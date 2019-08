Zasloužil se o to kaplický Spartak, který vybojoval tříbrankovou výhru na půdě favorizované Nové Vsi a poskočil se třemi body do horní poloviny tabulky áčkové skupiny na šesté místo.

V úvodu ročníku se nedaří velešínskému nováčkovi, který po vysoké porážce v Trhových Svinech schytal doma potupnou sedmičku od exúčastníka krajského přeboru z Roudného a s nulou na kontě i nejhorším skóre uzavírá pořadí.

Nová Ves u ČB – Kaplice 0:3 (0:1), branky: 74. a 88. Urazil, 44. Janura.

„Při absenci útočníka Pála jsme museli sáhnout do béčka pro Januru – a byl to správný tah. Petr svojí zkušeností mužstvo semkl, navíc dal důležitý první gól a na další přihrál. Celý tým pak hrál to, co po hráčích chci. Po opatrnějším začátku jsme převzali iniciativu a herní převahu vyjádřili i gólově. Domácí neměli za celý zápas jedinou vyloženou šanci, zatímco my ještě další příležitosti nedali. Kromě Janury vyzdvihnu také výbornou hru středních záložníků Micáka a Divokého,“ chválil spokojený kaplický kouč Bohdan Malický.

Sestava Spartaku: F. Říha ml. – Štrbačka, M. Hami, Čutka, Gondek, Daniel (77. Kuchař), Divoký, Micák, Vaniš (61. F. Marek), Janura, Urazil (90. Schneider).

Velešín – Roudné 0:7 (0:2), branky: 23., 67. a 76. V. Kadlec, 29., 51. a 57. Benda, 74. Vlk.

„Čekali jsme velice těžkého soupeře, ale že to bude takto jednoznačné, to jsme si nemysleli. Roudenští nás prakticky za celý zápas, až na pár výjimek, nepustili k nějaké souvislé akci a výsledek tomu odpovídá,“ lakonicky hodnotil velešínský trenér František Jaroš.

Sestava Velešína: Ottenschläger – Biňovský, K. Zatloukal, Šváb, Zimek, Pomije, Přibyl, Fišer, Grznárik, Šálek, Banachevič (75. Škuta).

V příštím kole Kapličtí přivítají na svém trávníku průběžně páté a bodově vyrovnané Semice. Velešín bude hostovat ve Čtyřech Dvorech, které jsou se dvěma body desáté