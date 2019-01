Vodňany - Ve finále MČR v sálové kopané žen okresní zástupce neprošel do bojů o medaile jen vinou horšího skóre.

Fotbalistky Spartaku Kaplice obsadily ve finále mistrovství České republiky až poslední osmé místo, ale v obrovské konkurenci družstev z ligových trávníků a reprezentantek byly jediné, které nehrají žádnou registrovanou soutěž. | Foto: Archiv Libora Grance

Kaplické fotbalistky se třetí lednovou neděli zúčastnily premiérového ročníku mistrovství České republiky v sálové kopané žen, které hostila vodňanská sportovní hala. Účast mezi finálovou osmičkou si kaplická děvčata zajistila druhým místem v jihočeské kvalifikaci.

Už samotný postup do finálového turnaje byl pro Kaplické velkým úspěchem. Ve Vodňanech navíc byly fotbalistky Spartaku jedinými amatérkami, protože na rozdíl od všech soupeřek nehrají registrovanou soutěž. Proti nim nastoupily hráčky třetí, druhé i první ligy.

I finále MČR se hrálo tradičním systémem na dvě skupiny po čtyřech, kde nejlepší dva týmy postoupily do semifinále. Třetí celky ze skupin hrály o konečné páté místo, poslední pak o sedmé. Hrací doba byla stanovena na 2 x 12 minut (o medaile na 2 x 15).

Základní skupiny

Fotbalistky Spartaku Kaplice byly zařazeny do skupiny A, kde byl jejich prvním soupeřem celek Mochomůrky Praha. Tento tým byl složen z hráček první ligy. Například branku hájila gólmanka Slávie Praha, v poli hrála fotbalistka hájící barvy prvoligové Jihlavy anebo italská hráčka Lorenza Cioccaová. Dalším soupeřem pak byl největší favorit celého finále Chemcomex Praha, jehož kádr tvořila prakticky téměř kompletní česká reprezentace. Navíc české ženy jsou úřadujícími mistryněmi Evropy. Kapitánkou týmu byla slávistka Petra Divišová, která na zmíněném mistrovství byla vyhlášena nejlepší hráčkou. Posledními soupeřkami kaplických děvčat byl celek Štírci Liberec, jehož hráčky hrají v dresu Slovanu druhou ligu.

Kaplice – Mochomůrky Praha 2:1 (1:0), branky: 11. Křivová, 16. V. Jedličková – 14. Cioccaová.

Vstup do turnaje bývá nejdůležitější, a tak byl úvod zápasu poněkud opatrný. V 5. minutě střílela Tošilová a brankářka Vránová s notnou dávkou štěstí její pokus kryla. Na druhé straně musela své dovednosti prokázat i gólmanka Petržalová po akci italská akvizice v dresu Mochomůrek. Krátce před poločasem se „Kapličandy“ už dostaly do vedení, když po autovém vhazování neudržela Vránová míč a Křivová doklepávala do odkryté branky – 1:0. Úvod druhého dějství se hrál v režii hostujících favoritek. Nejprve proti Petržalové neuspěla Žampová, ale ve 14. minutě už kaplická brankářka kapitulovala po střele agilní Cioccaové – 1:1. Kaplické hráčky však nechtěly prodat kůži lacino, nebývale bojovaly a byly odměněny vítěznou trefou. V 16. minutě nejistá Vránová znovu neudržela střelu Tošilové a Veronika Jedličková v pádu dorazila na 2:1. V závěru už obrana Spartaku odolala – a velké překvapení bylo na světě.

Kaplice – Chemcomex Praha 0:5 (0:2), branky: 9., 16. a 21. Krejcarová, 4. Bottová, 16. Divišová.

O síle hráček Chemcomexu již byla řeč. Utkání de facto proti české reprezentaci bylo pro hráčky Spartaku velkým svátkem, bohužel od tohoto zápasu se musely obejít bez Tošilové, které vystavilo stopku zranění. Úvodní šanci měla kapitánka Pražanek Divišová, která by svými technickými dovednostmi zastínila kdejakého fotbalistu. Její hlavičku ovšem Petržalová kryla. Nerozhodný stav vydržel do 4. minuty, kdy gólový účet otevřela další fotbalistka pražské Slávie Bottová. Do půle přidaly favoritky ještě jeden zásah a po obrátce dalšími třemi góly v kaplické síti zcela bez zaváhání dokráčely k vysoké výhře. Porážka o pět branek s mistryněmi Evropy ale není ostudou.

