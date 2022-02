Olešnický trenér Roman Chlumecký se při skládání sestavy musel vypořádat s řadou absencí. K dispozici měl pouze jedenáct hráčů, a tak byl připraveni i on, v případě nutnosti naskočit do hry. Kaplický lodivod Zbyněk Ginzel měl též několik absencí, kopačky ale obouvat nemusel.

Bezbrankový stav utkání vydržel pouze do šesté minuty. Standardní situaci od levé postranní čáry zahrával Gutheis, na centr si nejvýše naskočil Jakub Lesňák a hlavou překonal vybíhajícího brankáře Miřátského, který se na balón nedostal – 0:1. Vzápětí mohlo být srovnáno, když se po akci z levé strany a přesné nahrávce svého spoluhráče dostal do zakončení Štěch, jeho pokusu stálo v cestě břevno kaplické svatyně. V minutě dvanácté se zvonilo i na druhé straně. Rozehrávku soupeřových obránců vystihl Lesňák, pronikl do vápna, předložil míč Divokému, ale i on mířil pouze do břevna.

V dalším průběhu pak měli hráči Olešníku možnosti na smazání jednobrankového manka. V sedmnácté minutě zahrával rohový kop Szó, hlavičkoval Kalášek, Schneider míč z pod břevna vytáhl na rohový kop. V polovině prvního dějství se do míče opřel Hezoučký, rána zaplavala, Schneider měl co dělat, aby střelu vyrazil, stoprocentní příležitost na vyrovnání měl dorážející Maruška, ale kaplického brankáře překonat nedokázal. Když neskóroval favorit, prosadili se gólově Spartakovci.

Ve 26. minutě poslal Čutka přesný pas za obranu, Jakub Lesňák si to namířil do šestnáctky a přesným zakončením překonal Miřátského – 0:2. Po půlhodině hry už to bylo o tři góly. Divoký vysunul Jakuba Lesňáka, který pronikl z levé strany do vápna a z úhlu střelou o vzdálenější tyč završil svůj hattrick – 0:3. Pak pokoušel střeleckou štěstěnu olešnický Hezoučký, tečovaná rána skončila nad brankou Spartaku.

Pět minut před přestávkou Divoký znovu nastartoval Jakuba Lesňáka, ten se do šestnáctky soupeře dostal zprava, pokus o nahrávku sice obránce zablokoval, ale následovala přízemní střela na zadní tyč a bylo to 0:4. V samotném závěru prvního poločasu mohli snížit hráči Olešníka. Trestný kop z levé strany zahrával Hezoučký, k hlavičce se dostal Štěch, ale míč se pouze otřel o tyč.

V prvním poločase dávali góly Kapličtí, po změně stran Olešničtí. Zhruba po deseti minutách hry musel na hřiště trenér Roman Chlumecký, který nahradil zraněného Tomáše Marušku. V 58. minutě skončila nad brankou domácích tečovaná střela Vaniše. Vzápětí se gólu dočkal soupeře. Szó poslal dlouhý balón, u něj byl dříve než vybíhající gólman Bílý Pavel Hezoučký, který pohodlně brankáře obešel a poslal míč do odkryté brány – 1:4. Uběhly jen tři minuty a už to bylo jen o dva góly. Šíma přihrávkou z levé strany našel v gólové pozici svého trenéra Romana Chlumeckého, který střelou po zemi snížil na 2:4.

Pak zase mohli skórovat fotbalisté Spartaku. Štěpánek vybojoval míč, našel nabíhajícího Pastiera, který však svou střelou míč mezi tři tyče nenasměroval. V polovině druhé půle zakončoval tvrdě olešnický Beko, Bílý ránu vyrazil. Ten si o několik minut později pohlídal i střelu Hezoučkého a čtvrthodinu před koncem po Šímově přihrávce vychytal v gólovce Matúše Beka. Deset minut před koncem po Danielově přihrávce měl gól na svých kopačkách kaplický Pastier, v gólové pozici však pálil nepřesně.

A soupeř trestal. V 84. minutě se k provedení přímého kopu postavil Pavel Hezoučký a precizně provedenou technickou střelou pod břevno nížil na rozdíl jediné branky – 3:4. Gólovou pojistku mohl hned v následující minutě přidat hostující Petr Gutheis, jenž vystihl rozehrávku soupeře, ale křížná střela po zemi minula branku. Miřátský zasahovat nemusel. A tak v 87. minutě mohlo být srovnáno. Před vápnem dostal dostatek prostoru Dominik Štěch a přesnou střelou k tyči vyrovnal na 4:4. Třetí tým krajského přeboru mohl zápas nakonec i vyhrát. V samotném závěru střetnutí zahrával rohový kop Szó, ale velký závar brankou neskončil, a tak přípravné střetnutí skončilo nerozhodně.

FK Olešník – Spartak Kaplice 4:4 (0:4)

Branky: 59., 84. Hezoučký, 62. Chlumecký, 87. Štěch – 6., 26., 30., 40. Lesňák. Bez karet. Rozhodčí: Cigáň – Juráň, Šťastný. Diváci: 30.

Olešník: Miřátský – Tomek, Nygmet, Kalášek, Nýdl, Beko, Szó, Hezoučký, Štěch, Šíma, Maruška. Střídal: Chlumecký.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Čutka, Aibl, Daniel, Kuchař, Divoký, Gutheis, Vaniš, Pastier, Lesňák. Střídali: Pál, F. Štěpánek, O. Říha, Svoboda, F. Bílý.