov/Stachy (10 Čkyně), Protivín – Osek (10), Sedlice – Netolice (10), Kunžak/Studená – Dačice (10 Kunžak), Chýnov – Soběslav (10), Planá/L – Ml. Vožice (10).

KP ŽÁCI: Vimperk – Třeboň/Břilice (10), Soběslav – Č. Krumlov (10), SKP ČB – Strakonice (10), Vodňany – T. Sviny (10).

I. A ŽÁCI: Vlach. Březí – Blatná (9), Volyně – Vacov (10).





Neděle

III. LIGA: Táborsko B – Štěchovice (10:15 Svépomoc).

DIVIZE: Milevsko – Klatovy.

KRAJSKÝ PŘEBOR: Hluboká – Písek B.

I. A TŘÍDA: Lažiště – Vimperk (14), Bernartice – Blatná, Vacov – Větrovy, Nová Ves /Brloh – Roudné B (v N. Vsi), J. Hradec B – Velešín (Tyrš.).



I. B TŘÍDA: V. Brod – Netolice (15), T. Sviny – Lhenice, K. Újezd – Černá, Vl. Březí – Štěkeň, Čkyně – Vodňany B, Jistebnice – Chyšky (15), Březnice – M. Tábor (16), Ml. Vožice – Malšice, Třebětice – Suchdol (15), Stropnice – Olešnice, N. Bystřice – Č. Velenice.



LIGA ML. DOROSTU: Písek – Benešov (14). LIGA ST. ŽÁCI: Dynamo ČB – Ústí (11 Složiště).

LIGA ML. ŽÁCI: Dynamo ČB – Plzeň (14:30 Složiště).

KP DOROSTU: Loko ČB – Roudné (10), Prachatice – Č. Krumlov (10).

I. A DOROSTU: Borovany/N.Hrady – Rudolfov (10 N. Hrady), Lišov – Velešín (10), Vacov – Mirovice/Čimelice (10), Vl. Březí – Volyně (10:30), Strunkovice – Katovice/S. Hoštice (14), Bechyně – N. Včelnice (9:30), N. Bystřice – S. Ústí(10), Sepekov – Táborsko /Chotoviny (10).

KP ŽÁCI: J. Hradec – M. Tábor (10 Tyrš.), Milevsko – Prachatice (13:30).

I. A ŽÁCI: Suchdol – Lomnice (9:30), Borovany – Hrdějovice/Nemanice (9:30), Rudolfov – Kaplice (10), Č. Velenice – Čt. Dvory (10), N. Bystřice/J. Hradec B – Dačice/ St. Hobzí (13 N. Bystřice), Slavia ČB – Kunžak/ Studená (13), Zliv/Hluboká – Týn ( 9:30 Zliv), Protivín – Hradiště (10).

DIVIZE ŽENY: Borovany – Blatná (14), S. Ústí – Mokré (14), Kaplice – Protivín (16), Hradiště – VS Plzeň (17).





Vyběhne proti Maltě i Zdeněk Linhart?





Fotbalovou jednadvacítku v pátek v Jablonci (18.00 ČT Sport) čeká úvodní zápas kvalifikace o ME proti Maltě a trenér Lavička k duelu povolal i Zdeňka Linharta z Dynama ČB. V úterý čeká jednadvacítku další duel v Lotyšku a mladý budějovický útočník věří, že by se do sestavy v jednom z těchto utkání, třeba na část hrací doby, mohl dostat.

Dynamo má své zastoupení také ve dvacítce, která se v sobotu a v pondělí střetne ve dvou přípravných utkáních v Anglii se svými vrstevníky ze země kolébky kopané. Do Anglie odjeli i další dva mladíci Dynama Lukáš Buchvaldek a Michal Řezáč. Oba spolu s Linhartem budou v sobotní II. lize Dynamu v Sokolově tudíž chybět.