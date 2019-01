Českokrumlovsko - Vybrané víkendové zápasy fotbalových týmů z krumlovského regionu v národních, oblastních a okresních soutěžích komentuje frymburský matador Václav Tomka.

Václav Tomka. | Foto: Archiv

Náš expert komentuje vybrané víkendové zápasy fotbalových týmů z regionu v různých soutěžích, většinou duely, které najdete v daném kole E.ON Tip Ligy.

Dnes nám osvědčený glosátor, zkušený čtyřicetiletý frymburský hráč, řekl:

Č. Krumlov – Štěchovice (divize): „Musím se nejdřív omluvit Zolťovi Nográdymu, protože autobusákem to nebude… Asistent Zdeněk Šváb to na něj chtěl asi jen hodit, protože minule do Prahy řídil Martin Vejskrab a Slavoj opět nepřivezl nic. Štěchovice si pohlídaly vedení v tabulce, když doma přehrály Hořovicko. Krumlovským se pravděpodobně vrátí do sestavy Pliška, který dokáže rozhodovat důležité zápasy, a také Svoboda. Zase ale vypadne Beránek, který má pohmožděný kotník. Zelenobílí hrají poslední zápas doma a určitě se budou chtít s podzimem rozloučit nějakým bodem. Štěchovice ale mají velice silný tým, takže Slavoj, na to aby bodoval, bude muset podat stoprocentní výkon. Přál bych všem slavojákům tři body, ale myslím, že tentokrát i jeden bude dobrý."

Nová Ves – Velešín (I.A): „Derby mezi posledním a předposledním! Nová Ves si naposledy přivezla porážku 1:3 ze Čtyráku, ale prý se s prázdnou vracet nemusela. Velešín si doma těsně poradil s Dobrou Vodou 1:0. Škoda, že Ves nehraje doma jako obvykle v neděli, na tenhle zápas bych jel, může totiž být hodně zajímavý. Pokud Ves v důležité bitvě nezíská tři body, bude to mít na jaře s pouhými pěti body na kontě hodně těžké. Oproti tomu Velešín může hodně získat, když vyhraje, vzdálí se Vsi již na sedm bodů. Do sestavy Nové Vsi se po zranění minule vrátil velezkušený brankář Pavel Mráz a bude hodně záležet i na jeho výkonu. Čekám, že Velešín bude lepší, má podle mě komplexnější tým než Nová Ves, a proto bych to spíš viděl na těsnou dvojku."

K. Újezd – Č. Krumlov B (I.B): „To by mohl být pohledný zápas ze špičky. Slavoji o nic nejde, minule si lehce poradil s lídrem z Borovan, kterému doma dal bůra. Krumlovské béčko drží čtvrté místo, do I. A se pravděpodobně nehrne, proto si pojede i tento zápas užít. Naproti tomu Kameňák by vyšší soutěž asi rád opět hrál, a tak bude chtít doma silný Slavoj porazit. Navíc, když po minulém kole ztrácí na vedoucí Borovany už jen dva body. Myslím, že to ale domácí nebudou mít vůbec jednoduché. Slavoj se Sokolem neprohraje, musí si ale pohlídat levačku nestárnoucího střelce Stegbauera!"

Mladé – Větřní (I.B): „Zápas z opačného konce tabulky, kde mezi posledním Mladým a předposledním Větřním půjde o veledůležitých šest bodů i o to, kdo přezimuje na dně. Mladé dostalo čtyřku v Kaplici a Větříňáci si pro stejný příděl zajeli do Jankova. Obě mužstva mají po pěti bodech, shodně za jednu výhru a dvě remízy a obě mužstva mají i shodně nejvíc obdržených branek, a to dvaatřicet. Vypadá to na první pohled na vyrovnaný zápas, ale v Jankově se nechal zbytečně vyloučit tvůrce hry Milan Homer, na kterém hra Větřní stojí. Také z vlastní zkušenosti vím, že v Mladém, když o něco jde, se těžko vyhrává i lepším týmům. A i když bych Zbyňovi Ginzelovi na lávce tři body moc přál, aby Větřní nepřezimovalo na úplném chvostu, tak budu favorizovat domácí."

Frymburk – Netolice (I.B): „Zápas ze špičky tabulky béčkové skupiny. My jsme si přivezli minule krásný bod ze Lhenic a vyhoupli se s třiadvaceti body už na třetí místo. A to to mohlo být ještě lepší, kdyby Roman Mertl deset minut před koncem dokázal z metru dorazit míč do prázdné branky, a kdyby třeba Venca Šisler nepodcenil nástrahy restaurace Na Hřišti a šel po tréninku včas domů… Takhle mohl pouze na pokyn trenéra Mertla zápas jen fotografovat z lavičky, a to to ještě měl dost rozmazané… Netolice minule porazily silnou Horní Planou brankou pět minut před koncem a jsou novými lídry. K nám se ale pro body v této sezoně jezdit nebude, hrajeme ve velké pohodě, máme celkem široký kádr a Frymburk se teď fotbalem baví. Fandit bude i celé béčko, které dohrává odložený zápas se Soběnovem těsně před áčkem. V posledním letošním zápase proto ambiciozní Netolice porazíme, upevníme si krásné třetí místo v tabulce a dokopná bude velkolepá!"

Křemže B – H. Planá B (OS): „Plánské béčko se natrápilo minule s Přídolím, když ho jako velký favorit porazilo jen 1:0. Pod Kletí stále září nestárnoucí Venca Novák, kterého je složité uhlídat i v jeho sedmačtyřiceti letech, a branku s jistotou střeží stejně „mladý" matador Radek Ševčík. Planá má ovšem nabitý kádr, kterému šéfuje špílmachr David Kastenmajer. A jestli si za Smrčinu půjde zahrát i někdo z áčka, tak to v dohrávce vidím na tutovou dvojku."

Kaplice – H. Bříza (3. liga žen): „Proč se taky občas nekouknout na hezký holky… A ještě, když jim jde dobře fotbal, jako těm z Kaplice. V zápase čtvrtého s předposledním je favorit jasný. Kapličandy minule deklasovaly Zlíchov na jeho půdě 5:0 a Markéta Bartoníčková zaznamenala hattrick. Jestli to opět vepředu naplno rozbalí spolu s Verčou Jedličkovou, tak by mohlo na konci zápasu na světelné tabuli svítit i dvojciferné číslo!"