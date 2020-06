Utkání se muselo odehrát na náhradní hrací ploše, neboť ta hlavní ke hře způsobilá nebyla. Oba trenéři představili ve svých sestavách hned několik mladíků. Úvodní čtvrthodina příliš vzruchu nepřinesla, na jejím konci si však na pas za obranu naběhl novic ve zlivském dresu Lukáš Čáp, přeloboval vyběhnutého Schneidera a hosté šli do vedení – 0:1. Za domácí vzápětí kontroval Smolen, ale křížná střela se mezi tři tyče nevešla. A situace se opakovala v 18. minutě. Obraně Spartaku znovu ukázal záda Lukáš Čáp a střelou po zemi k tyči zařídil hostům dvoubrankové vedení – 0:2.

Na druhé straně se ke střele dostal Kebl, ale křížný pokus opět branku minul. První opravdu gólovou příležitost měli Kapličtí v 21. minutě. Gólman Schneider dlouhým výkopem oslovil Pála, který se dostal až do vápna, přes vybíhajícího Prčka, se mu podařilo míč nasměrovat do brány, ale vracející se obránce míč stačil ještě vykopnout. V polovině prvního dějství mohl hostující Čáp zkompletovat hattrick. Po zpětné Kučerově přihrávce sice se štěstím dostal míč za záda Schneidera, ale skluzem míč z brány dostal vrátivší se Kuchař. Schneider si o chvíli později pohlídal střelu Hosnedla zpoza šestnáctky. Kapličtí nehráli dobře a hosté zaslouženě vedli.

Karta se začala pomalu obracet od 28. minuty po vydařeném trestném kopu. Po faulu na Smolena se k míči postavil Jakub Vaniš a precizně provedeným přímákem snížil – 1:2. Než se Zlivští oklepali z inkasované branky, bylo vyrovnáno. Pál prostrčil míč středem na nabíhajícího Jana Smolena a ten sám před brankářem nezaváhal – 2:2. Výhodu přímého kopu měli ve 34. minutě i hosté. Proti přízemní střele Slavíka zasáhl Schneider sice neortodoxně, leč účelně, míč nohou dokázal vykopnout. Pět minut před přestávkou mohl po Štěpánkově přihrávce dokonat obrat Pál, jenomže ve stoprocentní příležitosti Prčka neprostřelil.

Druhý poločas se ve velkém vedru odehrával téměř výhradně pod taktovkou Spartakovců. Po třech minutách hry zahrával trestný kop z pravé strany Vaniš, na zadní tyči hlavičkující debutující dorostenec Vít Beránek branku soupeře těsně přestřelil. Ještě blíž k premiérové trefě mezi muži měl Beránek o dvě minuty později, kdy po brejkové situaci a zpětné Pálově přihrávce poslal míč po zemi do tyče. V 59 minutě už se domácím třetí gól přidat podařilo. Po pravé straně zatáhl balón Čutka a po přesném centru úspěšně hlavičkoval Jan Smolen – 3:2.

V polovině druhé půle byl před vápnem zastaven nedovoleně Pál. K provedení se postavil Jan Smolen a utaženou placírkou pod břevno zvýšil vedení Spartaku už na 4:2. A Kapličtí byli při chuti. Uběhly jen tři minuty, Kuchař kolmicí vysunul Dana Pála a po střele k tyči už to bylo 5:2. Čtvrt hodiny před koncem pronikl do vápna Zlivi Dan Pál, obránci jej o míč připravili, on si ho však záhy vybojoval zpátky, a přestože byl obklopen několika soupeři, podařilo se mu zakončit a míč skončil v síti – 6:2.

Hosté se ve druhém dějství výrazněji připomněli až v 78. minutě, kdy po centru z levé strany na zadní tyči zakončoval Kučera, ale křížný pokus se mezi tři kaplické tyče nevešel. O minutu později zatáhl po pravé straně balón Daniel, přesným centrem posadil míč na hlavu Filipu Štěpánkovi a bylo to 7:2. Vzápětí Pál vysunul Filipa Štěpánka, ten se mírně zleva dostal do vápna, napřáhl a dělovkou vymetl všechny pavouky z bližší šibenice – 8:2. Ani to však ještě nebylo vše. Pět minut před koncem byl před vápnem faulován Štěpánek. K míči se tentokráte postavil Tomáš Kebl, a i jeho střela si našla cestu za Prčkova záda – 9:2. V úplném konci pak Zliv od desítky uchránilo při střele Čutky břevno.

Hosté nezačali vůbec špatně, hráli odvážně a vypracovali si dvoubrankový náskok. Domácí se do tempa dostávali hodně pozvolna. Dvěma slepými góly vyrovnali. Po změně stran pak již dominovali, a vstřelili sedm branek. Hosté po změně stran nestačili, což se ještě více umocnilo po Hanzalově vystřídání. Kapličtí si připsali v turnaji první vítězství.

FK Spartak Kaplice – SK Zliv 9:2 (2:2)

Branky: 29., 59., 67. J. Smolen, 70., 75. Pál, 79., 81. F. Štěpánek, 28. Vaniš, 85. Kebl – 15., 18. Čáp.

Rozhodčí Hladík – Lach, Janda. ŽK 1:1 (Aibl – Bukovský). Diváci: 70.

Kaplice: Schneider – Kuchař, Čutka, Aibl, Gondek, F. Štěpánek, Kebl, Vaniš, Daniel, Pál, J. Smolen. Střídali: M. Hami, Beránek.

Zliv: Prček – Hosnedl, Jindrle, Viktora, Čejka, Slavík, Boubal, Fürst, Čáp, Hanzal, Kučera. Střídali: Bukovský, Ťupa.

Libor Granec