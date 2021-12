Vzhledem ke svému původu, který nezapře, se setkal s narážkami nejen protihráčů, ale i spoluhráčů. „Pár jich bylo,“ usmívá se sympatický mladík. Nejvíc po odvysílání televizního seriálu Okresní přebor. „Viděl jsem ho,“ přikyvuje Petr Wolf. Roli hráče, který se jmenoval Fun Din Dung, ztvárnil asiat Doan Gia Bao. Vietnamský fotbalista se nečekaně stal oporou týmu TJ Slavoj Houslice, když se jeden z hráčů při sekání hřiště zranil… „Je jasné, že narážky v kabině byly, ale kluci mě vzali do party dobře, já s tím žádný problém nemám,“ usmívá se. „To mám větší potíže ve škole s některými předměty,“ nechává žák ZŠ Máj Č. Budějovice otevřeně nahlédnout do svých každodenních starostí. „Známky pokulhávají, jinak se mi ale celkem daří.“ Podle aktuálního školního roku z něj asi matematik nebo fyzik nebude. „Jinak ale všechno ostatní zvládám.“

Narážky na vietnamský původ ho opravdu netrápí. „Občas se někdo ozve, já jsem s tím vážně v pohodě, kluci to myslí z legrace.“ Kabina se zasměje a jde se dál.

Dost možná v něm vyrůstá fotbalový brankář mimořádných kvalit. Nemá dva metry, to se od gólmana s vietnamskými kořeny snad ani nedá očekávat, ale míče zastavuje mrštnými skoky, hraje dobře nohama. A nechybí mu dvě věci. Pracovitost a zdravá drzost. Právě proto dostává od trenéra Stanislava Rožbouda, který sám kopal I. ligu, tolik příležitostí. „Já vždycky chtěl spíš hrát, ale jednou jsme se střídali v brance a mě to bavilo, celkem mi to šlo, tak jsem tam už zůstal.“

Okresní přebor: Cigarety, rumy a rohypnol aneb Fun Din Dungu, přihraj

Jeho vzorem je Jordan Pickford. Anglický profesionální brankář, který hraje v Evertonu FC. „Líbí se mi jeho styl,“ říká Petr. Reprezentant Anglie přitom nepatří v brance mezi vyhlášené čahouny. Měří 185 cm. „Já taky moc vysoký nejsem,“ usmívá se sympatický fotbalista Petr Wolf. „Pickford ale není úplně nejlepší ani nohama,“ směje se teprve šestnáctiletý brankář. „Mně se líbí jeho reflexy. Pickford má dobrou techniku kopu, i když nohama není nejsilnější, tak si s tím vždycky poradí.“

A v čem jsou Pickford a Wolf rozlišní?

„Já nohama umím,“ směje se mladík s vietnamskými kořeny. „Já v krizových situacích udělám většinou kličku, nebo se snažím nákopem přesně někoho ze spoluhráčů trefit. Spíš ale hrajeme fotbalově po zemi.“

Aktuálně chytá v černobílém dresu Dynama. V budoucnosti, a to docela blízké, by chtěl zkusit i jiné barvy. „Do sedmnáctky, osmnáctky, možná devatenáctky bych chtěl být v Dynamu. Kdyby to pak šlo, tak bych chtěl jít výš. Líbila by se mi Sparta nebo Slavia. Možná i cizina. Na to je ale ještě čas.“