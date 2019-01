Frymburk – I v pořadí druhé okresní derby nové sezony se hrálo u Lipna.

První mistrovskou trefu ve frymburském dresu při derby s Chvalšinami zaznamenal útočný hrot FC Šumava Martin Koza (u míče, na snímku z úvodního derby sezony v Loučovicích). | Foto: Deník / Karel Vosika

Frymburk - Chvalšiny 2:0 (2:0)



Frymburští po premiérové prohře v Loučovicích tentokrát doma přivítali soupeře z Chvalšin a proti nekompletnímu rivalovi si s přehledem připsali první tři body. Hráči Šumavy o svém zaslouženém vítězství rozhodli už v první půli, kdy vstřelili oba góly. Skóre svým prvním zásahem ve frymburském dresu otevřel Martin Koza a pojistku po necelé půlhodině přidal ostřílený Lukáš Matuš.



Fakta – branky: 5. Koza, 29. Matuš, žluté karty 2:1 (Šisler, D. Račák – M. Postl), řídil rozhodčí Zabilka, sledovalo 110 diváků.



HLASY PO UTKÁNÍ

Trenér Vlastimil Mertl (Frymburk): „Po nevydařeném zápase v Loučovicích jsme potřebovali doma bodovat, což se nám naštěstí povedlo. Soupeř nám to ale velmi usnadnil, protože nepřijel kompletní a byl víceméně odevzdaný. Naše vítězství tak bylo jednoduché a zasloužené. Jen na můj vkus měla být výhra jednoznačně vyšší. Plno šancí jsme totiž neproměnili a ve druhé půli jsme hodně polevili. Přesto pochválím útočníky Kozu a mladého Pavlíka. Naším nejlepším hráčem ovšem byl Dušan Račák, který dokázal svým nasazením strhnout celý tým a ukázal, že v minulém utkání nám hodně chyběl. Teď nás čekají silné Ledenice a vzhledem k tomu, že už dopředu mi hlásilo absence více hráčů, tak zase bude problém mužstvo složit. Nejvíc bude chybět Flöring, který se žení. Touto cestou mu ovšem přeji za nás za všechny v týmu vše nejlepší v nové etapě života.“



Trenér Zdeněk Čarek (Chvalšiny): „Zase nám chybělo asi osm lidí z kádru. Přesto jsme zkusili do zápasu vlétnout a měli i první dobrou šanci, ale tu jsme nedali a domácí vzápětí otevřeli skóre. Bylo tam pak ještě několik slibných přečíslení, ale ani tyto situace jsme nevyřešili dobře. Dostali jsme další gól a druhý poločas už byl z naší strany odevzdaný. Doufám, že to příště doma proti Suchdolu už bude lepší. Z dovolené se vrátí Fic i Holas, k dispozici bude i Babinský, tak to snad poskládáme lépe.“



Frymburk: Malina – Mertl (79. Antl), D. Račák, Šisler, Ribár – M. Račák (87. Neumann), Flöring, Matuš (64. Budík), Kaňa (69. Fatura) – Pavlík (83. Břečka), Koza.



Chvalšiny: Kothánek – Nymsa, Motz, Sluka, Lamač – Anderle (76. Podhora), Sikuta, M. Postl, Fučík – Cába, Hynšt.