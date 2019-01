Kaplice - V podzimní domácí derniéře hostily fotbalistky kaplického Spartaku soupeřky z Blatné – a v souboji druhého se čtvrtým týmem divizní tabulky se dala tušit a předpokládat vyrovnaná partie.

Kaplické fotbalistky (vlevo Eliška Kováříková v tvrdém souboji o míč se Štěpánkou Novou) zlomily v deseti dohrávající Blatnou až gólem z 88. minuty utkání. | Foto: Libor Granec

Kaplice - Blatná 2:1 (1:1)

Na úvodní gól se čekalo velmi krátce. Už na začátku 3. minuty chybovaly domácí hráčky při malé domů a důrazná Nagyová dokázala nadvakrát dostat míč za brankovou čáru – 0:1.

Bylo vidět, že inkasovaný gól domácí fotbalistky poněkud vykolejil a jejich hra měla k dokonalosti hodně daleko. Hráčky Blatné měly míč opticky častěji na kopačkách, přesto daleko nebezpečnější v útočné fázi byly Kapličandy. V 10. minutě po trestném kopu Vávrové z pravé strany prolétl centr až k Bartoníčkové, která z otočky pálila mimo. Opravdu první velkou gólovou příležitost měly hráčky Spartaku v 19. minutě, kdy Vávrová našla za obranou rozběhnutou V. Jedličkovou, která pronikla do vápna, ale překonat brankářku Valíčkovou nedokázala. Nedlouho poté měla blatenská gólmanka i štěstí, když svým odkopem nastřelila napadající útočnici Pálkovou a odražený míč těsně minul pravou tyč.

Výkon domácích se zvedal a zasloužené vyrovnání přišlo ve 25. minutě střetnutí. Trestný kop z levé strany zahrávala Vávrová, míč propadl až na zadní tyč k Simoně Vocedálkové, jejíž křížná střela s přispěním jedné z bránících soupeřek si našla cestu do sítě – 1:1.

Další zajímavé momenty pak byly k vidění až na konci prvního poločasu. V 38. minutě přišla výhoda přímého kopu pro Kaplické, do balónu se za vápnem opřela V. Jedličková, povedenou ránu pod břevno však Valíčková nadvakrát zkrotila. Blatenská brankářka svůj tým podržela i minutu před odchodem do kabin, kdy znovu výborně zasáhla poté, co se před ní sama objevila kapitánka Spartaku Veronika Jedličková.

I ve druhé půli se hrálo spíše ve středu hřiště, ale i nadále byly nebezpečnější fotbalistky domácího Spartaku. V 58. minutě Kapličandy zahrávaly trestný kop z poloviny hřiště, Vávrová našla na levé straně Vocedálkovou, která v gólové pozici branku Blatné minula.

Nepříjemný moment pro hostujícího trenéra Reguše přišel po hodině hry. Kouč podruhé a naposledy vystřídal, jenomže prakticky vzápětí špatně došlápla blatenská kapitánka Vajsová, s oteklým kotníkem pro ni zápas skončil – a Blatná byla nucena dohrávat v deseti hráčkách.

Možná i proto nedlouho poté byly k vidění velké šance Spartaku. V 66. minutě Vávrová našla za obranou nabíhající V. Jedličkovou, ta znovu na vybíhající gólmanku nevyzrála, následně zpětnou přihrávkou našla Bartoníčkovou, jejíž střela však skončila pouze v rukavicích Valíčkové. Možná nejkrásnější moment celého střetnutí byl k vidění hned vzápětí. Z pravé strany prudce centrovala V. Jedličková, do centru se položila hlavičkující Pálková, ale Valíčková skvělým zákrokem míč vytáhla na rohový kop. Potlesk si zasloužily všechny zainteresované fotbalistky.

V dalším průběhu již tolik možností k vidění nebylo a zajímavá posléze byla až závěrečná desetiminutovka. Nejprve zprava zakončovala hostující Klásková, mušku však měla nepřesnou. Na druhé straně Kateřina Jedličková našla svou setru Veroniku, ta balón zatáhla, našla ve vápně nepokrytou Pálkovou, jež však branku Blatné přízemní střelou minula. V 86. minutě přišla gólová příležitost pro hostující hráčky, když střídající Nová přihrála do běhu Panuškové, ta pronikla do vápna, ale střela po zemi brankářku Petržalovou nepřekvapila.

Rozhodnutí padlo dvě minuty před koncem a Kapličandy si znovu pomohly standardní situací. Trestný kop zprava zahrávala Vávrová a nabíhající Helena Praizlerová i s notnou dávkou štěstí poslala míč do branky mimo dosah jinak výborně chytající brankářky Valíčkové – 2:1. O třech bodech pro domácí tak rozhodla hráčka, která v minulé sezoně působila na střídavý start právě v Blatné.

Vzhledem k počtu brankových příležitostí lze označit výhru Spartaku za zaslouženou, i když na druhou stranu nutno uznat, že v oslabení srdnatě bojující fotbalistky Blatné měly k bodovému zisku velmi blízko.

Fakta – branky: 25. Vocedálková, 88. Praizlerová – 3. Nagyová, ŽK 1:1 (Pálková – Velíšková), rozhodčí Hladík.

Sestava Kaplice: Petržalová – Kováříková, Praizlerová, Vávrová, K. Jedličková, Stoklasová (88. Konvičková), Tošilová, Bartoníčková, Vocedálková, Pálková (81. Goldfingerová), V. Jedličková.

Podzim zakončí průběžně jen o skóre druhé Kapličandy zítra na půdě aktuálně třetího Jindřichova Hradce.

Libor Granec