Českokrumlovsko - Vybrané víkendové zápasy fotbalových týmů z regionu komentuje frymburský fotbalista Václav Tomka.

Václav Tomka. | Foto: Archiv

V oblíbené rubrice námi oslovený expert komentuje vybrané víkendové zápasy fotbalových týmů z regionu v různých soutěžích, a to většinou duely, které najdete v daném kole E.ON Tip Ligy čtenářů Českokrumlovského deníku.

V sezoně 2014/15 je naším glosátorem zkušený frymburský fotbalista Václav Tomka. Dnes nám dvaačtyřicetiletý matador k zápasům druhého jarního kola E.ON Tip Ligy řekl:

Čížová – Č. Krumlov (divize, 10. se 4.): „Čížová sice naposledy celkem překvapivě prohrála na hřišti poslední Sušice, ale díky jarní stoprocentní bilanci na svém domácím stadionu se pomalu, ale jistě, sune divizní tabulkou z chvostu do vyšších pater. Slavoj minule celkem zbytečně ztratil body doma s Doubravkou, která přijela oslabená o několik hráčů, včetně jejího nejlepšího kanonýra Rótha, když s ní pouze remizoval 1:1 a pak padl i na penalty, které dle slov asistenta trenéra Zdeňka Švába by odkopali lépe i krumlovští mladší žáci! Proměnil pouze Jirka Babouček, který po kratší odmlce dostal snad rozum a opět se zapojil do tréninkového procesu zelenobílých. Krumlovu se na malém hřišti v Čížové dlouhodobě nedaří, pamatuji si, že tam snad za posledních pět let dokázal vyhrát pouze jednou, ale tentokrát to zlomí. Sice bude opět pouze remizovat, ale pak půjde Babouk na penaltu jako první, aby dalším klukům v pořadí ukázal, jak na to – a Slavoj díky tomu přidá ještě bodík za vyhrané pecky!"

Č. Krumlov B – Frymburk (I.B třída, 7. se 4.): „Slavoj sahal na půdě lídra v Trhových Svinech až do posledních minut minimálně po bodu a podle slov trenéra Jardy Šticha si rozhodně nezasloužil prohrát. Kdyby alespoň jednu z několika jeho tutovek proměnil, nemusel jet domů po nejtěsnější prohře 0:1 s prázdnou. My jsme sice měli před týdnem doma Dříteň přibitou na půlce, ale branku jsme vstřelit nedokázali, takže to skončilo 0:0. Budeme to muset někde dohnat venku. Pro Frymburk to tentokrát bude hodně smutný zápas, budeme totiž hrát i pro ještě nedávného spoluhráče Vášu Mertla, který po těžké nemoci ve středu navždy odešel do fotbalového nebe. Tudíž to tentokrát nebude tak vyhecované, jak to většinou v derby se Slavojem bývá. Myslím, že když mladý Honza Ribár pohlídá nebezpečného Babouka, který prý byl ve Svinech před týdnem nejlepší na place, Michal Janáček se postará o agilního Milana Faturu a navrátilce do sestavy Filipa Hermanna vygumuje Milda Račák, tak domácí neúspěch v derby na Slavoji odčiníme a odvezeme minimálně bodík."

Velešín B – Černá (OP, 9. s 1.): „Velešínské béčko se krčí se třinácti body na spodku přeboru. Áčko sice hraje ve stejný den v Plané u Budějovic, ale o něco dříve, a podle toho, jak má letos trenér Standa Kysela nabitý kádr soudím, že se bude domů rychle vracet několik pendlů, kteří béčku výrazně pomůžou. Černá vybojovala v podzimní části sezony šestadvacet bodů a může se dokonce pyšnit titulem půlmistra přeboru, což se díky neporazitelnému Kájovu poslední roky jen tak nestává. Ale pod komín se pro body snadno dlouhodobě nejezdí a i nadupaná Černá, která bude chtít dobře odstartovat v honbě za titulem, tu nedostane nic zadarmo. Na začátek tedy dle mého mínění vybojuje pouze bod."