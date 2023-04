/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Spartaku Kaplice, to není jen áčko mužů v I.A třídě. Jarní část soutěže rozjely další klubové týmy.

Fotbalová A třída Čkyně - Kaplice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

I.A muži:

SK Čkyně – TJ Spartak Kaplice 1:4 (0:1)

Branky: 70. Bujok – 5. pen., 47. pen. Divoký, 56. Lesňák, 76. Daniel. ŽK 2:3 (Klose, Miklas – Vaniš, Kuchař, O. Říha). Rozhodčí: Valeš – Barva, Jelínek. Diváků: 85.

Sestavy - Čkyně: Drnek – Friedl, Turek (48. Schettini), Pešek, Mikeš (24. Miklas), Kralik (71. Gerold), Fiedler, Bujok, Král (81. Košnař), Novotný, Chvál. Kaplice: F. Říha – O. Říha, Čutka (60. Gutheis), Kuchař, Vaniš, Divoký, M. Pulec, Nowak, Pál (58. Daniel), Pastier (71. Svoboda), Lesňák.

I.B muži:

TJ Spartak Kaplice B – FC Velešín 5:0 (2:0)

Branky: 84., 90. Štrbačka, 2. Smolen, 34. Bárta, 80. F. Štěpánek pen. ŽK 2:1 (Pál, F. Štěpánek – Šálek). Rozhodčí: Jelínek – Večerník, Blažek, DFA Bicek. Diváků: 160.

Sestavy - Kaplice B: Schneider – Svoboda, Doubrava, T. Vávra, Jan Fejtek (70. Lhotský), Presniakov (65. J. Janda), Pál (80. Meita), Smolen (32. Slanina), F. Štěpánek, Štrbačka, Bárta. Velešín: Oškrobany – Smolík, Zimek, Mráček, Hronek, Blumtritt, Zeman, Schmidtmayer (46. D. Biňovský), Řebík (63. Postl), Kučera (85. Kysela), Šálek.

KP žáci U15:

Do jarních odvet vstoupili Kapličtí starší žáci poslední březnovou sobotu ve Veselí nad Lužnicí. Na podzim získali Spartakovci pouhé dva body za penaltovou výhru právě nad Veselím. Domácí v tabulce desátí byli v souboji s poslední Kaplicí favoritem. Po dlouhé zimní přestávce nastoupili hráči obou týmů do zápasu s elánem a nadšením. Hosté odehráli velice povedený první poločas. Odměnou jim byla vedoucí branka, kterou se jim podařilo vstřelit ve 13. minutě. Brankáře Marouška dokázal překonat Adrian Tafallari – 0:1. Vstřelený gól hosty viditelně povzbudil a mohli v dalším průběhu prvního poločasu přidat i další branky, ale skóre již zůstalo neměnné. Po změně stran se obraz hry změnil. Více nebezpeční začali být veselští fotbalisté, ale po jedenácti minutách hry hosté dotáhli do zdárného konce brejkovou situaci. Z gólu se radoval Jakub Marek a kaplický Spartak již vedl 0:2. O to více se pak Kapličtí soustředili na pozornou hru v obraně. I přesto se do šancí dostali i domácí, ale hosté čisté konto uhájili, což se jim podařilo vůbec poprvé v sezoně. Vychytanou nulu si na své konto připsal gólman Jaroslav Bican.

TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – TJ Spartak Kaplice 0:2 (0:1)

Branky: 13. Tafallari, 51. Jak. Marek. ŽK 0:2 (Vosika, Jak. Marek). Rozhodčí Ct. Novotný – Hybš (N), Vávra (N). Diváků: 50.

Sestava Kaplice: Bican – Šimek, T. Klícha, L. Vávra, P. Kučera, P. Janek, Hrechukh, Jak. Fejtek, Tafallari, Vosika, Jak. Marek, střídali: Mrenica, J. Krátký, D. Krátký.

