Při květnové fotbalové exhibici se na kaplickém trávníku ve vzpomínkovém utkání střetly tým Spartaku z postupové sezony 98/99, který v KP vedl v roli hlavního kouče František Hájek, s celkem složeným z hráčů, kteří v šesti následujících ročnících psali nejslavnější část historie kaplického fotbalu.

„Jsou to ještě dnes krásné vzpomínky a bylo pěkné se znovu s těmi kluky potkat. Některé z nich jsem neviděl dvacet let,“ říká kaplický trenérský doyen.

Pro Františka Hájka však přinesl sváteční osmý květen ještě jednu významnou událost, neboť tento den obdržel nejvyšší fotbalové vyznamenání – Cenu Dr. Václava Jíry za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu. Laureátů tohoto ocenění na Krumlovsku vskutku moc není a mohli bychom je spočítat na prstech jedné ruky…

„Na nějaké ceny moc nejsem, ale samozřejmě že to potěší,“ skromně podotýká a dodává: „Když mi volali z FAČRu, jestli se zúčastním předání v Praze, tak jsem se musel omluvit. Podíval jsem se do kalendáře a zjistil, že mám trénink. Nemohl jsem v tom ty moje kluky nechat. Trénink je důležitější!“ má jasno.

V současnosti kaplický trenérský matador připravuje oba žákovské týmy Spartaku, které si jako nováčci krajského přeboru vedou v elitní oblastní společnosti velice dobře.

„Starší hrají v pohodě ve špičce, u mladších to také není špatné,“ těší ho.

„Mrzí mě jen jedna věc, a to fakt, že se v Kaplici nenajdou lidi, třeba z řad bývalých hráčů, kteří nepomůžou víc s mládeží. Mě u žáků asistuje Roman Kaňka, který ale pracuje v Rakousku, takže někdy jsem na to při tréninku nebo v zápasech úplně sám. A ohlídat dvacet živých kluků pohromadě, to je někdy pořádná fuška! Na druhou stranu mám radost z toho, že ti kluci fotbalově rostou. Každých čtrnáct dní je na nich vidět. To mě naplňuje!“ ví kouč František Hájek.

A neměl někdy trenér nutkání vrátit se k velkému „dospěláckému“ fotbalu?

„Táhne mi na sedmdesátku a už před pár lety jsem byl rozhodnutý, že úplně skončím. Situace u mládeže ale byla kritická, tak jsem kývl na další nabídku pokračovat. A dospělí? Po tom se mi ani nestýská, je to přece jen jiná zodpovědnost. Loni mě sice požádali o jeden záskok u mužů, když nemohl trenér Bóďa Malický. V Suchdole jsme tehdy odehráli nádherný zápas, vyhrálo se a líbilo se to hráčům i mě. Ale to už je pryč. Mě těší, že v současnosti je v Kaplici velice dobrý první tým, který má, pokud se udrží pohromadě, před sebou minimálně deset silných sezon,“ prorokuje František Hájek a ještě dodává: „Radost mám pochopitelně i z toho, že v áčku jsou nyní i kluci, kteří mi takzvaně prošli rukama od prvních krůčků, které dělali v přípravce, přes žáky a dorost až po muže. Na zápasy teď zase chodí v Kaplici plno lidí, hraje se tady dobrý fotbal a padá plno gólů,“ těší Františka Hájka.