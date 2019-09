Kaplický Spartak potvrdil předchozí výhru z Nové Vsi, po velmi dobrém výkonu zdolal před svými fandy Semice a ve společnosti dalších dvou šestibodových týmů se vyhoupl na třetí příčku áčkové skupiny.

Samé dno pořadí opustili Velešínští, kteří vybojovali první tři body na čtyřdvorském trávníku, byť hráli posledních dvacet minut bez vyloučeného kapitána Pomijeho – a jsou aktuálně v pořadí se třemi body jedenáctí.

Kaplice – Semice 4:1 (3:1), branky: 2. a 55. Urazil, 6. Gondek z penalty, 27. Daniel – 29. Veleman z penalty.

„Soupeře jsme v úvodu zaskočili aktivní hrou, z první akce otevřeli skóre a za pár minut vybojovali penaltu, kterou Gondek zkušeně proměnil. Hosté, kteří měli výraznou výškovou převahu, hrozili ze standardek, ale do vážnější šance jsme je nepustili. Z brejku jsme přidali třetí branku a i když jsme si to trochu zkomplikovali zbytečnou penaltou, přesto se zápas dohrál v naší režii. Celý zápas jsme byli lepším mužstvem,“ pobrukoval si spokojený kaplický kouč Bohdan Malický a ještě dodal: „Tentokrát pochválím mladého útočníka Pála, který hrál výborný zápas a ukázal velký příslib do budoucna!“

Sestava Spartaku: F. Říha ml. – Štrbačka, M. Hami, Čutka, Gondek, Daniel (61. Vaniš), Divoký, Micák, F. Marek, Pál (81. Zifčák), Urazil.

Čtyři Dvory – Velešín 1:3 (1:2), branky: 24. Nečekal – 37. a 90.+5 Grznárik, 10. Šálek, ČK 0:1 (69. Pomije).

„Po dvou vysokých prohrách jsme chtěli aspoň bod a povedlo se zvítězit. Z první šance jsme šli do vedení, ale pak se dostali pod velký tlak a domácí srovnali. Naštěstí jsme po rohu opět vedli. Po vyloučení Pomijeho vsadili domácí vše na útok a my měli z brejků čtyři jasné gólovky. Proměnili jsme až tu poslední v nastavení. Za bojovný výkon chválím celý tým,“ vzkázal svým hráčům velešínský trenér František Jaroš.

Sestava Velešína: Ottenschläger – Zimek, Pomije, Šváb, K. Zatloukal, Biňovský (30. Jirský), Fišer, Přibyl, Grznárik, Šálek (90. Škuta), Špát (89. Čulík).