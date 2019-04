Na podzim Kapličtí u Vajgaru zahajovali své nováčkovské působení v krajském přeboru a favority tehdy nebyli. Získali však své první dva body, a to po remíze a následné penaltové výhře.

Od té doby se však situace poněkud změnila. Do jarní odvety už vstupovali spartakovci jako favorité a tříbodovým ziskem se chtěli udržet na druhé příčce. Trenér Hájek se však musel obejít bez brankářské opory Jana Kostelného a kapitána Sebastiana Románka.

Kaplice – J. Hradec 3:2 (0:0)

První poločas příliš fotbalové krásy nepobral a ani brankových příležitostí k vidění mnoho nebylo. V 5. minutě po rohovém kopu hlavičkoval domácí Linhart mimo.

Hosté o sobě dali vědět v 16. minutě, kdy z dobré pozice střílel kapitán Martin Petr, ale míč mezi kaplické tyče také nenasměroval.

Pár minut před odchodem do kabin se po centru z pravé strany dostal do koncovky domácí Pecha, ale ani on nemířil přesně.

Druhý poločas byl divácky podstatně zajímavější. Už po dvou minutách hry se povedenou technickou střelou prezentoval kaplický Malák, střídající gólman Krejčíř však neméně podařeným zákrokem míč vytěsnil na rohový kop. Centr od rohového praporku hosté sice odvrátili, ale akce pokračovala a po Koubkově centru hlavičkoval pod břevno Patrik Muška – 1:0.

O chvíli později Beránek parádní uličkou našel rozběhnutého Martina Koubka, ten však Krejčíře prostřelit nedokázal.

Hosté zahrozili po standardní situaci, kdy hlavička jednoho z útočníků skončila nad břevnem.

V 50. minutě zastavil Tejnor pronikajícího Pechu nedovoleně a domácí měli výhodu pokutového kopu. Patrik Muška při jeho exekuci nezaváhal – 2:0.

Hosté se ale nevzdávali a za aktivitu byli odměněni. Zaskakující gólman Ondřej Říha si ještě poradil s tvrdou ranou Truhláře. Krátce na to si však obránci Spartaku počínali v šestnáctce nedovoleně – a pískala se penalta i na druhé straně. Kapitán Martin Petr nezaváhal a hosté byli ve hře o body – 2:1.

V 56. minutě zahrával rohový kop Pavel Pecha, jehož centr klepl o bližší tyč. A po hodině hry bylo naopak srovnáno. Z dorážky se prosadil Šimon Honza – 2:2.

Ve zbývajícím čase si pak šance už vytvořili jen Kapličtí. Nejprve po spolupráci Řídela s Muškou byl v gólové pozici Jakub Malák, jehož křížný pokus branku soupeře těsně minul. Nedlouho poté gólman Ondřej Říha našel za obranou Mušku, ten se dostal až před brankáře, ale tísněn Hauserem poslal míč mimo bránu.

V samotném závěru domácí vybojovali výhodu rohového kopu. Po rozehrání nakrátko propadl Malákův centr na zadní tyč k Martinu Koubkovi, ten se uvolnil a vyslal technický pokus ke vzdálenější tyči, gólman Krejčíř míč neudržel a balon doskákal za brankovou čáru – 3:2.

Díky tříbodovému zisku se kapličtí starší žáci i nadále drží z pozice nováčka na krásné druhé příčce tabulky krajského přeboru.

Fakta – branky: 37. a 50. z penalty Muška, 70. Koubek – 53. Petr z penalty, 60. Honza, ŽK 1:0 (Pecha), rozhodčí Křížek, 55 diváků.

Sestava Kaplice: O. Říha – Dvořák, Linhart, Mokoš, Gahír, Koubek, Malák, Beránek, Pecha, Řídel, Muška, střídali: Dreiling, J. Kaňka.

Libor Granec