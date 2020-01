Josef Holub: Sestupem jsme dostali příležitost nastartovat novou éru

Když se ohlédneme za rokem 2019, který přinesl sestup A týmu Táborska z profesionální soutěže a následně podzimní první místo v ČFL, je možno říct, to byl rok dramatický. Někteří škarohlídi dokonce prorokovali sestup do divize. Jak „divoký“ rok 2019 podle vás byl?

„Souhlasím, že byl divoký. V lednu jsme postoupili na finálový turnaj Tipsport Cup na Maltu a věřil jsem, že nám to pomůže k záchraně. V našich podmínkách to byl obrovský úspěch, a když si vybavím, jak jsme narychlo odjížděli, tak byl zázrak, že jsme to zvládli. Navíc si myslím, že jsme dobře reprezentovali Jihočeský kraj a region Táborsko. V květnu ale přišel sestup, když jsme nezvládli boj o záchranu. A podzim? To byla taková fotbalová pohádka.“

Lze vnímat rok 2019 v něčem jako zlomový, startovací nebo očistný?

„V roce 2018 jsme se zachránili v předposledním kole. V roce 2019 jsme bojovali do posledního kola. Beru to tak, že jsme si o pád dolů koledovali delší dobu. Posledních pět kol minulého ročníku jsem měl možnost strávit po boku trenéra Karla Musila a zjistit, že kabina byla v určité letargii. Sestupem jsme dostali příležitost nastartovat novou éru a vybudovat tým, který se pokusí hned o návrat do FNL.“

Jako zásadní krok se ukázalo angažování trenéra A týmu Miloslav Brožka, který vtiskl mužstvu tvář. Jak jste s jeho prací spokojen vy osobně?

„Kandidátů na trenérský post bylo více. Na první schůzce jsme seděli ve třech. Já, Jakub Navrátil, který se zapojil do managementu klubu, a pan Brožek. Hned nás s Kubou zaujal svým entuziazmem a chutí se prosadit. Navíc znal prostředí druhé ligy a všechny hráče. Já i Kuba jsme mezitím měli ještě další schůzky, ale nikdo nebyl tak odhodlaný a přesvědčený o budoucím úspěchu jako pan Brožek. Při druhém sezení jsme si řekli, že budeme vybírat společně hráče, kteří pomůžou znova nastartovat srdce FCT. Navíc jsme tu měli ´dědictví´ po třech trenérech (Nádvorník, Tobiáš a Mikolanda). Se dvěma jsme museli ukončovat spolupráci v rozběhnuté sezoně, což nikdy není příjemné. Trenér Brožek sháněl hráče a já obcházel sponzory, zda zachovají přízeň i po sestupu, abychom měli prostředky na budování konkurenceschopného týmu, což se nakonec podařilo. Myslím, že mix zkušeností (Navrátil, Kučera, Musiol), domácích nadějných mladíků (Zadražil, Vozihnoj, Schramhauser, Větrovský, Novák), zahraničních hráčů (Almeida, Toutou, Conde, Tolno) a charakterních (Pecháček, Rydval, Penc, Havrda, Vandas a další) nám dalo zapravdu a fanoušci si podzim mohli užít plnými doušky. Je třeba poděkovat trenérovi, že dokázal tento mix ukočírovat a zápasy vyhrávat.“

Táborská fotbalová veřejnost si teď klade otázku, zda dojde k rozprodeji úspěšných hráčů klubu. Co byste fanouškům vzkázal v tomto ohledu?

„Podzim byl úspěšný, ale stále jsme ve třetí lize, takže k nějakým odchodům určitě dojde, abychom zabezpečili rozpočet. Je to však o nabídce, která nás uspokojí. Všichni totiž chceme návrat do druhé ligy a tomu bude muset odpovídat i kvalita kádru. Trenér vytipoval nějaké zahraniční hráče, kteří přijedou na testy, příležitost dostanou zase mladíci z mládeže, kteří v průběhu podzimu dostávali šance v tréninkovém cyklu. Na konci ledna se uvidí, kdo jak ji chytil za ´pačesy´.“

Důležitá je ekonomická stabilizace klubu, nové partnerství s firmou Yanfeng Automotive Interiors. Jak moc je taková spolupráce pro klub důležitá?

„Klub je naštěstí ekonomicky stabilizovaný, a to zejména díky partnerům, kteří zachovali svoji podporu i po sestupu. Tímto jim musím touto cestou ještě jednou velmi poděkovat. S firmou Yanfeng dostává FCT možnost dalšího rozvoje a stability. Moc si vážíme, že si nás vybrala a doufám, že dojdeme ke společným cílům, které toto partnerství má přinést. I jí patří velké díky za rok 2019 a těšíme se na spolupráci v roce 2020.“

Vyjmenujte a zdůvodněte priority, které chce klub naplnit v roce 2020?

„Muži i mládež jsou spojené misky vah, které se navzájem ovlivňují. Bez jednoho ani druhého nepůjde posunout klub dál. Takže všechny kategorie mají stejnou váhu. Hlavním přáním je postup nazpátek do FNL, kam Táborsko neodmyslitelně patří. Dalším cílem je obhájit Sportovní centra a střediska mládeže, kde dozrávají první přísliby zasazené v minulých letech. Zároveň chceme dobudovat infrastrukturu tak, abychom měli podmínky srovnatelné s konkurencí. Týká se to zejména Tréninkového centra na Soukeníku v Sezimově Ústí. V neposlední řadě se připravujeme na další etapu rozvoje stadionu v Kvapilově ulici ve spolupráci s městem Tábor.“