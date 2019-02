České Budějovice – Pokud by mělo platit, že čím horší generálka, tím lepší premiéra, měli by fotbalisté Dynama jet v pondělí do Olomouce v pohodě a s optimismem.

Roman Lengyel v nevydařené generálce s Jihlavou patřil v týmu Dynama k nejlepším. | Foto: Deník / Václav Pancer



Generálka s Jihlavou se to᠆tiž svěřencům trenéra Františka Cipra hrubě nepovedla.



„My teď nějak pokračujeme v trendu, který nás v poslední době provází. Dostáváme příšerné góly, viz ten dnešní, to byla klasika, takových jsme v poslední době dostali mraky,“ jen nevěřícně kroutil hlavou zkušený kouč, nového gólmana svého týmu ale za trefu skrz děravou zeď nevinil. „Ta rána byla tečovaná, proti tomu nemohl nic dělat.“



Gól byl hodně laciný, jenže Jihlava už předtím mohla skórovat z jiných příležitostí. „Je škoda, že jsme nevyužili ty dvě velké šance, které jsme hned na začátku utkání měli. O naší výhře mohlo být rozhodnuto dřív,“ litoval jihlavský trenér Roman Pivarník.



„Přitom ty šance si vlastně soupeř nevytvořil, byly po našich chybách, kdy jsme hosty do těch gólovek sami poslali,“ upozornil trenér Cipro. „Když hned v páté minutě třeba Matej Krajčík dá malou domů tak, že Mešanovič jde sám na bránu, má to na mužstvo velice negativní dopad. Jak na hráče samotného, který se s tím pak potýká celý zápas, tak i na celé mužstvo. Hráči náhle začnou ztrácet míče a nedokáží si přihrát. My v tomto duchu vlastně dohrávali celou první půli,“ stýskal si českobudějovický kouč.



Jeho svěřenci se naopak do brankových možností dostávali spíše po standardních situacích, které z pravé strany Sandro levou nohou dobře točil do brány. Právě po přímém kopu měl velkou šanci Lengyel, hlavou však mířil jen do pozorného brankáře Blažka.



Sandro byl také u další slibné šance. Těsně před pauzou ji připravil pro Řezníčka, jenže toho Blažek skvěle vychytal.



„Nějaké příležitosti jsme sice měli, stejně si jich ale na můj vkus až tolik vypracovat nedokážeme. Právě těm hráčům, kteří tam jsou od toho, se totiž teď bohužel nedaří,“ stýskal si trenér Cipro a potvrdil, že má na mysli třeba Ondráška. „Nedaří se mu a dost se trápí,“ dodal ještě na adresu nejlepšího střelce svého týmu, jenž proti Jihlavě skutečně neměl den – což potvrdil i zpackaným pokutovým kopem.



Ostatně zpackaná z pohledu Dynama byla i celá generálka. „Nejde o výsledek, hlavně náš výkon měl být daleko kvalitnější,“ zdůraznil trenér Cipro a jedním dechem dodal: „Do ligy máme ještě týden, takže nějaké věci ještě jde odstranit. Určitě se však musíme hodně zlepšit, protože s takovou hrou bychom nejen v Olomouci, ale ani v celé lize neobstáli!“



Jeden klad ale přece jen našel. „Jsme moc rádi, že jsme si mohli zahrát na přírodní trávě, a to na skvělém trávníku,“ vyzdvihl. „Chtěl bych všem těm, kteří se před zápasem na odklízení sněhu podíleli. Ať už technické četě a zaměstnancům klubu, tak i hráčům ligového mužstva, kteří vzali šorny a lopaty a sníh odhrabali.“



Zatímco v budějovickém táboře po zápase panovalo velké zklamání a rozčarování, jihlavští fotbalisté odjížděli z jihu Čech určitě spokojeni. Zanechali v Č. Budějovicích dobrý dojem. „Jihlava má hodně slušný manšaft a myslím si, že letos se jim konečně povede do první ligy i postoupit,“ poznamenal na adresu soupeře domácí trenér Cipro, dle něhož Jihlava své kvality potvrdila i v letošní Tipsport lize. Tu v silné konkurenci prvoligových týmů dokonce vyhrála. „A porazila třeba i Liberec,“ upozornil kouč Dynama.



„Pořád ještě jsme ve stadiu ladění formy,“ připomněl trenér vítězů Roman Pivarník, že II. liga začíná o týden později než první, přesto ale měl velkou radost z toho, že si jeho svěřenci mohli zahrát na přírodní trávě. „Myslím, že jsme na kvalitním povrchu odvedli i kvalitní výkon a že s naším výkonem můžeme být spokojeni,“ pochvaloval si.



Vítězství v Č. Budějovicích potvrdilo, že zmíněné prvenství Jihlavy v Tipsport lize nebylo náhodné. „Výsledkově se nám v přípravě skutečně daří, ale v ideální herní pohodě dle mého soudu ještě nejsme,“ podotkl Pivarník. „Je však pravda, že kondici jsme z velké části nabírali při zápasech a snažíme se i v tréninku vše dělat s míčem, takže samozřejmě vyhraní jsme. Myslím, že i v tomto zápase to bylo vidět,“ dodal.



Velkou zásluhu na vítězství Jihlavy bezesporu měl brankář Blažek. „Výborný je i Uvarenko, nám ale v týmu chyběly vůdčí osobnosti, které mají zkušenosti a dokážou mužstvo zevnitř koučovat. V tomto směru právě Blažek se svými zkušenostmi takovým typem je,“ podtrhl Pivarník.