KP žáci U13

V utkání šestého týmu tabulky s jedenáctým byli papírovými favority Veselští. Přes zimní přestávku se udála v pravidlech mladších žáků poměrně zásadní změna. Nově se totiž zápasy hrají takzvaně od vápna k vápnu s osmi hráči v poli a brankářem. Samotné střetnutí bylo poměrně vyrovnané, ale o poznání větší množství brankových příležitostí měli žáci Lokomotivy. Bezbrankový stav se změnil v minutě šestnácté, kdy domácího brankáře Vacha překonal Tomáš Klinger – 0:1. Za dalších šest minut bylo v táboře hostů ještě veseleji. To se v koncovce prosadil František Draxler – 0:2. Po obrátce se už dokázali ze svých příležitostí prosadit i domácí. Ve 49 minutě překonal kaplickou brankářku Nekužovou Jiří Hybš – 1:2. Spartakovci ovšem byli v koncovce o poznání efektivnější a z menšího množství gólových příležitostí vytěžili více gólů. V 53. minutě vrátil hostům dvoubrankový náskok Šimon Janek – 1:3. Uběhly jen čtyři minuty a už to bylo 1:4, když se podruhé v zápase prosadil František Draxler – 1:4. Vzápětí Veselští snížili gólem Oskara Špongra – 2:4. S blížícím se koncem zápasu se hráči Lokomotivy ještě více tlačili před hostující svatyni, ale z tlaku vytěžili již jen snížení v poslední minutě zápasu. Na konečných 3:4 upravil skóre svým druhým gólem v zápase Oskar Špong

TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí – TJ Spartak Kaplice 3:4 (0:2)

Branky: 58., 70. Špongr, 49. Hybš – 22., 57. F. Draxler, 16. Klinger, 53. Š. Janek. Rozhodčí: Ct. Novotný. Diváků 50.

Sestava Kaplice: Nekužová – D. Štěpánek, Šubarda, D. Janda, Klinger, Mulač, F. Draxler, Š. Janek, Lukš, J. Krátký, M. Koschant, Kubeš.

Divize ženy:

O víkendu zahájily jarní odvety i kaplické fotbalistky. Představily se na půdě Táborska. Podzimní duel těchtosoupeřů skončil nerozhodným výsledkem. Nástup do střetnutí vyšel na výbornou hostující Kaplici. Už v šesté minutě se měnilo skóre. Po pěkné kombinaci Zuzana Matoušková vysunula kapitánku Veroniku Jedličkovou, která po samostatném úniku dokázala překonat gólmanku Pěchovou – 0:1. V dalších minutách se hra spíše odehrávala ve středu hřiště, kombinace vázla na obou stranách. Ve 24. minutě se podařilo domácím hráčkám smazat manko. Po chybě hostující obrany se do gólové příležitosti dostala Aneta Tichá a v koncovce si počínala na výbornou – 1:1. Vyrovnávací branka fotbalistky Táborska viditelně povzbudila a v dalším průběhu prvního poločasu měly více ze hry. Díky převaze se dostávaly více před hostující brankářku. Poměrně velké množství rohových kopů zahrávala velice nebezpečně Majerová, ale změnu stavu hostující obrana v čele s brankářkou Klomfarovou nedopustila, a tak se do kabin šlo za nerozhodného stavu. První polovina druhého dějství patřila hráčkám Táborska. Tlačily se na polovinu hostů, ale změnu skóre to nepřineslo. Kapličandy přečkaly několik nebezpečných rohových kopů, gólmanka Klomfarová za svá záda nepropustila povedené střely Barbory Majerové. Zhruba v polovině druhé půle se začala hra měnit. Hráčky hostujícího Spartaku se dokázaly vymanit z tlaku a v dalších minutách začaly být nebezpečné i ony. Nejblíže gólu byly fotbalistky Spartaku po rohovém kopu. Brankářka Pěchová neudržela míč, ten se do branky snažila dotlačit Tošilová, ale proti byly bránící soupeřky, které dokázaly míč z brankové čáry odkopnout. Poté už se hra odehrávala převážně mezi oběma šestnáctkami. Kapličandy poměrně spolehlivě bránily. Hráčky Táborska se snažily strhnout vedení na svou stranu, ale skóre se již nezměnilo. Duel tak skončil nerozhodným výsledkem 1:1, stejně jako na podzim v Kaplici.

FC Táborsko – TJ Spartak Kaplice 1:1 (1:1)

Branky: 24. A. Tichá – 6. V. Jedličková. ŽK 0:2 (Z. Matoušková, Pešadíková). Rozhodčí: Petričák – Váňa, Gura. Diváků: 30.

Sestava Kaplice: Klomfarová – V. Jedličková, Tošilová, Z. Matoušková, Krátká, Pešadíková, Vávrová, Kováříková, Straková, Pálková, Bartoníčková. Střídaly: Chvalová, Pártlová

Autor: Libor Granec