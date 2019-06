Jasným tahákem byl derby duel mezi první Kaplicí a druhým Velešínem. Ten sice oproti očekávání ze začátku jara už nic nemohl změnit na oslavách spartakovců, protože ti dali pečeť na postup už minulou kanonádou s Dřítní, přesto přilákal do ochozů více než tři stovky fanoušků, a byť nakonec branka nepadla, tak byli všichni spokojení.

Dalších pět venkovních vystoupení našich týmů přineslo bilanci jedné výhry, remízy a trojlístku porážek.

Neuspěla Zlatá Koruna, která si v notně nekompletním složení odvezla šestku z Roudného a přepustila bronzový stupínek Netolicím, jež výmluvnou dvanáctkou vyprovodily ze své půdy poslední Horní Planou.

Po sérii sedmi výher narazil Frymburk v Hrdějovicích, ale zůstává šestý.

Definitivu záchrany vybojovali Loučovičtí vydřenou nejtěsnější výhrou v Dřítni gólem z poslední minuty.

Naopak, v úplném závěru v nastaveném čase přišli o vítězství v devíti bez dvou vyloučených dohrávající hráči nováčka z Dolního Dvořiště v Boršově, kde navíc neproměnili penaltu. Tím se bohužel zpečetil sestupový osud novice od hranic…

BITVA BEZ GÓLU

Kaplice – Velešín 0:0, ŽK 1:4, 310 diváků.

Sestavy – Kaplice: Schneider – Štrbačka, Hami, Čutka, Gondek, F. Marek, Divoký, Micák, Vaniš (67. Kuchař), Urazil (84. Pál), Lesňák, Velešín: Ottenschläger – Šváb, K. Zatloukal, J. Zatloukal, Zimek, Fišer, Pomije, Špát, Grznárik, Petr, Šálek.

Trenér Bohdan Malický (Kaplice): „Bylo vidět, že hrají proti sobě dva nejlepší týmy v soutěži. Zápas měl výbornou sportovní kvalitu a přestože nepadla branka, tak to byla oslava fotbalu. Přispěl k tomu samozřejmě i Velešín, který měl dobře organizovanou defenzívu a nebezpečné brejky. Tutové šance k rozhodnutí byly na obou stranách. Remíza je ale nakonec spravedlivá a určitě nejsme zklamaní.“

Trenér František Jaroš (Velešín): „Obě mužstva předvedla fotbal ve velkém tempu a s maximálním nasazením. Pro diváky to určitě byl zajímavý zápas, i když skončil bez branek. Blíž k rozhodnutí měli domácí, ale již překonaného brankáře jednou zastoupil Jakub Zatloukal a podruhé Karel Zatloukal. Soupeř měl zase štěstí, když střela Grznárika skončila na břevně. Pochválit musím celé mužstvo za velkou bojovnost a herní disciplínu. Kdybychom takto hráli po celou sezonu, tak jsme určitě tolik bodů neztratili. Kaplici pak gratuluji ke zcela zaslouženému postupu! Myslím, že pro ní bude I.A třída jenom krátká zastávka před dalším postupem.“

RADOST I ZKLAMÁNÍ

Roudné B – Zlatá Koruna 6:1 (3:0), branky: 39. z penalty a 79. Wohlgemuth, 3. Tibitanzl, 27. Benda, 66. Kadlec, 84. Vodák – 89. Fuciman.

„Proti notně posílenému týmu Roudného o hráče z jedničky jsme bohužel neměli šanci uspět, a to především kvůli naší abnormální marodce. K absentujícím teď přibyli kapitán Zayml, Lacko a oba Králové, navíc Štěpánek chyběl z rodinných důvodů. Dát za tohoto stavu dohromady jedenáct lidí, to bylo nadlidské úsilí. Klukům, kteří nemuseli, ale pomohli nám zápas odehrát v plném počtu, děkuji! Rozpadla se nám ovšem kostra mužstva a i přes snahu a obětavost zbylých zkušených kluků není v současné konstelaci naše mužstvo pro krajskou soutěž konkurenceschopné. Roudenští tak na hřišti jasně dominovali. Navíc se nám ještě zranili Homer se Steinocherem a oba také příště nebudou. Kdo nastoupí v posledním zápase sezony doma proti Hrdějovicím, to opravdu nevím…“ posteskl si zlatokorunský trenér Petr Gallistl.

