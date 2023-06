Tentokrát však nenastupoval na hřišti FC Lipno v brankářském dresu, ale šel do pole. A tři góly nastřílel během šestnácti minut, to se také jen tak nevidí. A jak si to gólman užívá v poli? „Je to skvělý pocit. Dříve jsem také naskakoval do útoku, když byl k dispozici jiný gólman. Bylo opět skvělé si s klukama zahrát a byl jsem moc rád, že to vyšlo i dát nějaký gól. Ale že to, vyjde hned na tři, to jsem nečekal. Ale pro gólmana je pěkný pocit dát tři branky,“ komentoval své vystoupení s úsměvem Rudolf Švec.

Každý odehraný zápas mě posouvá dál, říká kanonýr Artem Parakhnenko

Béčko Krumlova je složeno z valné většiny z mladých hráčů, zápasy mají spád a hráč si to užívají. „Je to super kolektiv a oživili to kluci, kteří přišli z dorostu. A jsme rádi, že se to podařilo ukopat a postupujeme do I.B třídy. Určitě tam bude lepší herní úroveň než byla v okresním přeboru,“ těší se na příští sezonu střelec – gólman.

Většinou chodí gólmani za rozhodnutého stavu na penaltu, aby si užili pocit vstřelené branky. Jak si tedy užíval Rudolf utkání v poli? „Užíval jsem si to moc. Spoluhráči jsou skvělí a na dva góly mi nahráli. Jednou jsem to doklepával do brány, před druhým gólem přišel centr mezi malé vápno a penaltu a já to dával do brány. Před třetím gólem jsem obešel hráče a vystřelil ze strany velkého vápna,“ popsal branky střelec utkání.

Po zranění to ještě není úplně to pravé, říká kanonýr Martin Tomis

Každý hráč musí při hattricku zaplatit do kasy. Ale co gólman, je v tomto směru hájenou osobou? „Po zápase byla zrovna dokopná a žádná milost se mě netýkala. Musel jsem zkrátka něco přidat do kasy,“ uvedl se smíchem Rudolf a dodal: „Zkrátka, když chytnu penaltu, nebo dám tři góly, pokaždé mě to něco stojí."

Prioritou je pro Rudolfa Švece však první tým Slavoje. „Je to tak. Chodím Štefanovi Beránkovi krýt záda a sem tam se také mezi tyče dostanu. A v divizi se snažím nabírat co nejvíce zkušeností. Prioritou je pro mě gólmanské řemeslo, ale nebudu se bránit naskočit i do pole,“ dodal zbrusu nový českokrumlovský kanonýr.

Zdroj: Deník