Osmička přihlášených týmů byla rozdělena dvou čtyřčlenných skupin. Všechna utkání se hrála na 2x 10 minut. Základní část určila, které celky si to rozdají v tzv. křížovém semifinále. Celky z třetích a čtvrtých míst sehrály zápasy o 5. až 8. místo. Poražení z těchto duelů pak hráli o konečné sedmé místo, vítězové o páté, poražení semifinalisté o třetí a vítězové semifinále si to rozdali o celkový triumf na turnaji. Představil se tým hrající divizi, pětice celků z krajského přeboru, a dále pak dvě družstva z oblastní I. A třídy. Večer před turnajem zrušily svou účast kvůli marodce Čtyři Dvory.

Skupina A

Favoritem skupiny A bylo českobudějovické SKP hrající republikovou divizi. Dalo se tedy očekávat, že o druhé postupové místo se to mezi sebou rozdá krumlovský Slavoj s prachatickým Tatranem. Dobrá Voda do Kaplice zavítala s kádrem slouženým především z děvčat, které doplnili kluci z kategorie mladších žáků, a to z důvodu termínové kolize s jiným turnajem. Hráči SKP předpoklady naplnili, když skupinou prošli s plným bodovým ziskem a bez inkasovaného gólu. V důležitém duelu vedl Krumlov od první minuty nad Prachaticemi, ale hráči Tatranu díky třem přesným zásahům v poločase vedli 3:1. Jenomže druhá půle patřila Slavojákům, když v posledních třech minutách otočili skóre ve svůj prospěch a radovali se ze zisku důležitých bodů. Další zápasy ve skupině A skončily podle očekávání. Za zmínku zcela určitě stojí výkony brankářky Dobré Vody Adély Pufferové, která sice obdržela ve třech zápasech 32 gólů, ale jednoduše řečeno, chytala výborně.

SKP Č. Budějovice - Dobrá Voda 15:0, Pešek, Konopa 3, Piskáček, Lucinschi 2, Křiváček, Zeman, Bohdan, Kostelný, Vaniš.

Prachatice - Č. Krumlov 3:4, Hodina, Kukla, Kadlec – Jelínek, Šindelář, Turchetta, Temiak.

SKP Č. Budějovice - Č. Krumlov 1:0, Konopa.

Prachatice - Dobrá Voda 5:0, Dejmek 2, Hodina, Zenkl, Tuháček.

Č. Krumlov - Dobrá Voda 12:0, Jelínek, Šindelář, Temiak, Matějček, Cieslar 2, Kubát, Baláž.

SKP Č. Budějovice – Prachatice 4:0, Piskáček, Kostelný, Vaniš, Konopa.

1. SKP České Budějovice 3 0 0 20:0 9

2. FK Slavoj Český Krumlov 2 0 1 16:4 6

3. FK Tatran Prachatice 1 0 2 8:8 3

4. SK Dobrá Voda 0 0 3 0:32 0

Skupina B

Základní skupinou B prošel bez zaváhání vimperský Šumavan, které z pozice lídra krajského přeboru potvrdil své postavení. Rozhodně mrzela odřeknutá účast Čtyřech Dvorů. Týmy tak v základní skupině sehrály každý jen dva zápasy. Na tento fakt možná doplatila domácí Kaplice, která přišla o první duel, a tak do klíčového zápasu s budějovickou Slavií vstupovali Spartakovci po dlouhém čekání a oproti svému soupeři nerozehraní. Slávisté si během první půle proti favoritovi vytvořili tříbrankový náskok, a i když se po obrátce Kapličtí viditelně zlepšili, stačili porážku již jen mírnit. Ve svém druhém duelu proti favorizovanému Vimperku domácí dvakrát vedli, ale poločas byl nerozhodný a po změně stran starší žáci Šumavanu odpor zlomili dvěma góly.

Kaplice - Čtyři Dvory 5:0 kontumačně

Vimperk - Slavia Č. Budějovice 5:0, Paletář, Juřík, Benda, Kecskés, Uhlík.

Vimperk – Čtyři Dvory 5:0 kontumačně

Kaplice - Slavia Č. Budějovice 1:3, Řídel – Černý, Eichner, Žerajic.

Čtyři Dvory - Slavia Č. Budějovice 0:5 kontumačně

Vimperk – Kaplice 4:2, Paletář 2, Benda, Pineau – Řídel 2.

1. TJ Šumavan Vimperk 3 0 0 14:2 9

2. SK Slavia České Budějovice 2 0 1 8:6 6

3. FK Spartak Kaplice 1 0 2 8:7 3

4. SK Čtyři Dvory 0 0 3 0:15 0

Zápasy o umístění

Zápasy zklamaných o konečné páté až sedmé místo skončily zhruba tak, jak měly. Dobrá Voda se vstřeleného gólu nedočkala a v této skupině nebodovala, což znamenalo konečné sedmé místo. Znovu je ale třeba zmínit brankářku Adélu Pufferovou, která díky skvělým zákrokům udržela porážky v rozumné míře.

Duel o páté místo mezi Kaplicí a Prachaticemi rozhodla úvodní branka. Tu vstřelili v sedmé minutě hráči Tatranu. Inkasovaný gól Spartakovce zlomil, a tak se nakonec zrodila pohodlná výhra týmu z pod Libína.

¨

V prvním semifinále na sebe narazily týmy z jihočeské metropole. Favoritem bylo SKP. Na úvodní gól se čekalo až do osmé minuty, kdy poslal favorita do vedení brankář Jan Kostelný. Krátce po změně stran se nenechal zahanbit ani gólman Slávie Matěj Šefr, jenž se postaral střelou přes celé hřiště o vyrovnání. Klíčové pro další vývoj však bylo, že se záhy podařilo SKP strhnout vedení zpět na svou stranu zásluhou Piskáčka. Další komplikace již favorit nedopustil.

