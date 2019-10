Kaplice – Prachatice 1:2 (0:2)

Bohdan Malický, trenér Spartaku Kaplice (5. místo): „Prováhali jsme první poločas. Hráči k utkání nepřistoupili úplně zodpovědně. Chyběl tomu větší pohyb, bojovnost a důraz v zakončení. V těchto atributech byl soupeř v úvodní části lepší a potrestal nás dvěma góly. My si o přestávce k dění na hrací ploše něco řekli, změnili jsme i rozestavení hráčů. Druhá půle už se odvíjela spíše v naší režii a dokázali jsme si vynutit tlak. Bohužel, vedlo to jen ke snížení, přestože šance na vyrovnání jsme měli. Hosté po obrátce hrozili hlavně z brejků, při nichž nás podržel brankář Říha. Zápas rozhodla nepovedená první půle. Tentokrát jsme nebyli ti šťastnější a soupeř si odvezl všechny body.“

Sousedovice – Velešín 0:2 (0:0)

František Jaroš, trenér FC Velešín (7.): „Zápas začal neproměněnou šancí domácích, ale pak jsme se dostali ke slovu my a po celý průběh jsme měli měli míč častěji na kopačkách. Soupeř si sice několik šancí vypracoval, ale naštěstí pro nás zůstaly nevyužity. Nebezpečí nám hrozilo především po standardních situacích, které zahrával velice dobře. My se prosadili kombinační hrou, zbytečně jsme míče nenakopávali dopředu, ale téměř vždy jsme se snažili o postupný útok. Nakonec se nám to vyplatilo, když Šálek v 58. minutě po pěkné přihrávce Grznárika za obranu vstřelil vedoucí gól. O čtyři minuty později pak po centru Fišera z pravé strany zvýšil Grznárik. Domácí se snažili snížit, otevřeli obranu a my mohli přidat ještě další branky. Myslím, že jsme si vítězství plně zasloužili. Za zmínku ještě stojí domácí fanoušci, kteří své fotbalisty i přes prohru vyprovázeli ze hřiště pokřikem: My vám hoši stejně děkujem. A našim hráčům podávali ruce a gratulovali k zaslouženému vítězství. Ve fotbale se pohybuji již spoustu let, ale s tímhle jsem se ještě nesetkal.“