Kaplice – Štírci Liberec 1:5 (0:1), branky: 19. Křivová – 23. a 24. Jarchovská, 8. Filingerová, 17. Matějková, 21. Friedrichová.

V posledním utkání skupiny se hrálo o postup do semifinále. Úvodní šanci měly hráčky ze severu Čech, ale Petržalová osamocenou Kovářovou vychytala. Skóre se pohnulo až v 8. minutě, kdy se v brankovišti k odraženému míči šťastně dostala Filingerová a poslala hostující tým do vedení – 0:1. Před půlí pak nebezpečnou střelu pod břevno vyslala Svobodová, ale Petržalová parádní robinzonádou udržela akcie Kaplice. Hned v úvodní minutě šla sama na kaplickou brankářku Pomijová, ale Petržalová znovu svůj tým výrazně podržela. Podruhé kapitulovala až v 17. minutě po střele Matějkové. Postupovou naději vykřesala přesnou křížnou střelou kapitánka Křivová – 1:2. V závěru hráčky Spartaku ve snaze vyrovnat otevřely hru a soupeř je z brejků hned třikrát ztrestal. Kaplické hráčky ovšem do poslední chvíle bojovaly o postup mezi nejlepší čtyřku v republice, nakonec je ale ve vyrovnané skupině nepříznivé skóre odsoudilo až na poslední čtvrtou příčku a boj o výsledné sedmé pořadí.

Další výsledky skupiny A: Chemcomex – Štírci 2:0, Štírci – Mochomůrky 1:2, Chemcomex – Mochomůrky 4:0.

Pořadí sk. A: 1. Chemcomex Praha 9 bodů (skóre 11:0), 2. Štírci Liberec 3 body (6:5), 3. FC Mochomůrky Praha 3 body (3:7), 4. FK Topmen Spartak KAPLICE 3 body (3:11).

Výsledky skupiny B: Hradubice – Blatná 7:0, Tábor – Hlučín 1:4, Hlučín – Hradubice 2:2, Blatná – Tábor 2:2, Blatná – Hlučín 3:9, Hradubice – Tábor 6:0.

Pořadí sk. B: 1. Hradubice Hr. Králové 7 bodů (15:2), 2. DFC Hlučín 7 bodů (15:6), 3. FK Bohemia Tábor 1 bod (3:12), 4. TJ Blatná 1 bod (5:18).

Bitvy o pořadí

Semifinále: Chemcomex – Hlučín 4:1 (1:0), Hradubice – Štírci 3:2 (1:1).

O 7. místo: Kaplice – TJ Blatná 0:2 (0:1), branky: 2. Humpálová, 14. Velíšková.

Jihočeskou bitvu o konečnou sedmou příčku zahájily lépe hráčky třetiligové Blatné, které už ve 2. minutě otevřely skóre. O brzké vyrovnání se pokoušela Veronika Jedličková, ale její střelu Klomfarová vyrazila na roh. Hráčky Blatné si pak pozorně hlídaly těsné vedení. Ani úvod druhého dějství však hráčkám Spartaku nevyšel. Aktivní Velíškovou ještě Petržalová hned po rozehrání znovu vychytala, ale za chvíli už ze souboje stejných hráček vyšla vítězně blatenská útočnice, která z otočky zvýšila na 0:2. Závěrečných pět minut přineslo doslova drtivý tlak Kaplických, ale bez efektu. Z dobrých šancí pálily těsně mimo třikrát Veronika Jedličková a jednou Lída Tomášová.

Prohra s Blatnou hráčky Spartaku Kaplice odsoudila k poslednímu místu. Skončit však na osmé příčce v republice není vůbec špatné, ba právě naopak. Je to skvělý výsledek kaplického ženského fotbalu! Fotbalistky Spartaku bojovaly do poslední chvíle o postup do semifinále, ale trocha pověstného štěstíčka jim na finálovém turnaji chyběla. Přesto před výkonem kaplických hráček je třeba smeknout, neboť jako jediné z finálové osmičky nehrají registrovanou soutěž.

O 5. místo: Mochomůrky – Tábor 3:3 (3:3) na penalty 3:4.

O 3. místo: Hlučín – Štírci 4:2 (1:2).

Finále: Chemcomex – Hradubice 3:1 (2:0).

Konečné pořadí MČR v sálové kopané žen: 1. Chemcomex Praha, 2. Hradubice Hradec Králové, 3. DFC Hlučín, 4. Štírci Liberec, 5. FK Bohemia Tábor, 6. FC Mochomůrky Praha, 7. TJ Blatná, 8. FK Topmen Spartak KAPLICE.

Libor Granec