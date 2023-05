V Domažlicích se jednalo o duel sousedů z tabulky. Kdy šesté Domažlice se šestnácti body na kontě, hostily sedmou jedenáctibodovou Kaplici.

Kaplické fotbalistky po výhře v Domažlicích. | Foto: Archiv klubu

Domažlice - Kaplice 0:1 (0:0)

Branka: 92. Bartoníčková.

Sestava Kaplice: Klomfarová – Pešadíková, Vávrová, Kováříková, Tošilová, Čaňková, Bartoníčková, Straková, Matoušková, V. Jedličková, Petříková. Střídaly: Krátká, Chvalová, Pártlová, K. Jedličková, Pálková.

Do utkání vstoupily lépe fotbalistky Domažlic. Už v 7. minutě se na hostující gólmanku řítila Anežka Tauerová, ale branku Spartaku těsně minula. Hostující fotbalistky o sobě daly vědět ve 13. minutě, kdy Pešadíková našla za obranou Čaňkovou, která posunula balón kapitánce Jedličkové, ale ani v tomto případě se skóre neměnilo. V prvním poločase byly domažlické hráčky o poznání nebezpečnější a měly i více brankových příležitostí. Ve 20. minutě propadl balón až k Tauerové, bohužel pro domácí, ani v tomto případě nedokázala míč nasměrovat mezi tři tyče. Obdobně dopadla o několik minut později i její spoluhráčka Horalová. Ve 38 minutě se po delším čase do zakončení dostaly i Kapličandy. Po centru Petříkové poslala balón na bránu Pálková, míč skočil v rukavicích připravené Mlezivové. Vzápětí na druhé straně chybovala brankářka Klomfarová, k míči se lacino dostala Tauerová, ale hostující gólmanka stačila svou chybu napravit, když se stihla vrátit do branky.

Hned v úvodu druhého dějství opět střílela agilní Tauerová, ale tam neměla střeleckou mušku v tomto utkání příliš seřízenou, neboť opět mířila mimo bránu. Skóre se mohlo měnit v 57. minutě, kdy se hostujícím hráčkám podařilo překonat domácí brankářku, tu však zachránila konstrukce její svatyně. Rohový kop zahrávala Veronika Jedličková, po jejím centru poslala míč do tyče Tošilová a dorážku Čaňkové si již pohlídala gólmanka Mlezivová. Možná klíčový moment pro výsledek střetnutí se odehrál krátce před 90. minutou, kdy musela pro zranění kotníku ze hry odstoupit brankářka domažlické Jiskry Jaroslava Mlezivová. Její místo v brance zaujala jedna z hráček z pole. V polovině čtyřminutového nastavení Tošilová posunula míč Markétě Bartoníčkové, která obešla tři protihráčky a umístěnou střelou z hranice velkého vápna využila nepříliš dobrého postavení náhradní brankářky Domažlic – 0:1.

Domácí mohou žehrat ne neproměněné příležitosti v prvním poločase. Po změně stran se hra hostů zlepšila. Jediný gól v samotném závěru rozhodl o šťastném vítězství hostujícího Spartaku.

Autor: Libor Granec