Kaplický Spartak sehrál smolnou partii před svými fandy a padl s dalším nováčkem ze Sousedovic.

Velešínští na horké půdě v Trhových Svinech drželi krok jen poločas, ale nápor domácích po změně stran už neustáli.

Kaplice – Sousedovice 1:3 (0:1), branky: 59. Gondek z penalty – 24. M. Glazunov, 50. T. Glazunov, 90. Vojtíšek.

„Dostali jsme od zkušeného soupeře velkou lekci z produktivity. Nevyhrál ovšem lepší, ale šťastnější tým. Hosté za celý zápas vyprodukovali tři střely, všechny ale skončily v síti, přičemž první dva zásahy z dálky by aspirovaly na góly měsíce. S tím se prostě nedalo nic dělat. Hra nebyla špatná, ve druhé půli jsme měli až drtivý tlak, ale to štěstí, které měl soupeř, to nám chybělo. Chtělo to větší důraz a klid v koncovce. Zkušenosti v tomto směru náš mladý tým teprve sbírá,“ ví kaplický kouč Bohdan Malický.

Sestava Spartaku Kaplice: F. Říha – Štrbačka, M. Hami, Gondek, Daniel (79. Kuchař), Čutka, Micák (67. P. Pulec), Divoký, F. Marek, Vaniš (46. Pál), Urazil.

Trhové Sviny – Velešín 4:1 (0:0), branky: 49. Gažák, 68. Perfoll, 72. Novák, 89. Kolář – 62. Fišer.

„Sviny jsou favorit, který má ambice hrát na špičku první třídy. Naším cílem proto bylo jim v prvním kole tuto roli co nejvíce ztížit a případně si odvézt nějaký bod. Celý první poločas se nám taktika celkem dařila, i přes územní převahu měli domácí minimum šancí. Před půlí po souboji brankáře s naším hráčem rozhodčí dokonce odpískal penaltu, ale po poradě s pomezním ji zase zrušil. Ve druhém poločase už domácí dominovali. Na první trefu jsme ještě dokázali odpovědět, ale pak už jsme nestačili. Ze Svinů se body budou vozit těžko. Domácí si výhru plně zasloužili, protože byli téměř ve všech směrech lepším mužstvem,“ sportovně uznává velešínský trenér František Jaroš.

Sestava Velešína: Ottenschläger – Biňovský (85. Škuta), K. Zatloukal, Šváb, Zimek, Přibyl, Fišer (75. Banachevič), Pomije, Grznárik, Šálek (82. Severa), Jirský.

Ve druhém dějství čekají naše zástupce duely s týmy, které v úvodním kole vyhrály. Kapličtí pojedou na trávník spolufavorita a loni stříbrné Nové Vsi u Českých Budějovic. Velešínští v domácí premiéře vyzvou Malši Roudné.