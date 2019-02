Českokrumlovsko - Víkendové zápasy fotbalových týmů z českokrumlovského regionu v různých soutěžích komentuje zkušený třiačtyřicetiletý frymburský hráč Václav Tomka.

Václav Tomka. | Foto: Archiv

V oblíbené rubrice oslovený expert komentuje vybrané víkendové zápasy fotbalových týmů z regionu v různých soutěžích, a to většinou duely, které najdete v daném kole E.ON Tip Ligy čtenářů.

Dnes nám již třiačtyřicetiletý frymburský matador k duelům desátého tipovacího kola řekl:

H. Planá – Velešín (I.B třída): „Souboj z opačných konců tabulky, v němž by měl hrát prim hostující Velešín, který má na kontě o čtyřicet bodů víc než Horní Planá. Smrčina minule bodovala s poslední Křemží, když venku uhrála remízu 2:2, ale přišla o jednoho z pilířů sestavy Adama Kvasničku, který nejprve zahodil desítku a pak se nechal nesmyslně vyloučit. Velešín má formu jako hrom, válcuje jednoho soupeře za druhým, naposledy v zápase nadprůměrné úrovně porazil třetí Frymburk a suverénně kráčí za postupem. Jihostroj si po tomto zápase upevnil první příčku a i když by tuhle partu mohl o zlato připravit pouze zázrak, tak ani tentokrát neponechá nic na náhodě, vyhraje i s oslabenou Horní Planou a od Lipna si poveze postup. Trenér Standa Kysela nás chválil za výkon i fair play přístup, tímto mu pochvalu vracím a přeju hodně úspěchů v I.A třídě!"

Frymburk – Planá (I.B třída): „Tady se potkají dva aspiranti na medailové umístění. Třetí Frymburk sice minule prohrál 1:3 se silným Velešínem, ale ze hřiště mohl jít se vztyčenou hlavou, protože i přes velké trable se sestavou odehrál dobrý zápas. Druhá Planá naposledy porazila dalšího člena užší špičky – Trhové Sviny, s nimiž sice po půli prohrávala už 0:2, ale podařil se jí dokonalý obrat na 4:3! Nám by se měli do sestavy vrátit Standa Budík s Pepou Micákem, v dobrém světle se jeví i rekonvalescent Lukáš Matuš, který se po vážném zranění pomalu a jistě dostává do bývalé formy. Z Frymburka se body letos jen tak nevozí a přejít přes nejlepší obranu soutěže, kterou s velkým přehledem diriguje Honza „Kosa" Grohman, to je tvrdý oříšek. Přesvědčí se o tom i ambiciozní Planá, které na Šumavě nepomůže ani legendární exligista Láďa Fujdiar, jemuž to i po čtyřicítce stále střílí. V zápase, který nabídne oboustranně útočný fotbal, Frymburk porazí Planou i podruhé v sezoně a na dálku pomůže Velešínu k postupu."

Malonty – Křemže (I.B třída): „Vím, že se to neříká, ale toto je prostě klasický zápas blbého s pitomým… Poslední Křemže zajíždí na trávník předposledních Malont, které mají o tři body více a v přímém souboji si to tudíž rozdají o černého Petra. Oba týmy ve svých předešlých zápasech hrály shodně 2:2. Malontští zaskočili jak mě, jelikož jsem tipoval jejich jednoznačnou prohru, tak i kaplické béčko, které obrali na jeho trávníku. Křemže, i když vedla už 2:0, tak nedokázala doma porazit plánskou Smrčinu. I proto, že sestava Křemže opět dozná další trhlinu, jelikož pod sprchy šel předčasně i horkokrevný Kamil Rolník, který nedokázal zkrotit vášně a nesmyslně oplácel, dám tentokrát na domácí, kteří si polepší na čtrnáct bodů a pojistí si třinácté místo!"

Chvalšiny – Vyšší Brod (OP): „Vyšák naposledy na domácím trávníku překvapivě klopýtl s naším béčkem, když až v závěru srovnal na 2:2 trefou nového kanonýra Roberta Bäumla a z postu lídra klesl až na třetí místo. Na rozdíl od něj si Chvalšiny suverénně poradily se Zlatou Korunou, kterou na jejím miniaturním hřišti porazily 3:0. Brodu minule chybělo několik hráčů, což by se tentokrát asi mělo zlepšit, ale já si myslím, že ve Chvalšinách již nikdo letos bodovat nebude. Škoda, že Sokol nezískal víc bodů na podzim, jelikož mu pravděpodobně bude nějaký bodík chybět k postupu. Ve Chvalšinách ovšem vidím už teď lídra příští sezony. Ve skvělé formě hraje Michal Postl, kterého jsem potkal i osobně na trávníku, ale ještě jsem ho snad neviděl zkazit míč! A když přidám, že za Sokol kope i podle mého mínění nejlepší stoper soutěže Tomáš Holas, vychází mi z toho jednička. A vzhledem k tomu, že má Kájov volno, tak půjdou Chvalšiny na druhé místo."

Frymburk B – FC Vltava (OP): „Tradiční derby odvěkých rivalů! Škoda, že asi opět zůstanu jen u piva a klobásky, protože mě od zápasu s Černou stále trápí bolavý kotník. Jde totiž o zápas, který si nikdo nechce nechat ujít. Loučovičtí minule přišli o stopera Michal Koutského, kterému jako zamlada frnknul Honza Říha a Kaďasovi nezbylo nic jiného, než zatáhnout za záchrannou brzdu. Pak za to ještě dostal facáka od Vaška Lattnera… Frymburku opět asi pomůže nějaký pendl z áčka, jako před týdnem v Brodě. Musím tady vyzdvihnout trojici Kaňa, Grohman a Mertl, kteří si zaslouží absolutorium. Za čtyři hodiny odehrát dvakrát devadesát minut, vždy s lídrem tabulky a pokaždé ve velkém stylu, to smekám klobouk pánové! Béčko čtyřikrát v řadě remizovalo, ale tentokrát to před plnými tribunami vidím na jeho těsnou výhru."