I druhý mač o postup do finále měl svého favorita. Tím byli Vimperští. Ti se také ve čtvrté minutě ujali vedení po gólu Juříka. Jenomže Krumlovští sehráli velice dobrý turnaj, hráli velice týmově, a jejich zápal a nadšení slavil úspěch. Po gólech Fouska a Matějčka v poločase o gól vedli. Po obrátce Vimperk díky trefě Paletáře srovnal stav, ale rozhodnutí padlo v sedmnácté minutě, kdy vítězný gól vstřelil Alex Temiak. K očekávanému finále nedošlo. Postup slavili Slavojáci.

V zápase smutných semifinalistů byli úspěšnější hráči z prachatického okresu. Vimperští zapomněli na nezdar v předchozím duelu, svého soupeře přehráli, zvítězili rozdílem tří branek a mohli se tak radovat z konečného bronzového stupínku.

I ve finále bylo SKP favorizované, ale na druhou stranu ve skupině udolalo Slavoj nejtěsnějším poměrem. Komplikace pro Český Krumlov přišla už po necelé minutě a půl, kdy po žluté kartě musel na trestnou lavici Jelínek, ale oslabení jeho spoluhráči zvládli a po prvním poločase svítila na ukazateli skóre bezbranková remíza. Zlom přišel hned v úvodu druhé půle. Uběhly sotva dvě minuty a po dvou gólech kapitána Konopy a Bohdana vedlo SKP rozdílem tří branek. Hráči SKP drama ve zbývajících minutách nepřipustili a mohli se tak radovat z turnajového triumfu.

O 5. – 7. místo

Dobrá Voda – Kaplice 0:3, Řídel, Plach, Šedivý.

Dobrá Voda – Prachatice 0:4, Zenkl, Hodina, Dejmek, Vlk.

Kaplice – Prachatice 0:4, Hodina 2, Tuháček, Kukla,

Semifinále

SKP ČB - Slavia ČB 5:1, Kostelný, Piskáček, Vaniš, Lucinschi, Konopa – Šefr.

Vimperk - Č. Krumlov 2:3, Juřík, Paletář – Fousek, Matějček, Temiak.

O 3. místo

Slavia ČB – Vimperk 1:4, Novák – Benda, Uhlík, Juřík, Kecskés.

Finále

SKP ČB - Č. Krumlov 3:0, Konopa 2, Bohdan.

Při závěrečném vyhlášení konečných výsledků pořadatelé nejprve ocenili individuální výkony. Nejlepším střelcem turnaje se stal autor osmi gólů Patrik Konopa z vítězného českobudějovického SKP. Nejlepším gólmanem pořadatelé vyhodnotili Adélu Pufferovou, která sice hájila branku poslední Dobré Vody, ale zcela určitě měla nejvíce úspěšných zákroků. Rozhodnutí organizátorů také ocenili diváci potleskem. Při vyhodnocení nejlepšího hráče turnaje padla volba na fotbalistu z celkově druhého českokrumlovského Slavoje. Stal se jím Šimon Šindelář. Pořadatelé dále touto cestou děkují všem sponzorům, bez kterých by se nemohl již pátý ročník turnaje uspořádat, zvláště pak generálnímu sponzorovi. Ještě jednou velké DÍKY od pořadatelů. Poděkování si zaslouží i rozhodčí. Všechny zápasy odřídila trojice Jiří Divoký, Václav Kuchař a František Říha mladší.

Nejlepší střelci

8 – Konopa (SKP ČB), 5 – Hodina (Prachatice), 4 – Řídel (Kaplice), Temiak (Č. Krumlov), Piskáček (SKP ČB), Paletář (Vimperk).

Konečné pořadí

1. SKP České Budějovice (Jan Kostelný, Tomáš Křiváček, Samuel Pešek, Dimitrian Lucinschi, Patrik Konopa, Oliinyk Bohdan, Jan Piskáček, Kryštof Zeman, Milan Vaniš).

2. FK Slavoj Český Krumlov (Lukáš Postl, Jaroslav Jelínek, Václav Kubát, Matyáš Cieslar, Jiří Václavík, Matteo Turchetta, Matěj Matějček, Zbyněk Fousek, Vladimír Vochozka, Alex Temiak, Šimon Šindelář, Jakub Baláž).

3. TJ Šumavan Vimperk (Štěpán Kouřim, Petr Švarc, Radek Juřík, Teodor Pineau, Adam Kliment, Jaroslav Uhlík, Šimon Kecskés, Jan Paletář, Petr Benda, Mikuláš Ludačka, Marek Sova, Jaroslav Chvosta).

4. SK Slavia České Budějovice (Matěj Šefr, Matěj Černý, Jan Eichner, Petr Hajný, Jakub Novák, Tomáš Frána, Jan Slavětínský, David Vaniš, Petar Žerajic).

5. FK Tatran Prachatice (Jiří Kadlec, Antonín Vlk, Miroslav Raušer, Petr Zenkl, Petr Tuháček, Ondřej Brom, Adam Hodina, Pavel Kukla, Tomáš Dejmek).

6. FK Spartak Kaplice (Jan Gahír, Mac Tesař, Filip Šedivý, Adam Seltsam, Jan Řídel, Pavel Pecha, Tomáš Plach, Pavel Dreiling, Lukáš Vávra).

7. SK Dobrá Voda (Adéla Pufferová, Natálie Rybáková, Karolína Dvořáková, Karolína Šlejharová, Terezie Vaňatová, Josef Postolka, Jan Klaus, Jakub Ouška).

8. SK Čtyři Dvory

Libor Granec