Sestava Zlaté Koruny: Schwarz – Liška, T. Weinhard, M. Kalista, R. Kalista, Steinocher ml. (34. Perník), Rychtář, Tybitancl, Homer (74. P. Král), Sláma, Fuciman.

Hrdějovice – Frymburk 3:1 (2:1), branky: 2. a 55. Pimpara, 18. Miklík – 31. Budík.

„Každá série jednou končí a potkalo to i nás, i když musím uznat, že zaslouženě. Vzhledem k tomu, že ve Frymburku byly tradiční slavnosti, tak jsme horko těžko dávali mužstvo dohromady. Někteří hráči ve velkém horku hodně trpěli a ani mi jich nebylo líto… Ale hlavně díky té dlouhé sérii výher na to měli nárok, především ti, kteří táhli mužstvo před tím. Už se blíží konec a my máme hodně velkou marodku, takže jsme rádi, že jsme se vyhoupli na šestou příčku, o kterou již určitě nepřijdeme. Těšíme se na poslední domácí zápas s Dřítní a pak hurá na dokopnou!“ vzkazuje frymburský asistent Vlastimil Mertl.

Sestava Šumavy: Vítek – Píšek, Antl, Šisler, Ribár, R. Mertl, Petscher, F. Mertl, Mrázik, Budík, Rillich.

Dříteň – Loučovice 0:1 (0:0), branka: 90. Koutský.

„Důležitost utkání nám hodně svazovala nohy. Byli jsme lepší, ale nepadalo to tam a ani jsme si kolikrát pořádně nenahráli. Nakonec se na nás štěstí a fotbalový bůžek usmáli. V posledních minutách jsme vrhli vše do útoku a po rohovém kopu se v chaosu odkopů trefil Michal Koutský. Bylo to velmi emotivní. Jsem asi nejvíc hrdý trenér v kraji, protože záchrana v oblastní soutěži je pro nás velmi důležitá!“ těší loučovického kouče Jiřího Hoška, který se už dívá k tečce za sezonou: „Poslední utkání s Kaplicí chceme odehrát se ctí a pak si užít dokopnou, kterou již pár let děláme společně s naší mládeží. Naděje k nám patří, všichni jsme jeden velký tým a rodina!“ vzkazuje.

Sestava Vltavanu: Hüttner – Sojka, Koutský, Ardo, Beran (62. Dostál), Fejtek, Somolík, Dudla, Žák, Tóth (89. Fejtek), Toman (90. V. Matulík).

Boršov – Dolní Dvořiště 1:1 (0:1), branky: 90.+4 Havlíček – 10. Štifter, ČK 0:2 (18. Zeman, 73. Kubík).

„Zápas v Boršově se mi nehodnotí vůbec lehce. Takhle přijít o výhru, to se může stát asi jenom nám… Přesto jsem na celý tým pyšný. Dokázali jsme prakticky celý zápas v oslabení držet s domácími krok. Pohrdli jsme ale penaltou. Přišla druhá červená, ale i to jsme přežili. A pak přijde tohle… Kluky ale musím pochválit, jezdili, chtěli, bohužel to nestačilo. Musíme to skousnout, odpočinout si a do další sezony si vytyčit cíl, kterým musí být návrat zpět do první třídy,“ má jasno dvořišťský kouč Štefan Bršťák a dodává: „Budu rád, když u toho bude celý kádr a tým zůstane pohromadě. To je mé přání do další sezony.“

Sestava D. Dvořiště: Ji. Posel – Mitroi (83. P. Pecha), Zeman, L. Plosz (5. E. Marek), Štifter, Kubík, Tesař (87. Rubeš), Kouba, Krenauer, Šrefl, J. Macanovič (92. Doucha).

Netolice – Horní Planá 12:2 (4:1), branky: 6., 18., 62., 65., 77. a 87. Varyš, 32. a 40. Dvořák, 52. Andres, 55. Vlášek, 72. Rokůsek, 79. Urban – 31. Brůha, 84. Bednář.

„Olšák byl pracovně zaneprázdněný, tak jsem musel jít do branky. Ještě jsme snížili na 2:1, ale hned za minutu přišel třetí gól a už se to vezlo. Ve druhé půli jsem jen chodil pro míče do sítě. Prostě už není chuť, prohrává se, a to nikoho nebaví…“ žehral v brance zaskakující hornoplánský asistent Petr Kostínek.

Sestava Smrčiny: Kostínek – Adam Kvasnička, Komžák, Parai (64. Kordík), Trančík, Boháč, Koritar, Brůha, Matas, T. Dinka, Bednář.