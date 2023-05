Jestliže se Kanonýrem Deníku na Prachaticku stal minulý týden Václav Hovorka (50 let) z Borových Lad, tak tentokrát je to další zkušený sniper, Vojtěch Vačkář (letos oslaví 51) ze Zdíkova. K výhře svého týmu 11:1 nad Vacovem C pomohl hned pěti trefami.

Zdíkovský útočník patřil vždy mezi skvělé kanonýry, ale co pět branek? „Vůbec si neuvědomuji, že bych mezi chlapy někdy předtím již pět gólů nastřílel. Maximálně to byl hattrick. ty jsem nějaké nastřílel, ale bůra, to ještě ne,“ zavzpomínal na své střelecké statistiky zkušený střelec.

Zdíkov v poločase vedl již 5:0, přesto do toho šlapal dál. K žádnému podcenění soupeře ve druhé půli nedošlo. „Za trenéra Karla Nového si nemůžeme žádné odevzdání zápasu či jeho části dovolit. O přestávce jsme si říkali, že nesmíme vysadit. Jde také o fanoušky, kteří se přišli podívat na fotbal a ne nějakou frašku z naší strany. Ani tak ve druhé půli nešlo o to nastřílet co nejvíce branek, ale aby to nás i fanoušky bavilo. Mohli jsme si zkusit i nějaké další fotbalové věci,“ uvedl k utkání vojtěch Vačkář.

Jako klasický útočník je Vojtěch určitě zvyklý dávat góly na všechny způsoby. „Jsem spíš takový číhač před bránou, doklepávač, jako Lafata. Vyšla mi jedna rána, jinak to všechno byly dorážené střely z vápna,“ popsal své branky zdíkovský kanonýr.

Při pohledu do zápisu by Vojtěch mohl drtivé většině spoluhráčů dělat tátu. Jak se mu s takovým týmem hraje? „V hlavě to mám nastavené tak, že jsem pořád mladý,“ říká se smíchem a pokračuje na stejnou notu: „Tělo je sice jinde, ale hlavou si s nimi velice dobře rozumím. A to jak na hřišti, tak mimo něj. Kluci mě berou jako vrstevníka. Navíc je zde ve Zdíkově za poslední dva roky skvělá parta. Dříve se tady o partě jen mluvilo, ale teď to opravdu funguje super. Člověka to pak baví.“

Vojtěch Vačkář si v určité době dal od fotbalu odpočinek, ale před několika lety se na zelený pažit vrátil. „Vrátil jsem se v době, kdy se Zdíkov pokoušel zachránit B třídu. Chtěl jsem pomoct. Ale nevyšlo to, mladí se na nás vykašlali. Pak to vzal Karel Nový a jedeme zase od začátku,“ vrátil se k jednomu z fotbalových milníků Vojtěch.

Ale vraťme se k těm pěti brankám. Takový příděl vždy zvedne pozornost klubového pokladníka. Co tedy Vojtěcha čeká? „Ne, ne. Nic kupovat nebudu,“ říká rezolutně. „Výsledek i mojich pět gólů je dílem celého mančaftu, takže jsou v tom namočeni všichni, já za to vlastně ani moc nemůžu,“ dodává se smíchem.

Zdíkovští by rádi do vyšší soutěže. Vedou tabulku okresní soutěže, ale ani soupeři neztrácejí naději. „Doufám, že to už vyjde. Zastavila nás dvakrát corona. Čekají nás nyní tři těžké zápasy. Prověří nás již nyní béčko Strunkovic. Ale věřím, že na to máme. Zlobí i Svatá Maří,“ hledí do závěru sezony Vojtěch Vačkář.

