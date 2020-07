Kaplice - Bohemians Praha 1905 0:12

Hned v prvním zápase Kapličtí narazili na favorita turnaje. Klokani předváděli oku lahodící fotbal s řadou kombinací, a od úvodu bylo jasné, že otázkou bude jen výše skóre. Bohemka byla fotbalově úplně někde jinde a bylo hned jasné, kdo bude celkovým vítězem. V sedmi zápasech zatížili konta soupeřů 87 góly.

Kaplice - SK Novosedly nad Nežárkou / Sokol Stráž nad Nežárkou 4:3

Po pětiminutové přestávce nastoupili mladí hráči Spartaku v jihočeském derby proti společnému týmu Novosedel a Stráže. Útoky se přelévaly ze strany na stranu a výhru trefil krátce před koncem Martin Balog.

Branky: Vošický, Š. Janek, D. Štěpánek, Balog.

Kaplice - Slovan Kamenice nad Lipou 1:1

S domácími to byla bitva. Spartak poslal do vedení Martin Balog. Jednogólový náskok Kapličtí drželi téměř do konce zápasu. Dobře chytající Lukáš Valeš inkasoval až zhruba dvě minuty před koncem. A protože se dařilo i kamenickému gólmanovi, skončil zápas nerozhodně.

Branka: Balog.

Kaplice - FK Hodonín - dívky 1:3

Dalším soupeřem byly dívky z Hodonína. Ty měly nad Kaplicí viditelnou fyzickou převahu, kterou také dokázaly zúročit. V kaplickém dresu se ve třetím utkání v řadě prosadil Martin Balog.

Branka: Balog.

Kaplice - TJ Velký Beranov 2:0

Druhou turnajovou výhru si Kapličtí přispali proti Velkému Beranovu. Do vedení poslal Spartak střelecky disponovaný Martin Balog po rohovém kopu. Tým podpořil vychytaným čistým kontem brankář Lukáš Valeš a výhru v závěru jistila střelou do šibenice Sofie Janošcová.

Branky: Balog, Janošcová.

Kaplice - Slavoj Třešť 2:2

Proti Třešti se dlouho nedařilo střelecky a soupeři se podařilo odskočit na rozdíl dvou branek. Ihned po rozehrávce po druhém inkasovaném gólu vstřelila kontaktní branku Sofie Janošcová a dělbu bodů poté zajistil vyrovnávacím gólem David Štěpánek.

Branky: Janošcová, D. Štěpánek.

Kaplice - Slavoj Polná 1:3

Fotbalově nejvydařenější utkání sehráli Kapličtí proti celkově druhému týmu turnaje, který hraje krajský přebor. Škoda neproměněných gólových příležitostí. Velmi dobře opět zachytal Lukáš Valeš.

Branka: D. Štěpánek.

Na turnaji obsadili mladí kapličtí fotbalisté velmi dobré čtvrté místo. S týmy, které skončily na druhém a třetím místě, padl Spartak až po boji. Pro některé hráče to byla rozlučka s mladší přípravkou. Výlet na Vysočinu se vydařil po všech stránkách. Líbilo se jak dětem, tak trenérům i rodičům.

Spartak Kaplice - sestava

Lukáš Valeš – Sofie Janošcová, Jakub Papaj, Jan Hladík, Šimon Janek, Jan Malák, Jakub Novotný, David Štěpánek, Kryštof Popluhár, Milan Vošický, Martin Balog, David Hami.

Konečné pořadí

1. Bohemians Praha 1905

2. Slavoj Polná

3. FK Hodonín - dívky

4. FK Spartak Kaplice

5. TJ Slovan Kamenice nad Lipou

6. SK Novosedly nad Nežárkou / Stráž nad Nežárkou

7. TJ Velký Beranov

8. FTJ Slavoj Třešť

Libor Granec