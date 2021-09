Hned dvakrát se stane fotbalové hřiště Jihočeské univerzity centrem dění Zaměstnanecké ligy Deníku. O to, která z jihočeských společností, má mezi sebou nelepší fotbalisty, se zde firmy utkají ve dnech 21. a 22. září.

V tmavě modrých dresech vyběhne na hřiště nováček letošního ročníku – tým GASTRO PRODUCTION s.r.o. se sídlem v Kamenném Újezdu, kde se specializují na výrobu a prodej nerezových gastro vybavení. Coby manažer týmů je povede Pavel Bouček z obchodního oddělení. „Cíl je jasný, být co nejlepší,“ řekl vážně. „Chceme si ale užít i zábavu, stmelit ten náš kolektiv, je to dobrá forma teambuildingu,“ dodal Pavel Bouček.

Ten byl v trochu těžší pozici, jako společnost, která se do Zaměstnanecké ligy Deníku přihlásila jako poslední, neměl příliš mnoho času na sestavení týmu. „Obešel jsem veškeré zaměstnance a ptal se jich, jestli by měli zájem hrát,“ popsal dění s tím, že výsledek stojí za to. „V minulosti se tu hrál jednou týdně fotbal, takže v týmu máme zkušené hráče. Do obrany se postaví dokonce samotný ředitel společnosti Miroslav Líbal,“ popsal Pavel Bouček složení týmu.

